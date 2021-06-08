Брюки карго: как и с чем носить?

Казалось бы, про них можно было бы забыть, прошло столько лет. Тем не менее брюки карго прочно закрепились на полках наших магазинов в отделе модной тенденции. В наше время их носят не только мужчины, но и любительницы экспериментов. Когда появились брюки и с чем их носить? Разбираемся со стилистом, имиджмейкером Анастасией Акатьевой.

Когда появились брюки карго?

В 1938 году ряды британской армии пополнились новыми брюками. Их главная особенность заключалась в наличие большого количества карманов, в которые предполагалось класть предметы первой необходимости, такие, как карта. Нововведение оказалось настолько удобным и востребованным, что уже через пару лет карго появились и у американских военных.

После этого брюки карго прочно осели в обиходе рабочих, рыбаков и свободолюбивых скейтеров, вызывая прочные ассоциации с униформой и маскулинностью. В этом сезоне стилисты предлагают не просто включить этот тренд в свой гардероб, но и сочетать его с лёгкими и нежными фактурами.

Как и с чем носить?

На самом деле, как и с чем только угодно. В этом сезоне брюки карго не ограничиваются образами в стиле милитари, а становятся универсальным дополнением к гардеробу.

Продолжая спортивную стилистику, можно комбинировать с худи, бомбером и джинсовкой. Сейчас очень популярны кроп-топы, которые также очень выигрышно комбинируются с фактурными карго. Если у вас подтянутое тело, то это определённо для вас! Эксперты предлагают к кроп-топу подбирать свободную рубашку.

Анастасия Акатьева стилист Сейчас даже у нас прижилась одежда из льна — сочетание с карго будет замечательно смотреться. Можно подобрать либо спортивную обувь (кеды, кроссовки, лоферы), либо сногсшибательные шпильки, однако не рекомендую носить брюки с вещами в классическом стиле.



Где купить?

Найти карго в этом сезоне можно практически у любой марки. Единственное, они будут отличаться ценой: за пару брюк в Uniqlo вы отдадите 1 999 рублей, а за Ralph Lauren — 12 100.