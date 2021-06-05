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Где посмотреть закат в Москве: самые красивые места, куда сходить на сансет

Красные небеса: куда сходить на закат в Москве?
Валерия Майорова
Где посмотреть закат в Москве
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Уже пора устраивать пикники и фотосессии с видами на уходящее солнце.

Полюбоваться закатом в Москве можно практически с любой высокой точки или смотровой площадки. А сейчас наступает тепло, и сансет — лишний повод выйти вечером на прогулку. Не ленитесь наблюдать за городскими закатами в любимом месте, или найдите что-нибудь новенькое.

Мы сделали подборку мест в столице, где можно посмотреть заход Солнца и сделать красивые фотографии.

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Парящий мост

Мост без единой опоры в парке «Зарядье». Отсюда открывается невероятный вид на Замоскворечье и Красную площадь.

Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 1, станция метро «Китай-город».

Ресторан «Карлсон»

Если вы хотите вкусно поужинать с приятным видом на закат, приходите в ресторан «Карлсон». Он расположился на 14-ом этаже Central City Tower. Перед вами откроется незабываемый городской ландшафт: вид на Кремль и Москву-реку.

Адрес: Овчинниковская наб., 20, стр. 1, станция метро «Новокузнецкая», «Третьяковская».

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Лужков мост или «Поцелуев мост»

Он находится между Кадёшевской набережной и Болотной площадью. Мост так прозвали не случайно: он увешан замочками влюблённых или новобрачных, которые больше невозможно открыть. За романтическим закатом приходите сюда.

Левобережный парк

Располагается на берегу Химкинского водохранилища вдоль Прибрежного проезда. Это потрясающе обустроенный парк для прогулок, в котором есть специально выделенные дорожки для велосипедистов, кафе, волейбольные площадки и пляж. Вы можете устроиться на деревянных лежаках и насладиться видом.

Адрес: Прибрежный пр.,5 станция метро Ховрино

Патриарший мост

Вам откроется живописный вид на Москву-реку. Мост ведёт прямо к монументальному храму Христа Спасителя. Многие горожане любят прогуляться там вечером и насладиться красивым видом на родной город.

Адрес: Патриарший мост, станция метро «Кропоткинская».

Ростокинский акведук

Стоит посетить это место, чтобы посмотреть на старинный водовод, построенный в 1804 году. Он сделан в виде моста, который тянется через одну из водных артерий города — реку Яузу. Территория парка вся зелёная, а также есть много скамеечек. Все удобства для наблюдения за прекрасным закатом!

Адрес: Ростокинский акведук, пр-д Кадомцева, вл. 1, стр. 4, станция метро «ВДНХ».

Живописный мост

Он известен как Красный мост. Это изюминка Москвы, самый высокий мост в Европе. Открыт с 24 декабря 2007 года. Можно прогуляться по мосту, когда солнце начнёт садиться или заглянуть в парк «Сказка», который находится рядом. Прокатитесь вечером на колесе обозрения, ведь с него открываются шикарные виды.

Адрес: Крылатской ул.,18, станция метро Крылатское, Народное ополчение.

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