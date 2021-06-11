Небоскрёбы и шикарный особняк: что посмотреть в Москве за три дня?

Москва такая разная. Можно сделать крутые фотки на память возле Кремля, посидеть на Патриках с книгой Булгакова, посмотреть на город с высоты 92-го этажа. Как всё успеть за три дня? Это вполне реально, если заранее спланировать свой маршрут от и до.

Рассказываем, как «объять необъятное» за несколько дней и куда направиться первым делом.

Красная площадь

Храм Василия Блаженного на Красной площади Фото: unsplash.com/@randominstitute

Начать можно с Красной площади, особенно если в Москве вы первый раз. Да, это банально, но отсюда начинается любой маршрут по столице. Здесь царит особенная атмосфера хаоса – толпы людей, регулярные строительно-ремонтные работы, бесконечные фестивали и ярмарки. Но в этом и есть фишка – можно быстро влиться в безумный ритм столицы. Здесь и сам Кремль со Спасской башней, и Оружейная Палата, и Соборная площадь. Тут же находится памятник Минину и Пожарскому – лидерам Второго народного ополчения. По желанию можно заглянуть и в мавзолей Ленина – вход бесплатный. А после – дойти до Манежной площади, отстоять длинную очередь за капучино в КФС, познакомиться с кем-нибудь в этой толпе и заодно насладиться панорамой. И двигаться дальше.

Лубянская площадь

Усадьба Салтыковых Фото: Алия Нургалеева

Лубянка находится недалеко от Красной площади и тянется вдоль ГУМа. К ней ведёт дорога по Никольской улице – самое украшенное и популярное место у блогеров. Когда-то на площади была оружейная мастерская, где лили гигантскую Царь-пушку для Кремля. Теперь тут продают Барби и Лего в самом большом магазине товаров ЦДМ – ему уже более 60 лет. По пути можно зайти в музей советских игровых автоматов и попробовать газировку. Потом сфоткаться возле ЦУМа, который напоминает готический дворец – зря в Москву что ли ехали? Здесь же находятся Большой театр и Театральная площадь – для многих это место передышки. Можно посидеть на лавочке, покормить голубей и послушать шум фонтана. Оттуда направиться до Усадьбы Салтыковых – роскошного особняка на Мясницкой улице. Там же заодно увидеть, где жила армянская диаспора – это Армянский переулок – а в нём, как несложно догадаться, – Армянское посольство. Если не поленитесь, дойдите и до Елисеевского магазина – он чем-то напоминает Эрмитаж.

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды Фото: Алия Нургалеева

По сути, это обычный маленький парк с прудом, но вокруг него полно уютных улочек и инстаграмных кафе. Здесь можно проникнуться атмосферой романа «Мастер и Маргарита» – Булгаков жил неподалёку от этого места. Ну и для полного антуража уютно усесться на веранде Margarita Bistro – здесь есть вкусный кофе и сырники. В этом месте собирается вся московская элита и за бокалом «Апероля» обсуждает планы на великое будущее. Советуем посмотреть сериал Александра Цыпкина про Патрики – называется он «Беспринципные». Вам сразу всё станет понятно. В общем, готовьте самый лучший наряд и под вечер усаживайтесь где-нибудь на террасе с Булгаковым в руках. А после – выходите на Малую Бронную, а там – куда глаза глядят.

Москва-Сити

Москва-Сити Фото: Алия Нургалеева

Завершить свой трёхдневный тур можно в ресторане или на смотровой площадке с видом на Москву. Обилие обзорных мест вы найдёте в башне ОКО – оттуда все небоскрёбы вмещаются в кадр. Среди них есть и самая высокая открытая площадка в Европе – «Выше Только Любовь». Там есть бесплатные бинокуляры, фотороботы, телескоп и Wi-Fi – чтобы сразу запостить фотку в инсту. Вообще сюда доезжают немногие, а зря. Советуем приехать и увидеть вживую все необычные высотки и стеклянные эксперименты – это стоит этого. Запечатлеть себя на фоне этого великолепия можно на набережной Тараса Шевченко – пройти туда можно через мост Багратион. Эта точка даже обозначена на картах – просто вбейте в гуглмапсе Moscow City View Point.