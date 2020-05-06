Спортзал на балконе: 7 идей организации пространства для тренировок

Когда наступит официальное окончание режима самоизоляции в нашей стране, точно пока никому неизвестно. Но уже за то непродолжительное время, которое люди провели дома, они успели приспособиться к новому темпу жизни. И даже любители спорта нашли выход из сложившейся ситуации и заменили привычные занятия в фитнес-центрах на домашние тренировки.

Как обустроить спортивный зал дома? Подбираем нужный инвентарь с тренером Благодаря простому снаряжению тренировки станут ещё результативнее.

Наверняка некоторых идея тренингов в собственной квартире воодушевила настолько, что мысли о создании небольшого фитнес-пространства у себя под боком стали посещать всё чаще. Предлагаем вам вдохновиться ещё больше и посмотреть, как можно обустроить спортивный зал прямо на балконе.

Идеи минималистичного и практичного интерьера

Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

Вы ошибались, если думали, что спортивная площадка обязательно требует много места. Этот интерьер в салатовых тонах явно доказывает, что зону кардио и полки для хранения гантелей можно уместить на весьма скромном балконе. К слову, кардиотренировки — это не только бег, но и занятия на эллипсе и велотренажёре. Они занимают меньшую площадь и продаются за более бюджетную цену, чем дорожка.

Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

Вот, к примеру, на этом фото эллипсоид уместился на довольно узкой городской лоджии. А калории он помогает сжигать ничуть не хуже уличной пробежки. Ещё одно интересное решение на этом фото — установка телевизора в зоне для фитнеса. Возможно, кто-то любит заниматься под музыку, а кому-то с нагрузкой поможет справиться старая добрая комедия.

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Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

Весьма удачная идея для балкона небольшого размера — создание зоны для воркаута. Ведь чтобы прокачать тело с помощью калистеники, достаточно лишь турника и брусьев.

Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

В этот же интерьер вписался эллипс — он расположился на другой стороне лоджии. Конечно, на приобретение хорошего турника и тренажёра придётся потратиться, зато таким образом можно расширить потенциальную тренировочную программу.

Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

Здесь более просторный балкон, на котором расположились велотренажёр и отдельный шкаф для музыкального комплекса, инвентаря, полотенец и спортивного питания. Правда, для хранения последнего предпочтительны сухие и тёмные места. А вот на лоджию как раз может проникнуть и влага от дождя, и активный в летний период солнечный свет.

Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

Дизайн этого пространства явно проработан для тех, у кого есть шанс разгуляться. На небольшой прямоугольной территории уместились шведская стенка с брусьями, скамейка для силовых упражнений, гантели, гири и боксёрская груша. А чтобы желание повесить перчатки на крючок возникало реже, на стене красуется мотивирующая инсталляция.

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Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

Возможность купить домой беговую дорожку и уместить её так, чтобы она не мешала домочадцам, — большая роскошь. На этом фото тренажёр выглядит заметно скромнее и даже элегантнее, чем те, что мы привыкли видеть в фитнес-центрах. Кажется, что марафонскую дистанцию в интенсивном темпе он вряд ли выдержит, но совершать длительные прогулки с видом на зелень за окном позволит.

Фото: instagram.com/vashbalkon_53/

На этом снимке мы видим непобедимую классику спортивных дорожек. Лоджия оформлена в приятных рыжих тонах, а её пол имитирует зелень футбольного поля. Телевизор во время пробежек или ходьбы будет отвлекать внимание от усталости, а панорамные окна во всю стену просто порадуют душу эстета. А кто сказал, что фитнес не может быть красивым?