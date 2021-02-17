Мод Жульен запирали в подвале с крысами и истощали бесконечными тренировками. Но ей удалось сбежать и начать новую жизнь.

«18 лет я была узницей своего отца»: как из девочки пытались сделать сверхчеловека

Сейчас француженка Мод Жульен – психотерапевт, автор книги «Рассказ дочери» и мать двоих детей, которая старается жить обычной жизнью. Долгое время такие, казалось бы, простые вещи, как общение со сверстниками, любовь и ласка, были для неё недоступны – и всё из-за навязчивой идеи отца создать сверхчеловека. Несмотря на созданный им «концлагерь», девушка нашла в себе силы не сдаваться, жить дальше и даже создать собственную семью.

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Мать будущего сверхчеловека

Её история началась в тот момент, когда бизнесмен – в будущем её отец – Луи Дидье загорелся идеей создания сверхчеловека. По задумке, он должен был быть абсолютно безэмоциональным, не иметь никаких страхов и не социализироваться. В 1936 году Дидье заключил сделку с парой бедных шахтёров, выкупив у них шестилетнюю девочку и пообещав дать ей достойное образование. Она не подходила для реализации плана, так как была уже взрослой. Поэтому в 28 лет стала матерью будущего «сверхчеловека».

Фото: istockphoto.com

«Спартанское» детство

С самого детства Мод была лишена удобств: спала на кровати без матраса в неотапливаемой комнате, не общалась со сверстниками, мылась раз в неделю в грязной воде, оставшейся после родителей. Чтобы девочка не демонстрировала эмоции, её оставляли в тёмном подвале с грызунами и пришивали к одежде колокольчик: любой звук – как плач, так и звон – привлекал внимание крыс. А иногда для тех же целей её заставляли по десять минут держать электрическую изгородь. Отец считал, что только когда человек научится выживать без любых удобств и благ, он сможет стать чем-то большим.

Чтобы организм Мод научился справляться с дефицитом витаминов, её кормили пресной едой, исключали сладости, свежий хлеб и фрукты. Кроме того, Дидье был убеждён, что умение справляться с опьянением – полезный инструмент и с его помощью можно узнать любые «вражеские секреты». Поэтому с семи лет каждый приём пищи девочки сопровождался крепким алкоголем.

Фото: istockphoto.com

Также юную Мод обучали различным видам спорта, чтобы повысить её силу и выносливость. Девочка освоила фехтование, верховую езду, плавание и гимнастику.

Девочка старалась приспосабливаться к условиям: научилась перемещаться в темноте так, чтобы не звенел колокольчик, ночью гуляла и тайком ела сладкое и фрукты. Как считает Мод, в этих суровых условиях ей помогали выжить лишь музыка, книги и домашние животные: утка, немецкая овчарка и пони.

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Путь к долгожданной свободе

Помимо прочего, Луи Дидье хотел, чтобы дочь научилась играть на разных музыкальных инструментах. «Только музыканты выживают в концлагерях», – говорил он. Мод освоила фортепиано, скрипку, саксофон, трубу, аккордеон и контрабас. Отец даже нанял учителя музыки для девочки. Это и стало её спасением.

Преподаватель Мсье Молин заметил следы побоев на теле девочки и испуганный взгляд и решил помочь. Он предложил родителям проводить занятия у него в поместье: якобы там была возможность практиковаться на более качественных инструментах. Поговорив с девочкой наедине, он убедился, что его опасения оправданы.

Фото: istockphoto.com

Учитель помог Мод устроиться на работу в лавку музыкальных инструментов, где она познакомилась с будущим мужем. К тому времени Дидье уже подыскал для дочери супруга – 50-летнего гомосексуалиста. Но тут снова вмешался Молин: он посоветовал выдать Мод за молодого студента Ричарда, в которого и была влюблена девушка. Хотя отец не был этому рад, дочь всё же благословил с условием, что она вернётся домой по первому зову и будет заботиться о нём. Стоит ли говорить, что в родном поместье девушка больше не появлялась.

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Новая жизнь

Ей пришлось немало времени провести в больнице: лечить хронические заболевания, проблемы с печенью из-за алкоголя и с зубами – из-за недостаточной гигиены. А общаться с людьми она училась уже в зрелом возрасте.

Долгое время она никому не рассказывала ужасную историю взросления. В 2019 году Мод решила поведать свою историю всему миру, выпустив книгу «Рассказ дочери: 18 лет я была узницей своего отца». Один экземпляр женщина отправила матери, но та так и не признала, что искалечила жизнь ребёнку, посчитав, что дочь просто не поняла идей Дидье.

Фото: bombora.ru

Только пройдя полный курс реабилитации, Мод смогла начать полноценную жизнь. Она окончила университет, родила двух дочерей и стала успешным специалистом-психотерапевтом.