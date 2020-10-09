Правда или миф: безалкогольное пиво может помочь восстановиться после тренировки

Каких только фитнес-лайфхаков ни найдётся в интернете. Некоторые из них действительно работают, другие выглядят весьма сомнительно. Один из довольно распространённых советов – пить безалкогольное пиво сразу после тренировки. Якобы напиток помогает организму быстрее восстановиться после тяжёлых нагрузок. Так ли это на самом деле, рассказывает сертифицированный нутрициолог и персональный тренер Андрей Семешов.

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Пиво или вода?

Первый вопрос, на который стоит обратить внимание, – как пиво влияет на водно-солевой баланс? Известно, что алкогольные напитки оказывают мочегонное действие. Поэтому можно предположить, что обычное пиво лишь усугубит обезвоживание после активного потоотделения во время занятий. Однако это не совсем так.

Фото: istockphoto.com

В исследовании, опубликованном в «Журнале Международного Общества Спортивного Питания» в 2015 году, учёные попросили 16 мужчин-добровольцев выполнить энергичную пробежку в лаборатории, наполненной горячим воздухом. После этого участникам предлагали либо только минеральную воду, либо пиво с водой. Бегуны повторяли задание один раз для каждого условия с перерывом в три недели. Оказалось, что пиво не повлияло ни на один из отслеживаемых показателей, и исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление пива в сочетании с небольшим количеством воды не нарушает водно-солевой баланс.

По мнению нутрициолога, лучше употреблять специальные спортивные напитки, а наиболее правильным подходом и вовсе будет сбалансированное питание и достаточное количество воды.

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Как алкоголь влияет на мышцы?

Исследование, проведённое в 2014 году с участием восьми мужчин, показало, как употребление алкоголя в течение трёх часов влияло на синтез мышечного белка. В ходе эксперимента участники выполняли упражнения с отягощением и ездили на велосипеде. Кроме того, в рамках исследования проверили, как алкоголь влияет на тело при разных типах питаниях: сывороточный протеин после тренировки, белок плюс алкоголь и углеводы плюс алкоголь. Оказалось, что употребление алкоголя даже вместе с белковой пищей подавляет анаболический ответ в скелетных мышцах и, следовательно, может ухудшить восстановление после упражнений.

Фото: istockphoto.com

Однако в рамках другого исследования изучили воздействие исключительно пива на физическую активность. Результаты показали, что употребление хмельного напитка не оказывает негативных последствий на мышечные волокна. Но и не приносит пользы.

Нутрициолог считает, что для восстановления мышц необходимо в следующие сутки после тренировки потреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов. Это наиболее эффективное средство для строительства мышечных волокон.

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Вывод достаточно прост: пиво не принесёт никакой пользы и никакого вреда вашему организму после тренировки. Конечно, вы можете его выпить, если хочется. Но надеяться на то, что это принесёт какой-либо положительный результат, не стоит.

Андрей: Если стоит цель сбросить вес, то безалкогольное пиво – это просто напиток с 20-30 ккал на 100 граммов, то есть пол-литровая бутылка – это 100-150 Ккал. На мой взгляд, для ощущения наполненности желудка эти калории – а их количество на диете так или иначе урезается – лучше отдать, например, под овощной салат с курицей или кусочек рыбы.