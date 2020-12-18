Они не только ускорят старение, но и приведут к опасным заболеваниям.

Продукты, от которых следует отказаться после 40 лет

Древний персидский учёный, философ и врач Авиценна делил жизнь человека на четыре возрастных периода: роста, который продолжался до 30 лет, молодости – с 35 до 40 лет, зрелости – до 60 лет и старости – после 60 лет. Несмотря на то, что, согласно классификации ВОЗ, молодым человек теперь считается до 44 лет, уже после 40 все же стоит начинать с особым вниманием относится к своему рациону. Дело в том, что правильное питание является одним из главных рецептов как жить долго, при этом оставаясь активными, стройным и жизнерадостными. Причем, есть продукты, от которых надо отказаться совсем или, по крайней мере, минимизировать их употребление. О них «Чемпионату» рассказал Михаил Заботин, руководитель отдела медицинского обучения Basis Genomic Group, врач-эндокринолог и диетолог, эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Простые углеводы

Это сахар, варенье, мёд, сладкие напитки, белый хлеб, кондитерские изделия, макароны из белых сортов пшеницы, финики, молочный шоколад, мороженое. Частое употребление простых углеводов способствует ожирению и развитию таких опасных возрастозависимых заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульт, болезнь Альцгеймера.

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Фастфуд и джанк фуд

От англ. junk food означает мусорная еда. Фастфуд чаще всего ассоциируется с ресторанами быстрого питания, в то время как продукты категории джанк фуд обычно размещаются на самых видных местах в магазине. К этой категории относятся чипсы, сухарики, газированные сладкие напитки, солёные орешки, снеки, кофе 3 в 1, лапша и супы быстрого приготовления. По степени вредности джанк фуд превосходит фастфуд, так как эти продукты, вдобавок к «пустым калориям», содержат множество искусственных добавок, ароматизаторов и консервантов.

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Соль и солёные продукты

К солёным продуктам можно отнести копченые изделия, многие виды сыра, соленья. В России очень высокое потребление соли: в пересчете на человека мы съедаем около 15 грамм в сутки при норме – не более 5 граммов. Избыточное потребление соли приводит к развитию гипертонии, и как следствие — инфарктам, инсультам, энцефалопатии (поражению головного мозга).

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Алкогольные напитки

Практически любые напитки, содержащие алкоголь, пагубно сказываются на состоянии здоровья, кроме того, они могут способствовать набору избыточного веса.

Готовые изделия, содержащие переработанное мясо

Это сосиски, бекон, колбасы, особенно копчёные. В таких продуктах содержится много соли, а в некоторых – ещё и сахара, а также нитраты, трансжиры, консерванты, ароматизаторы и множество других добавок. Многочисленные исследования свидетельствуют о высокой канцерогенности подобных продуктов.

О том, как сохранить молодость по «рецептам» мировых звёзд, можно посмотреть в видео «Чемпионата».

А вы едите «запретные» блюда из этого списка?