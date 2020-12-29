Приятные хлопоты: правильно готовимся к Новому году

Что нужно сделать, чтобы веселиться всю ночь напролёт?

Новый год на носу, а значит, пора задуматься о подготовке к празднику. Мало того что нужно спланировать, где и как вы будете отмечать, купить подарки друзьям и близким и приготовить традиционные блюда, хочется ещё и уделить время себе. Новогодняя ночь – это особенный момент, когда хочется выглядеть на все сто и ощущать бодрость. Делимся пятью советами, которые помогут подготовиться к главному вечеру уходящего года.

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Восстановите режим

Вы же не хотите уснуть в разгар новогодней ночи? Если нет, начните ложиться до полуночи за несколько дней до праздника. Отоспаться за день вряд ли получится: организм не успеет аккумулировать полученную энергию.

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Если же вы планируете решить проблему ударной порцией кофе 31 декабря, то, скорее всего, уснёте ещё быстрее. За полученным зарядом бодрости непременно последует спад. Поверьте, полноценный и заблаговременный отдых поможет получить ещё большее удовольствие от праздника.

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Поухаживайте за кожей

Чтобы чувствовать себя уверенно во время новогодней ночи, заранее позаботьтесь о состоянии кожи. Зима – неблагоприятное время для лица и рук: ветер, сухой воздух, низкие температуры. Неудивительно, что кожа нуждается в дополнительном уходе.

За несколько дней до Нового года устройте себе домашнее СПА: используйте лёгкий скраб, не забудьте об увлажнении тониками и лосьонами, сделайте маску. А вот пилинг накануне праздника лучше не делать – есть риск, что кожа не успеет восстановиться и в новогоднюю ночь гореть красными огнями будет не только ёлка.

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Заранее позаботьтесь о причёске

Как правило, мы вспоминаем о том, что пора бы подкрасить корни или срочно подстричься, перед самым Новым годом. Но в эти дни во всех салонах аншлаг, и записаться в последний момент практически нереально.

Чтобы в новогоднюю ночь причёска выглядела идеально, подумайте об этом заранее. Даже если вы не записывались в парикмахерскую, побалуйте себе масками дома: это придаст волосам дополнительный блеск и шелковистость. А чтобы не мучаться с укладкой в день праздника, попробуйте несколько вариантов накануне.

Предновогодний детокс: готовимся к праздничному застолью И отказываться от алкоголя не обязательно.

Устройте предновогодний детокс

Новогодняя ночь открывает череду праздничных застолий. Традиционные блюда – холодец, оливье, селёдка под шубой – не могут похвастать лёгкостью и полезностью. Вместо того чтобы «тренировать» организм вредной пищей заранее, лучше наоборот дать ему очиститься.

Фото: istockphoto.com

Ограничьте потребление алкоголя, сладкого, мучного и жирного хотя бы за пару дней до Нового года. В рацион стоит включить побольше свежих фруктов и овощей. Это даст вам дополнительную энергию и подготовит организм к праздничному столу.

Запаситесь новогодним настроением!

Все приготовления к новогодней ночи бессмысленны, если вы не получите заряд праздничного настроения. Начните смотреть новогодние фильмы, слушать вдохновляющую праздничную музыку, не забудьте украсить дом и подготовить подарки. Правильный настрой – самый главный компонент хорошей новогодней ночи!