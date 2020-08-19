Похудеть без тренировок: 7 простых лайфхаков, подтверждённых исследованиями

Чтобы избавиться от лишних килограммов, не обязательно каждый день изматывать себя на тренажёрах.

Многие хотят выглядеть стройными и подтянутыми, однако сидеть на диетах и потеть в тренажёрном зале готовы далеко не все. К счастью, оставаться в форме можно не только за счёт ограничений в питании и физических упражнений.

Последние научные исследования доказывают, что на вес человека оказывают влияние, казалось бы, малозначительные и даже удивительные, на первый взгляд, факторы.

Рассказываем, какие простые лайфхаки помогут похудеть, не прикладывая особых усилий.

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Не засиживайтесь допоздна

Качество сна принципиально важно для здоровья человека в целом. Интересно, что нехватка ночного отдыха отражается не только на лице невыспавшегося человека, но и на весах.

Дело в том, что во время сна организм тратит в среднем 50-70 ккал в час, причём основные энергетические затраты приходятся на первую половину ночи. Поэтому тем, кто заботится о весе, стоит ложиться пораньше.

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Во сне в организме идёт активная выработка гормонов, отвечающих за обмен веществ. Регулярный недосып приводит к нарушению гормонального фона, а также ухудшению пищеварения. Пища хуже усваивается, что способствует появлению лишних килограммов.

Кроме того, недостаток сна повышает уровень грелина – гормона, отвечающего за чувство голода. Поэтому не высыпающийся человек чаще хочет есть. К тому же организм старается компенсировать нехваток энергии с помощью продуктов с высоким содержанием сахара, что тоже негативно сказывается на фигуре.

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Спите в полной темноте

Кстати, качество сна не всегда определяется его продолжительностью. Чтобы помочь организму как следует восстановиться, спать нужно в полной темноте. Плотно закрывайте шторы, выключайте все мерцающие огоньки от зарядных устройств, мониторов и других приборов. Или же используйте маску для сна.

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Посторонний свет, даже не очень яркий, нарушает циркадные ритмы и негативно влияет на выработку гормонов. Эксперименты с животными показали, что особи, которые спали с постоянно мигающей лампочкой, при том же рационе питания набирали вес быстрее, чем те, что спали в полной темноте.

Принимайте солнечные ванны

Если ночью действительно лучше изолировать комнату от посторонних огней, то сразу после пробуждения, напротив, стоит распахнуть шторы и впустить в комнату солнечный свет.

Если каждое утро находиться под солнечными лучами в течение 20-30 минут, можно здорово помочь организму в борьбе с лишним весом. Это подтверждают результаты исследования учёных из Северо-Западного университета США. Дело в том, что солнечный свет идеально настраивает биологические часы человека, тем самым активизируя обмен веществ и все внутренние процессы в организме.

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Выбирайте посуду «неаппетитных» цветов

Для профилактики набор веса важно установить контроль за количеством потребляемой пищи. Помогут в этом странные, но имеющие научное обоснование хитрости. Так, по мнению колористов, посуда синего, фиолетового, серого и чёрного цветов значительно снижает аппетит, а вот красные, жёлтые и зелёные тарелки, напротив, провоцируют съесть как можно больше.

Также уменьшить порции поможет контрастность еды и посуды. Американские учёные доказали, что человек съест на 30% больше пасты в томатном соусе, если она подана на красной тарелке, а не на белой.

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Ешьте из маленьких тарелок

Ещё один лёгкий способ обмануть желудок во время приёма пищи – использовать посуду меньшего размера. Доказано, что порция одного и того же размера на большой тарелке съедается куда быстрее, чем на маленькой. Этот эффект был открыт ещё в XIX веке и получил название «иллюзия Дельбёфа».

Фото: istockphoto.com

Учёные из Института технологии штата Джордия провели исследование, подтвердившее эту теорию. Выяснилось, что уменьшение диаметра тарелки на 5 см позволяет употреблять на 22% меньше пищи. Таким образом, нехитрый приём поможет за год сбросить около 5 кг.

Не спешите во время еды

В современном ритме жизни перекусы на бегу и экспресс-обеды давно стали нормой, но специалисты советуют по возможности не торопиться во время приёма пищи. Как правило, реальное насыщение происходит раньше, чем мы его чувствуем, поскольку сигнал от желудка к мозгу идёт с небольшой задержкой.

Фото: istockphoto.com

Чтобы не съесть лишнего, нужно растягивать удовольствие, кушать маленькими кусочками и смаковать вкус блюд. Тем более, и пищеварительной системе этот совет пойдёт только на пользу.

Попробуйте продукты с «пятым вкусом»

Правильный рацион питания – один из главных факторов, влияющих на вес человека. Но для сохранения стройной фигуры вовсе необязательно сидеть на жёстких диетах и считать каждую калорию. Некоторые продукты способны оказывать настолько эффективное воздействие на организм, что даже незначительное увеличение их потребления помогает похудеть.

Фото: istockphoto.com

Подобное свойство отмечается у продуктов, обладающих «умами» (яп. «приятный вкус»), или «пятым вкусом». К этой категории, в частности, относятся шампиньоны, морские водоросли, зелёный чай и помидоры. Японцы считают, что вкус этих продуктов не вписывается в рамки четырёх основных: сладкий, солёный, кислый и горький. Секрет пищи с «умами» – в большом содержании природного глутамата натрия, усиливающего вкусовые ощущения. Американские учёные выяснили, что после употребления продуктов с пятым вкусом чувство насыщения присутствует дольше.