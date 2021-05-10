Успешная певица и мама поделилась своими любимыми упражнениями. Выполнять их можно дома и без дополнительного инвентаря.

Универсальная нагрузка: короткая тренировка от Ани Лорак на каждый день

Практически каждая девушка стремится сбросить пару лишних килограммов до наступления лета. В преддверии купального сезона своей тренировкой поделилась и певица Ани Лорак. В свои 42 года она может похвастать стройной и подтянутой фигурой – артистке можно только позавидовать. Или попробовать её комплекс упражнений на себе.

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Разминка

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.

Начните с вращений головой по часовой и против часовой стрелки. Затем положите кисти на плечи, вращайте локтями по часовой и против часовой стрелки. Перейдите к вращениям корпусом: согните руки в локтях перед собой. Сделайте два резких рывка в одну сторону, затем в другую. После разогрева можно переходить к упражнениям.

Фото: istockphoto.com

Упражнение «мельница»

Исходное положение: стоя, ноги чуть шире плеч, руки подняты и вытянуты на уровне плеч.

Группы мышц: косые и прямые мышцы пресса, нижний пресс, мышцы ягодиц и задней поверхности бедра.

Туловище наклоните вперёд до параллели с полом. Руки держите прямыми, поворачивайте корпус за счёт напряжения мышц пресса. При каждом повороте старайтесь дотронуться пальцами левой руки до правой ступни и наоборот.

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Планка

Исходное положение: упор лёжа, руки в локтях согнуты под прямым углом, ладони на ширине плеч.

Группы мышц: бицепсы, мышцы спины и пресса.

Динамическая планка с опусканием прямых рук на локти

Встаньте в планку на прямых руках и по очереди поднимайте руки до уровня плеча.

Фото: istockphoto.com

Динамическая планка на прямых руках с разворотом

Вернитесь в планку на прямых руках и установите ровную линию всего корпуса. Перенесите вес на правую ладонь и одновременно поверните корпус влево, поднимая левую руку вверх. То же самое повторите в другую сторону.

Динамическая планка с одновременным поднятием ноги и противоположной руки

Встаньте в планку на прямых руках и одновременно вытяните правую ногу и левую руку. Затем левую ногу и правую руку.

Поза ребёнка (баласана)

Исходное положение: сидя на полу или коврике.

Группы мышц: растяжка мышц, разгибающих позвоночник, большой ягодичной мышцы, грушевидной мышцы и других мышц-вращателей бедра, задней группы мышц бедра, средней и малой ягодичных мышц, передней большеберцовой мышцы.

Фото: istockphoto.com

Встаньте на колени, стопы и колени сведите вместе, большие пальцы ног соприкасаются. Опустите таз на пятки и расслабьтесь. На выдохе согнитесь вперёд и постарайтесь коснуться лбом пола. Руки вытяните перед собой.

Упражнение на пресс

Исходное положение: лёжа на спине, ноги выпрямлены, руки за головой.

Группы мышц: мышцы пресса.

Держите ноги прямыми и в таком положении поднимайте их под прямым углом к полу. Плавно вернитесь в исходное положение, прочувствуйте напряжение мышц живота. Если хотите усложнить упражнение, не опускайте ноги на пол, а удерживайте их в нескольких сантиметрах над поверхностью.

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Отжимания

Исходное положение: упор лёжа.

Группы мышц: большие грудные мышцы, трицепс, дельтовидные мышцы, локтевая мышца и плечевой пояс.

Сгибайте руки в локтях и опускайте тело до параллели с полом, далее медленно разгибайте локти и возвращайтесь в исходное положение.

Как правильно выполнять упражнения, можно посмотреть в видео.

Поза йога (сукхасана)

Исходное положение: сидя со скрещенными ногами, голени переплетены (левая ступня под правым коленом, правая — под левым).

Завершите тренировку в позе йога. Восстановите дыхание и поблагодарите себя за проделанную работу.