Во время карантина приходилось обходиться без услуг клининга и салонов красоты. Но на помощь пришли технологии.

Как улучшить здоровье и внешний вид с помощью техники для дома

После долгого сидения на карантине многие открыли для себя немало технических новшеств, которые делают пребывание в четырёх стенах комфортнее и даже полезнее. Какие же приборы можно использовать дома и как они помогают поддерживать здоровье и красоту?

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Бытовая техника

Чем можно занять себя во время длительного пребывания дома? Например, генеральной уборкой. Протереть мельчайшие щели от пыли, намыть пол до блеска, поменять постельное белье, постирать шторы. И некоторые приборы могут облегчить эту задачу.

Мойка воздуха

По словам учёных, для комфортного дыхания воздух должен быть увлажнён на 30-60%. А в жаркую погоду он должен быть влажнее, чем в прохладную. Чтобы в доме всегда было свежо и комфортно, можно приобрести мойку для воздуха. Этот прибор — гибрид увлажнителя и воздухоочистителя. Попадая в устройство, воздух проходит через своеобразный водный фильтр и выпускается обратно.

Фото: istockphoto.com

Особенно актуальна мойка воздуха для аллергиков и любителей животных. Единственным минусом может оказаться цена: средняя стоимость такого агрегата — 25 тыс. руб.

Рециркулятор воздуха

Это более бюджетный прибор для очистки воздуха. В период пандемии рынок рециркуляторов вырос, так что сейчас их разновидностей огромное количество. Пожалуй, самый популярный вид — с использованием ультрафиолета. Воздушный поток проникает в прибор, подвергается световому облучению и выходит обратно. Внешне устройство напоминает лампу и отлично впишется в интерьер.

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Робот-пылесос

Для многих, кто приобрел это чудо-устройство, оно стало настоящим спасением и палочкой-выручалочкой. Достаточно запустить прибор с телефона, задать траекторию и пустить его в «свободное плавание». Более дорогие модели оснащены резервуаром для воды и насадками в виде тряпок, что позволяет роботу-пылесосу мыть полы. Так как изобретение не инновационное, цена может быть самой разной в зависимости от функций, желаний и финансовых возможностей покупателя.

Фото: istockphoto.com

Мойщик окон

Весной начинается ажиотаж вокруг мойки окон. Если вы боитесь высоты, но смотреть на улицу через грязное стекло надоело, роботы и тут придут на помощь. Благодаря встроенному вакуумному механизму, робот-мойщик цепляется за стекло и очищает его, перемещаясь по поверхности. Контролировать его траекторию можно пультом, главное — не забыть прицепить тряпки с раствором.

Бьюти-техника

В индустрии красоты некоторые устройства прочно закрепились как must-have. Вот несколько новых приборов, позволяющих поддерживать красоту лица и тела.

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Массажёр с микротоком

В таком маленьком приборе содержится большое количество полезных функций. Микроток, подаваемый из него и создающий приятное покалывание, восстанавливает поляризацию клеточной мембраны. Это помогает сократить количество морщин, неровностей, пигментных пятен и омолодить кожу.

Щёточка для снятия макияжа

Настоящий must-have для всех любителей макияжа. Визажисты и косметологи твердят о важности очищения кожи после мейкапа. Специальные щёточки с эффектом массажа позволяют избавиться от малейших частичек косметики, попавших в поры. Это предотвратит возникновение чёрных точек и высыпаний.

Фото: istockphoto.com

Аппарат для ультразвуковой чистки лица

Устроить домашний пилинг? Легко. Очистить кожу можно с помощью специального прибора. Ультразвуковые волны вызывают колебания, которые улучшают тон кожи и тщательно очищают её поверхность. Можно также применять с использованием косметических средств, что усиливает эффект.