Здоровый образ жизни – хорошо, но злоупотреблять не стоит даже им.

Как понять, что спорт стал зависимостью и пора сделать паузу?

Для большинства спортсмены – образец для подражания, ролевая модель или даже предмет зависти. Их самодисциплина, способность к концентрации и преодолению себя восхищает многих. Спорт становится все более массовым, и сегодня уже сложно встретить человека, который бы не знал о необходимости регулярных физических упражнений. Однако иногда увлечение ЗОЖ становится чрезмерным и может принести больше вреда, чем пользы.

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Что такое гипергимназия?

Последние полтора десятка лет психиатры отмечают состояние, при котором спорт превращается в болезненную зависимость. Называется оно гипергимназия, или синдром избыточных тренировок. Основные черты такого состояния – потребность тренироваться очень интенсивно и возникновение сильной тревоги, если занятие приходится пропустить.

Фото: istockphoto.com

Начинается всё обычно безобидно – со стандартного графика тренировок. Но если не получается достигнуть поставленной цели, чаще всего заключающейся в снижении веса или наборе мышечной массы, количество и длительность тренировок начинают увеличиваться. И вот уже вместо трёх силовых и пары кардио человек решает забежать в зал с утра перед работой – для лёгкой разминки и полноценно потренироваться после, занимается все выходные напролёт, осваивает всё больше и больше видов нагрузки.

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Вскоре спортивные занятия, подготовка к ним и восстановление после начинают занимать практически всё свободное время. Страдает социальная жизнь: люди отказываются от встреч с друзьями, походов в кафе, вечеринок, поскольку это нарушает тренировочный план. Наивно думать, что страдающие гипергимназией получают исключительно удовольствие от физических нагрузок – наоборот, радость побед и преодоления, удовольствие от ощущения натруженных мышц полностью исчезают. Всем начинает управлять тревога: достаточно ли я сегодня потренировался? Сколько калорий сжег? Что нужно съесть, чтобы восстановиться? Когда мне снова нужно на тренировку?

Когда начинать беспокоиться?

Специалисты считают, что если в неделю физические нагрузки в рамках любительского спорта превышают пять часов или же если дней без занятий менее двух, можно говорить о симптомах избыточных тренировок. Также насторожиться стоит, если вы отправляетесь в зал или на пробежку, пренебрегая здоровьем – с симптомами простуды или гриппа или с недолеченной травмой.

Фото: istockphoto.com

Гипергимназия, как любое зависимое поведение, чревато серьёзными проблемами. Особенно это касается женщин, у которых может развиваться так называемая «триада атлета»: когда из-за больших нагрузок и ограничений в питании возникают сбои в месячном цикле, а плотность костей снижается. Низкокалорийная диета для поддержания желаемой формы после похудения может привести к гормональным нарушениям и сложностям с обменом кальция.

В случае с зависимостью от спорта так же, как с алкогольной и наркотической, выздоровление начинается с признания проблемы. Как бы ни была полезна физическая активность, она не должна становиться смыслом жизни – полностью заменять радость от общения с родными и близкими и личное развитие. Следующий этап – психотерапия, которая предполагает полную абстиненцию, то есть временный отказ от спорта.

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Когда зависимость будет преодолена, к занятиям можно будет вернуться. Самое главное – научиться бережному отношению к собственному телу и контролю тревоги, заставляющей истязать себя чрезмерными нагрузками.