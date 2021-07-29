Какие продукты помогают снизить артериальное давление?

Они пригодятся не только тем, кто страдает от гипертонии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире живут 1,13 млрд человек с диагнозом гипертония — повышенное кровяное давление. Это серьёзное заболевание, которое увеличивает риски не только для сердечно-сосудистой системы, но и для других органов.

В лечении и профилактике гипертонии важно всё, в том числе — правильное питание. С особой тщательностью к нему нужно подходить тем, кто ведёт активный образ жизни и регулярно занимается спортом. Вместе с кардиологом Тамазом Гаглошвили рассказываем, какие продукты помогут снизить артериальное давление.

Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог Питание — важнейший фактор как для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы, так и для лечения уже имеющихся заболеваний: гипертонии, атеросклероза, сердечной недостаточности и т. д. Соблюдение рационального сбалансированного питания во многих случаях становится не менее важным, чем медикаментозное лечение.

Бобовые, крупы, свежие овощи и фрукты

Тем, кто сталкивается с повышенным давлением, стоит добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой: свежие овощи и фрукты, различные каши (гречку, овсянку, чечевицу).

Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог В Америке проводили исследование, которое доказало, что когда человек увеличивает объём овощей с каждым приёмом пищи, это значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках эксперимента людей разделили на две группы: одним с каждым приёмом пищи давали овощной салат, а другим — нет. У первых риск сердечно-сосудистых заболеваний по итогу снизился на 23% — почти на четверть. И это без лекарств.



Здоровый человек должен ежедневно потреблять около 400 г овощей. Конечно, есть регионы, в которых не всегда светит солнце и есть свежие овощи, но компенсировать это можно с помощью клетчатки из аптеки. Она тоже будет очень полезна.

Орехи и бананы

Также на сердечно-сосудистую систему положительно влияют продукты, богатые электролитами: магнием и калием. Среди прочего, они участвуют в сокращении сердечной мышцы.

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Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог Если уровень калия и магния в крови в норме, нужно получать эти электролиты из продуктов питания. Например, из орехов и бананов. Первые очень богаты магнием, при этом достаточно калорийные. Поэтому суточная норма — в районе 20-30 г. Можно выбирать фундук, кешью, грецкие орехи.

Рыба

Гипертоникам стоит обратить внимание на источники полиненасыщенных жирных кислот омега 3, например, рыбу.

Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог Не все жиры вредные, есть и полезные, которые содержатся в том числе в рыбе. Поэтому, как говорится, лучшее мясо — это рыба. Если есть возможность почаще её употреблять, это нужно делать. Отказываться от мяса вовсе не обязательно, но лучше отдавать предпочтение нежирным сортам: индейке, курице, крольчатине и т. п.

Что такое DASH-диета?

Название диеты расшифровывается как Dietary Approaches to Stop Hypertension, что переводится с английского как «диетологический подход к лечению гипертонии». Её изобрели специально для гипертоников.

Фото: unsplash.com/@idelamaza

Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог На одной только диете можно снизить давление в среднем на 15 мм рт. ст., что достаточно неплохо без медикаментозного лечения. Основные принципы DASH — это увеличение злаков, бобовых, клетчатки в рационе, достаточное потребление воды, ограничение соли, минимум сладкого и отказ от вредных привычек.



Такой подход полезен не только для гипертоников, но и для всех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В целом сейчас кардиологии рассматривают только две диеты: DASH и средиземноморскую, а также их различные вариации.

Что касается других диет, например, кето- или монодиеты — их польза для сердечно-сосудистой системы не была доказана, отмечает кардиолог.

Какие продукты нельзя есть при повышенном давлении?

Врач рекомендует отказаться от копчёностей, консервированных продуктов, газированных напитков.

Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог В них содержится натрий, та самая соль, которую нужно ограничить. Как правило, от соли из солонки мы получаем около 10% от общего её количества в сутки. А остальные 90% поступают в организм в скрытом виде. Соль негативно влияет и на давление, и на здоровье в целом, в том числе на сердечно-сосудистую систему и почки.

Скрытая соль содержится в сырах, колбасах, копчёных изделиях, полуфабрикатах, фастфуде. Также её немало в хлебобулочных изделиях, особенно в белом хлебе и в минеральной воде.