Телеведущая, певица и блогер делится тренировкой, которую можно выполнять ежедневно.

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Йога с Региной Тодоренко. 15 минут, чтобы начать день продуктивно

В современном ритме жизни, когда мы всегда куда-то бежим, тяжело выделить время для себя. Экс-ведущая телепередачи «Орёл и решка», продюсер и молодая мама Регина Тодоренко нашла способ оставаться красивой, изящной и грациозной всего за 15 минут в день. Она занимается йогой с инструктором Ольгой Мешковой.

Ольга Мешкова инструктор по йоге Всё, что было до коврика, не имеет значения. Всё, что будет после, — тоже неважно. Только здесь и сейчас.

Присоединяйтесь к Регине вместе с нами.

Пранаяма: осознанное дыхание

Занятие начинается с дыхательной практики. Каждая клетка нашего тела нуждается в кислороде, чтобы функционировать. Упражнения на дыхание уменьшают воздействие стресса, улучшают психическое и физическое самочувствие.

Длительность: 2-5 минут.

Техника выполнения:

Сядьте в удобную позу. Выпрямите спину до естественного положения, но не прогибайтесь. Почувствуйте седалищные косточки.

Прикройте глаза. Положите руки на колени.

Сделайте спокойный глубокий вдох, а после – такой же растянутый выдох.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Разминка

Растяжка перед выполнением асан разогревает отдельные участки тела и приводит мышцы в тонус.

Длительность: 3-5 минут.

Техника выполнения:

Сделайте вдох, соедините руки в замок и вытяните их вверх. Расправьте плечи. С выдохом опустите руки вниз и округлите спину.

Сцепите руки в замок за спиной. Раскройте грудной отдел. С выдохом наклонитесь вперёд и потяните руки к полу. Останьтесь на несколько секунд в этом положении.

Расцепите руки и положите их свободно на колени. Сделайте спокойный глубокий вдох и с выдохом округлите спину.

Растяните руки в стороны, будто вы расталкиваете стены. Опустите плечи.

Сделайте несколько круговых движений грудью. Это запустит лимфатическую систему и включит в работу грудной отдел.

Скрутитесь несколько раз в стороны.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сурья Намаскар: приветствие солнцу

Комплекс из нескольких асан поддерживает физическое здоровье, даёт силы и активную энергию. Его регулярное выполнение подготавливает к духовному пробуждению.

Количество повторений: до 5.

Встаньте на коврик, соедините стопы так, чтобы пятки и большие пальцы соприкасались. Распределите равномерно нагрузку на ноги и вытяните тело вверх по струнке: от основания стоп до макушки.

Со вдохом вытяните руки вверх.

На выдохе наклонитесь вперёд к ногам, стараясь коснуться лбом коленей. Поставьте руки на пол.

Со вдохом каждой ногой по очереди сделайте шаг назад и встаньте в планку на руках.

На выдохе выполните аштанга-намаскара – асану, при которой колени, грудь и подбородок касаются пола.

Со вдохом встаньте в позу собаки мордой вверх, а затем на выдохе – в позу собаки мордой вниз. Останьтесь так на несколько секунд.

Вернитесь в начало коврика. С выдохом расслабьтесь внизу.

Со вдохом выпрямите спину и поднимитесь вверх, раскройте плечи и опустите руки вниз.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сурья-намаскар: усложнённая версия

Количество повторений: 1-3.

Отличие от классической вариации: между позой собаки мордой вниз и возвращением к началу коврика необходимо встать в позу воина 1.

Техника выполнения позы воина 1:

Из положения стоя сделайте широкий шаг назад.

Согните впереди стоящую ногу под углом 90 градусов так, чтобы колено не выступало за пальцы стопы, а находилось строго под пяткой.

Выпрямите спину, вытяните руки вверх. Задержитесь на несколько секунд.

Затем смените ногу через выход в позу собаки мордой вниз.

Кошка-корова

Одно из немногих упражнений в йоге, не имеющее противопоказаний. Разминает спину и шею, снимает усталость и оживляет ум.

Количество повторений: 5-15.

Встаньте на четвереньки. Выпрямите спину и подтяните живот. Кисти расположите под плечами, а ноги – на ширине таза.

На вдохе прогните спину в позу кошки, а с выдохом – скруглите в позу коровы.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Работа с органами малого таза

Эти упражнения улучшают венозный возврат, балансируют тонус мышц и тканей в области малого таза.

Количество повторений: 5-15.

Упражнение 1

Встаньте на четвереньки.

Активно поверните попу и крестец сначала вправо, затем влево.

Добавьте движение головой в ту же сторону, что и попа. Не забывайте о правильном дыхании.

Упражнение 2

Из позы на четвереньках выпрямите руки вперёд и потянитесь за ними, оставив угол между бедром и голенью 90 градусов.

Лоб опустите на пол. Вытяните плечи, раскройте грудной отдел и расслабьте поясницу.

Упражнение 3

Из позы на четвереньках совершите несколько круговых движений корпусом.

Отдых в позе ребёнка

Опустите колени на пол. Прижмите таз к пяткам.

Наклонитесь вперёд и положите лоб перед коленями.

Расположите руки вдоль корпуса и голеней.

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Упражнения для координации, баланса и укрепления спины

Количество повторений: 3-5.

Техника выполнения:

Встаньте на четвереньки.

Вытяните правую руку и левую ногу. Держите баланс.

Сделайте несколько циклов дыхания и поменяйте сторону. Важно не прогибаться в пояснице, выравнивайте таз и спину.

После выполнения отдохните в позе ребёнка.

Завершающая часть

Длительность: 3 минуты.

Сядьте в сукхасану – сидячую позу, при которой голени лежат друг на друге внахлёст. Сделайте несколько дыхательных циклов.

Расслабьтесь в шавасане. Лягте, освободите голову от мыслей и осознайте весь процесс дыхания от вдоха до выдоха.

Как только почувствуйте, что готовы, медленно поднимитесь и сядьте.

Практика окончена.

Более подробное выполнение этой практики смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».