Чудо-пластырь: как тейпы помогают в похудении

К каким только хитростям и лайфхакам не обращаются, чтобы похудеть. Ведь самый действенный способ – регулярные тренировки и правильное питание – не дают мгновенного результата, а избавиться от лишних килограммов зачастую хочется вдруг и сразу. Некоторые обращаются к помощи тейпов, которые изначально с похудением никак не связаны. Вместе с врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине Европейского Медицинского Центра Ильёй Михаленко разбираемся, как работает тейпирование и помогает ли оно в борьбе с лишним весом.

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Что такое тейпы?

Тейпы – это специальный хлопковый эластичный «пластырь», который имеет клеевую основу. Он достаточно пластичный и способен растягиваться в определённом направлении. Такие свойства позволяют использовать тейпы в медицине, в частности спортивной, для разных целей.

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В спорте тейпирование применяют в основном как быстрый способ избавиться от отёка и боли, если спортсмен получил травму. Также его могут использовать, чтобы воздействовать на суставы и при необходимости ограничивать их движения или для активации и расслабления мышц.

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Как работает тейпирование?

Тейпы воздействуют на центральную и периферическую нервную систему через рецепторы кожных покровов. В результате повышается тонус мышц, суставы стабилизируются, улучшаются функции конечности. Кроме того, такие «пластыри» помогают облегчить боль и снять отёк.

Фото: istockphoto.com

При тейпировании в каждом случае подбирается определённое натяжение, направление и форма аппликации – всё это зависит от конкретной цели и влияет на терапевтический эффект. Тейпы имеют широкий спектр применения, поэтому использовать их могут как профессионалы, так и любители.

Что такое тейпирование и как оно может помочь организму? Тейпы используют не только для лечения мышц, но и для похудения.

Помогают ли тейпы похудеть?

Применение тейпирования в эстетике широко распространено. Оно может помочь при похудении, отмечает врач, но только в комплексе. То есть помимо тейпов должны применяться и другие методы по снижению веса: регулярные тренировки, сбалансированное питание, здоровый сон и т.п.

Фото: istockphoto.com

Тейпирование активно воздействует на жидкость. А давно известно, что организм человека более чем на 90% состоит из воды. Оказывая влияние на ткани, тейпы способствуют улучшению гидродинамики поверхностных слоёв тела и быстрому выведению лишней жидкости из организма, а также ускоряют обменные процессы. За счёт этого и достигается желаемый при похудении эффект.