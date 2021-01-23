Не лучше конфет: 10 наиболее калорийных фруктов

Не секрет, что фрукты – кладезь витаминов, необходимых питательных веществ и минералов. В то время как некоторые из них богаты клетчаткой и водой, другие наполнены натуральными сахарами, жирами и углеводами, и употреблять их в неограниченном количестве не стоит. Одна из причин – высокая калорийность. Если вы хотите сбросить вес или страдаете от сахарного диабета, то вам стоит сократить употребление следующих фруктов и ягод.
Инжир
Калорийность этого фрукта составляет приблизительно 75 ккал на 100 грамм. В инжире есть много полезных для организма питательных веществ, но при строгой диете или сахарном диабете стоит отказаться от него.
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Банан
В бананах содержится много клетчатки, углеводов и важных витаминов, однако в одном фрукте – более 100 ккал. Если вы хотите сбросить вес, то неограниченное количество бананов в день не лучшее решение. Хотя жиров и белков в них довольно мало, зато много сахара.
Виноград
Свежий виноград – отличная замена сладким перекусам, обогащённая витамином C и полезными минералами. Но на 100 граммов этого фрукта приходится 65 ккал, а содержание сахара весьма высокое.
Кокос
Кокосы богаты важными минералами, особенно марганцем и медью. Тем не менее, в этих фруктах содержится значительное количество насыщенных жиров, которые могут препятствовать быстрой потере веса. В стакане измельченной мякоти кокоса содержится не менее 466 ккал.
Фото: istockphoto.com
Чернослив
Высушенные плоды сливы обогащены полезными витаминами, а также кальцием, магнием, фосфором и многими другими минералами. Однако не стоит съедать их в больших количествах, так как на 100 грамм продукта приходится около 240 ккал.
Авокадо
Авокадо богат жирами. Но это не насыщенные жиры, которые можно найти в большинстве вредных продуктов, – в нём низкое содержание сахара и холестерина. Тем не менее, в одном фрукте приблизительно 250 ккал. Если вы хотите сбросить вес, то будьте аккуратнее с тем, сколько вы съедаете.
Финики
На 100 граммов сухофруктов приходится около 280 ккал. Несмотря на большое количество полезных компонентов, есть ряд заболеваний, при которых запрещается употреблять финики: диабет, аллергия, хронические мигрени. В этих фруктах почти нет белков и жиров, однако содержание сахара довольно высокое.
Хурма
Хурма не только вкусная, но и очень полезная, а кроме того, способна нормализовать пищеварение. Однако её калорийность составляет 67 ккал на 100 грамм. Хурму не рекомендуют диабетикам и людям с заболеванием почек и мочевого пузыря.
Фото: istockphoto.com
Манго
Одна чашка измельченной мякоти манго содержит около 100 ккал, поэтому вы должны контролировать количество, которое съедаете. У фрукта высокий уровень клетчатки и витамина С, что, безусловно, полезно для организма. Но людям, страдающим от лишнего веса, стоит ограничить манго в своём рационе.
Черника
Черника содержит самое большое количество калорий среди ягод. В одной чашке – до 85 ккал. Черника богата антиоксидантами и полезна для сердца, мозга, иммунной системы, глаз и крови, но нужно быть осторожней с тем, сколько вы её употребляете.