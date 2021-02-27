Превысили лимит: что делать, если переели

Иногда случается так, что после незаметно поглощённых бургеров, пирожных и других вредных «вкусностей», мы сидим с набитым до отвала животом и сожалеем. Ведь ели уже не из чувства голода. Что делать в такой ситуации, разбираемся с нутрициологом Андреем Семешовым.
Нужно ли заниматься спортом или другой физической активностью?
Нутрициолог рекомендует не перетруждать себя после переедания и немного отдохнуть: полежать или посидеть. Бег, прыжки, занятия на тренажёрах – всё это отнюдь не положительно скажется на самочувствии. Если же особого дискомфорта нет, то продолжительная неспешная прогулка на свежем воздухе точно не повредит.
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Как перестать переедать?
Как правило, застолья, после которых живот, кажется, притягивает всё тело к полу, бывают в дни больших праздников. А всё, что не доели гости, отправляется в холодильник и подчистую съедается на следующий день.
Эксперт считает, что привыкание к механическому растяжению вполне возможно. То есть, если вы будете переедать очень часто, то со временем это станет нормой. Если же вам кажется, что такие «праздники живота» стали случаться всё чаще, можно попробовать незаметно сократить рацион. Например, отказаться от вредных продуктов, которые не приносят такого уж удовлетворения.
Метод, описанный в видео, поможет сократить количество постоянно употребляемой вредной пищи вдвое и сделать рацион более полезным и менее калорийным.
При желании можно повторить упражнение через месяц, убрав из рациона ещё больше вредных продуктов, которые добавляют лишние килограммы.