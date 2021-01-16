Сбросить балласт: как быстро похудеть после новогодних каникул?

Возвращение к привычному режиму не всегда помогает избавиться от «праздничных» килограммов.

Новогодние праздники уже закончились, а это значит, что пора приводить себя в форму! Вряд ли кто-то рад паре лишних килограммов, набранных из-за оливье и холодца. Вместе с нутрициологом и персональным тренером Андреем Семешовым разбираемся, как вернуть «прошлогоднюю» фигуру.

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Может ли вес уйти сам по себе?

Казалось бы, зачем ограничивать себя в пище и увеличивать количество нагрузок, если «праздничные» килограммы были набраны из-за исключительной ситуации? Само ведь уйдёт! На самом деле, организм не сможет так просто вернуться в прежнее состояние, даже если вы восстановите привычный рацион.

Фото: istockphoto.com

Андрей: Есть шансы, что пара лишних килограммов «прилипнет». Почему так происходит? Организм до праздников держал вес неизменным, потому что человек придерживался определённого привычного рациона. На праздниках человек набирает 1-2 кг, а организм впоследствии начинает «таскать» их на себе. Он просто не воспринимает их отрицательно. Для него эти килограммы – запас на чёрный день, на случай голода. Поэтому придётся приложить усилия, чтобы вернуться в форму.

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Как избавиться от «праздничных» килограммов?

Нутрициолог выделяет два основных способа похудения после праздников:

сократить привычный рацион;

увеличить физическую активность.

Фото: istockphoto.com

Андрей: Я ратую за смешанный подход с креном в пользу наращивания физической нагрузки. Добавить двигательную активность не так трудно, как кажется. Если вы ходите в день 5-6 тысяч шагов, попробуйте в течение двух недель проходить 12 тысяч шагов. Поставьте машину дальше, чем обычно, выйдите из трамвая на две остановки раньше, сходите вечером на прогулку.

Как нормализовать питание?

Эксперт не советует изнурять себя диетами. Ко всему следует подходить осознанно и с трезвой головой. Один из вариантов перейти от майонезных салатов к правильному питанию – заказывать готовые рационы. Директор и основатель сервиса доставки здорового питания BeFit Анастасия Грашкина рассказала о преимуществах такого подхода.

Фото: BeFit

Разнообразие. Правильное питание не значит однообразное. В арсенале BeFit около 600 блюд и регулярно появляются новые. При составлении меню учитывается сезонность и запросы клиентов. Так, осенью можно попробовать тыквенный суп, а зимой – рагу. При этом рацион меняется еженедельно, так что еда не успевает надоесть.

Конструктор питания. Сервис BeFit позволяет добавлять и исключать ингредиенты на ваш выбор, например, если у вас аллергия или же вам не хочется определённый продукт. Кроме того, можно оценивать особенно понравившиеся блюда и удалять из рациона те, что пришлись не по вкусу.

Фото: BeFit

Свежие продукты. Ингредиенты для своих блюд BeFit закупают ежедневно и тщательно следят за качеством продукции. Заготовки хранятся в специальном помещении, где поддерживают постоянную температуру +5...+7 градусов, что позволяет сохранить продукты свежими. А после приготовления блюда охлаждают, упаковывают и сразу отправляют на доставку.

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Меню для разных целей. Можно выбрать рацион, который подойдёт именно для ваших задач: похудения, поддержания веса, набора мышечной массы. Также есть программы для вегетарианцев и веганов, без мясных блюд или только с рыбными. А если сомневаетесь, можно обратиться к оператору BeFit – он поможет подобрать наиболее подходящее меню.