Например, поговорить с Илоном Маском или Джаредом Лето. Но это, конечно, далеко не всё.

Clubhouse для фанатов спорта и ЗОЖ: что можно делать в новой соцсети

Clubhouse – социальная сеть, запущенная в 2020 году. В начале февраля 2021 года она стала стремительно набирать популярность в России. У приложения есть несколько особенностей, которые подогрели интерес аудитории.

Во-первых, зарегистрироваться можно только по приглашению от другого пользователя сети – открытая регистрация станет доступна позже, обещают разработчики. Во-вторых, в Clubhouse нет ни личных сообщений, ни страниц как таковых. Общение происходит в общих чатах или комнатах, исключительно в режиме реального времени. Присоединиться к комнате может любой пользователь, а её создатели в ходе разговора дают возможность высказаться всем желающим.

Фото: istockphoto.com

Чем такая соцсеть может быть полезна любителям спорта и сторонникам здорового образа жизни? Разбираемся, что можно делать в Clubhouse.

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Общаться на темы спорта и ЗОЖ с экспертами

При регистрации пользователь отмечает интересы, выбирая их из предложенных тегов. На основе ответов алгоритмы соцсети предлагают подходящие тематические комнаты. В одной может присутствовать до пяти тысяч человек.

Фото: istockphoto.com

Найдя подходящую беседу, можно узнать новую информацию на интересующие темы или, «подняв руку» и получив разрешение у спикеров, задать им вопрос или высказать собственное мнение.

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Тренироваться и слушать

В Clubhouse нет ни картинок, ни видео. Формат соцсети вполне подходит для того, чтобы слушать выступления во время тренировок, не отвлекаясь на изображения, как это было бы с прямыми эфирами и стримами на других сервисах.

Фото: istockphoto.com

Беседы в приложении чем-то напоминают подкасты, но между ними всё же есть принципиальная разница: последние записываются заранее, а все обсуждения в Clubhouse происходят исключительно онлайн, это живая речь в данный момент. К тому же, задав вопрос, можно изменить направление дискуссии, что в отношении подкастов было бы невозможно. Кроме того, записать разговор нельзя.

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Знакомиться с единомышленниками

Так как вход на ресурс возможен только по приглашениям, пока что в Clubhouse не так много людей, как было бы при свободном доступе. Русскоязычный сегмент пока невелик. Но если вы владеете иностранными языками, можно говорить с людьми из других стран. Возможно, общение в тематических онлайн-комнатах с теми, кто разделяет ваши взгляды, перейдёт в более близкое знакомство.