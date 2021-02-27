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Что делать, если переел? Как перестать переедать? Мнение нутрициолога

Что делать, если переел?
Андрей Семешов Дина Чихирева
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Превысили лимит: что делать, если переели
Иногда сложно понять, когда пора остановиться.
Lifestyle / Питание 0
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Иногда случается так, что после незаметно поглощённых бургеров, пирожных и других вредных «вкусностей», мы сидим с набитым до отвала животом и сожалеем. Ведь ели уже не из чувства голода. Что делать в такой ситуации, разбираемся с нутрициологом Андреем Семешовым.

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Голодать и отказывать во всём ради фигуры не придётся.

Помогут ли таблетки после такого «праздника живота»?

Эксперт отмечает, что можно выпить ферменты, ускоряющие пищеварение. Они помогут избавиться от невыносимой тяжести или хотя бы облегчат неприятные ощущения.

Фото: istockphoto.com

Стоит ли пить воду?

Андрей: Терпеть жажду не стоит, но если нет желания, то не нужно. Тяжесть вода не снимет, даже наоборот – пусть и ненадолго, но раздует желудок ещё больше.

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С её помощью можно избавиться от набежавших за день калорий.

Нужно ли заниматься спортом или другой физической активностью?

Нутрициолог рекомендует не перетруждать себя после переедания и немного отдохнуть: полежать или посидеть. Бег, прыжки, занятия на тренажёрах – всё это отнюдь не положительно скажется на самочувствии. Если же особого дискомфорта нет, то продолжительная неспешная прогулка на свежем воздухе точно не повредит.

Фото: istockphoto.com

Как перестать переедать?

Как правило, застолья, после которых живот, кажется, притягивает всё тело к полу, бывают в дни больших праздников. А всё, что не доели гости, отправляется в холодильник и подчистую съедается на следующий день.

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Садиться на жёсткие диеты и ограничивать себя во всём не обязательно. Начнём с нескольких простых шагов.

Эксперт считает, что привыкание к механическому растяжению вполне возможно. То есть, если вы будете переедать очень часто, то со временем это станет нормой. Если же вам кажется, что такие «праздники живота» стали случаться всё чаще, можно попробовать незаметно сократить рацион. Например, отказаться от вредных продуктов, которые не приносят такого уж удовлетворения.

Метод, описанный в видео, поможет сократить количество постоянно употребляемой вредной пищи вдвое и сделать рацион более полезным и менее калорийным.

При желании можно повторить упражнение через месяц, убрав из рациона ещё больше вредных продуктов, которые добавляют лишние килограммы.

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