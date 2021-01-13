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Достаточно ли вы активны? Тест «Чемпионата»

Достаточно ли вы активны?
Елизавета Каторжная
Насколько вы активны? Тест
Проверьте, достаточно ли в вашей жизни физических нагрузок. Может, самое время записаться в спортзал?
Lifestyle / Здоровье 0
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Активный образ жизни не только полезен для организма, но и делает повседневность гораздо интереснее. Однако многие предпочитают прогулкам и спорту более пассивный досуг: полежать на диване, посмотреть телевизор или лишний раз поесть. Но у тех, кто выбирает активный образ жизни, есть ряд преимуществ. Эти люди реже сталкиваются с проблемами со здоровьем, психологическими расстройствами и лишним весом.

На самом деле, стать активным не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – преодолеть собственную лень и сделать первый шаг навстречу здоровому образу жизни. Достаточно выходить вечером на получасовую прогулку, ставить машину чуть дальше, чем обычно, выходить на 1-2 остановки раньше. Результат не заставит себя ждать: настроение будет реже портиться, иммунитет станет крепче, а самочувствие улучшится.

Если вы не знаете, достаточно ли в вашей жизни физических нагрузок, пройдите тест «Чемпионата» и проверьте. Но отвечайте честно!

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