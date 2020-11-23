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Узнай какой ты спортсмен. Проверь уровень своей активности

Какой ты спортсмен?
Анна Сполудённая
Тест: какой ты спортсмен?
Узнаем всё после нескольких вопросов.
Lifestyle / Фитнес 0

В эпоху удалёнки мы стали меньше двигаться. Ежедневный маршрут – ноутбук, холодильник и обратно. К тому же, на улице выпал первый снег и выходить на прогулку совсем не хочется. В это время на помощь придёт ближайший к дому фитнес-клуб, где можно вдоволь набегаться на дорожке, сходить на аквааэробику или посоревноваться с местными завсегдатаями. Главное не лениться, ведь всё это делается ради себя любимого!

Ходишь на тренировки как на работу, появляешься в зале пару раз в месяц или ежедневно ведёшь прямые эфиры из фитнес-бара? А может, всё никак не можешь заставить себя встать пораньше и сходить на тренировку? Наверное ты не раз задумывался, хороший ли из тебя спортсмен. Скорее проходи тест и, возможно, узнаешь о себе много нового. Отвечай честно – обещаем, что никому не расскажем о твоих результатах. Может, этот тест придаст тебе сил и мотивации, тогда следующую тренировку точно не пропустишь!

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