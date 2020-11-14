Инвентарь для фитнеса, на котором не стоит экономить

Домашний спортзал – удовольствие не из дешёвых. Но есть инвентарь, который позволить себе может каждый, например, фитнес-резинки, эспандеры, коврик, гантели. Безусловно, с такими простыми инструментами создать фигуру мечты возможно. Однако если речь идёт о более серьёзной проработке мышц, здесь в ход идёт тяжёлая артиллерия.
Сертифицированный велнес-коуч Лара Серебрянская советует не экономить на спортивном инвентаре и всерьёз озаботиться обустройством небольшого личного спортзала. Рассказываем о минимальном наборе для тренировок дома.
Скамья для скручиваний
Вовсе не первая вещь, которая приходит на ум при мысли о домашних тренировках. Но только вспомните, как хорошо она выручает в фитнес-центре! Мышцы пресса прорабатываются куда активнее, чем на коврике, а копчик не упирается в жёсткий пол.
Фото: istockphoto.com
Конечно, скамья занимает немало места, но если вы решили максимально озаботиться своим здоровьем, она значительно облегчит вам жизнь.
Боксёрская груша
Многие недооценивают этот инвентарь, но на самом деле боксёрская груша просто необходима для проработки мышц рук, спины и косых мышц пресса (при разворотах во время удара и скручиваниях).
Штанга с блинами
Самый, казалось бы, простой инвентарь, но сколько же от него пользы! С обычной штангой можно выполнить полноценную тренировку на все группы мышц.
Фото: istockphoto.com
Кстати, она может стать вполне компактным тренажёром, ведь хранить штангу можно в разобранном виде в специальном кейсе или же приобрести дополнительную подставку.
Шведская стенка
Вспоминаем времена школьных уроков по физкультуре и отрабатываем подтягивания на шведской стенке. На самом деле, она хорошо подойдёт для растяжки, функциональных тренировок и занятий с детьми.
Степ-платформа
Отличный вариант для кардио. С таким тренажёром физическая активность станет весёлым времяпрепровождением – только вспомните видео из 90-х, где все дружно занимаются под диско. Предлагаем вернуться в прошлое и устроить себе интересную тренировку.
Фото: istockphoto.com
Ваш собственный спортзал может стать самым любимым местом в доме. Отнеситесь к его обустройству с особым вниманием, и увидите, каких результатов можно достичь без фитнес-клуба!