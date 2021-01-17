За ЗОЖ: как отказаться от алкоголя и нужно ли это

Нарушения памяти, цирроз печени, повышение риска развития сахарного диабета, онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы – вот лишь небольшой перечень проблем, которые может вызвать употребление алкоголя. Однако все равно существует немало людей, считающих, что опасность спиртных напитков преувеличена.

Разбираемся, почему стоит бросить пить прямо сейчас и как это сделать правильно.

Фото: istockphoto.com

Чем вреден алкоголь?

Алкоголь негативно влияет на все органы человеческого тела. Начнём с того, что каждый второй алкоголик имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. 45% людей, страдающих алкоголизмом, умирают от инфаркта. Алкоголь также увеличивает риск развития цирроза печени. Попадая в кровь, алкоголь склеивает эритроциты, что способствует формированию тромбов. Даже 100 грамм водки в среднем убивают 8 тыс. клеток головного мозга. Также употребление спиртных напитков пагубно влияет на потенцию. Не стоит забывать и о том, что более 70% убийств в России совершаются в состоянии опьянения.

Вряд ли все эти последствия могут уступить иллюзии расслабления, которую на короткое даёт алкоголь.

Фото: istockphoto.com

В небольших количествах алкоголь полезен! Разве нет?

Широко распространено мнение, что в умеренных количествах алкоголь не только безвреден, но и полезен для организма. Во-первых, довольно трудно не выпить больше того самого «умеренного» количества. Ведь во время ужина с друзьями можно и не заметить, как после первого бокала рука тянется ко второму.

Правда или миф: безалкогольное пиво может помочь восстановиться после тренировки Разбираемся вместе с сертифицированным нутрициологом.

Во-вторых, учёные уже развенчали миф о пользе алкоголя. Эксперты ООН провели исследование, в котором участвовало более 400 тысяч человек от 18 до 85 лет. Учёные пришли к мнению, что даже небольшие дозы спиртного негативно влияют на состояние организма.

Как бросить пить?

К самым распространённым причинам алкоголизма относят скуку, потребность в расслаблении и снятии напряжения, проблемы в личной жизни или на работе. Чтобы бросить пить, необходимо найти новый способ удовлетворения этих потребностей. Вам скучно? Найдите новое хобби и погрузитесь в него с головой.

Вы думаете, что пара бокалов вина поможет вам расслабиться? Вы ошибаетесь, ведь алкоголь лишь создаёт иллюзию расслабления. Найдите иные способы снятия напряжения. Ими может стать всё, что угодно. Например, общение с друзьями. Если вы пьёте из-за проблем в личной жизни или на работе, вы должны осознавать, что алкоголь только усугубляет эти проблемы.

Фото: istockphoto.com

Затем следует ответить себе на вопрос: почему надо перестать пить? Для успешного результата у вас перед глазами должна быть чёткая цель. Чаще всего люди отказываются от алкоголя из-за его негативного воздействия на организм или ухудшения отношений с близкими из-за спиртных напитков.

Если у вас не получается бросить алкоголь самостоятельно, вы можете обратиться за помощью к врачам. В этом нет ничего стыдного. Напротив, так вы сделаете шаг навстречу к здоровому образу жизни.

Повысить градус. Можно ли совмещать спорт и алкоголь? Разобрались, мешает ли алкоголь худеть, чем полезно пиво и пьют ли его спортсмены.

Личный опыт. История Ильнара Измайлова

Ильнар Измайлов был, как он говорит, «запойным алкоголиком». В видео на YouTube-канале Измайлов рассказал личную историю того, как он бросил пить.

«Я начинал с одной бутылочки пива, потом стал пить две, а дальше – всё по нарастающей», – говорит Ильнар. Чтобы отказаться от спиртного, он сделал над собой усилие и признался сам себе: «я – алкоголик». Именно это честное признание помогло Измайлову преодолеть зависимость. Ещё одним шагом стало прощение самого себя за все бездумные поступки, совершенные под влиянием алкоголя. «Если ты будешь думать о прошлых грехах, есть шанс, что ты сорвёшься», — говорит Ильнар. Измайлов предупреждает, что избавление от привычки пить – сложное дело, потому что для успешного результата необходимо поменять образ жизни. Более того, важно верить в успех. Только при вере в самого себя алкоголь будет вычеркнут из вашей жизни!