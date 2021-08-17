Как носить уникальное: кастомизация, онлайн-дизайн, винтаж

При выборе вещей мы чаще всего спрашиваем себя, не купит ли её ещё кто-то из компании или во время прогулки в её будет носить каждый второй? Кастомизация, онлайн-дизайн и переработанные винтажные вещи помогли избавиться от этого вопроса.

Что такое кастомизация?

Вообще принято считать, что кастомизация – это преображение той или иной вещи под конкретного человека. Изменить можно всё что угодно: и старые вещи, и одежду из новых коллекций. В первом случае вы даёте новую жизнь уже изношенной вещи, выкинуть которую не позволяет бабушка или чувство ностальгии. Во втором случае вы получаете возможность выделиться из масс, потому что кастомизированные вещи бывают только в одном экземпляре.

Чаще всего любители уникальных вещей покупают белые кроссовки и пытаются их персонализировать: рисуют любимого героя, разрисовывают элементы на обуви в разные цвета, вышивают инициалы или узоры. Благодаря таким рисункам вещь становится более ценной и единственной в своём роде.

Тренд на кастомизацию пришёл из 1970-х. Тогда ребята из хип-хоп среды разрисовывали джинсовые куртки, чтобы выделяться среди людей. Сейчас желание быть уникальным только возрастает. В мире, где вещи производятся огромными тиражами, а ассортимент в одной сети магазинов по миру стал практически идентичным, хочется показать, что в твоём гардеробе есть нечто особенное. Также сейчас сильно популяризируется движение эко-активистов, которые говорят об осознанном потреблении. Мало кто хочет тратиться на дорогие, но редкие по дизайну вещи, поэтому возникла мода на хендмейд, с помощью которого можно развить творческий потенциал и переработать старую вещь.

Кастомизация – отличный способ рассказать миру о своих ценностях. Это больше всего увлекает старшее поколение, поэтому модные бренды стали добавлять функцию кастомизации на сайтах, ведь такая возможность увеличивает количество покупок среди разных групп населения.

Анна Зимятова кастомайзер Я пришла в профессию кастомайзера в 2018 году. До этого всегда рисовала, а потом увидела у кого-то расписанную вручную куртку — и понеслась. Заказы сразу появились. Все хотели себе уникальную вещь, тем более моих подписчиков удивляло, что это ручная работа. Сейчас всё быстрое и простое (еда, вещи). А в мои куртки я вкладываю время, ручной труд и свою фантазию. Обычная куртка из Зары начинает иметь смысл, свою Историю.

Прежде чем приступать к росписи, я общаюсь с человеком. Узнаю, что его интересует, вдохновляет, с чем он будет носить куртку или сумку, в какой гардероб должна вписаться его новая вещь. После мы подбираем референсы рисунка, я делаю макет куртки. Когда дизайн утверждён заказчиком, приступаю к нанесению рисунка. Работаю в основном акриловыми красками, реже маркерами. Чтобы рисунок был яркий и стойкий, наношу 3-4 слоя краски. В среднем на куртку уходит 8-10 часов.

Как работает онлайн-дизайн?

Сейчас возможность сделать вещь или пару обуви под себя есть практически в любом интернет-магазине. Сделать это можно с помощью онлайн-конструктора, в котором покупатель сам выбирает цвет, силуэт, материал, принты и другие декоративные принадлежности. От сложности выбранного вами дизайна зависит срок изготовления вещи, обычно он не превышает пяти недель. Также кастомизированная вещь стоит несколько дороже, чем та, что выбрана для основы.

Тем, у кого проблемы с выбором одежды по размеру, онлайн-дизайн может сильно помочь. Дизайнеры уверяют, что скоро размеры S, M и L вообще исчезнут, ведь потребитель сможет загрузить параметры своего тела и через несколько дней получить идеально сидящую по фигуре вещь.

На сегодняшний день онлайн-дизайн стал настолько востребованным, что создаются целые компании, от которых к вам домой приезжает консультант и предлагает на выбор несколько типов тканей, воротников и силуэтов, которые идеально вам подойдут.

Почему винтаж, секонд-хенды и апсайклинг стали так популярны?

Осенью 2020 года продажи винтажной одежды увеличились на 104% и с того момента не падают. Многие бренды стали закупать винтажную одежду, чтобы из неё создать новую уникальную вещь. Например, в этом сезоне Marine Serre представили плащи из нескольких видов кожи, выполненные в технике печворк. Это также показывает влияние тренда на осознанное потребление. Марка Coach в коллекциях этого сезона использовала предметы из прошлых коллекций, заявляя о долговечности своих вещей, выполненных, кстати, из переработанного пластика. У Levi’s появился секонд-хенд, в котором продаются исключительно винтажные джинсы, купленные у покупателей или в других магазинах.

Процесс повторной продажи вещей получил название «круговая мода». Такая циркуляция вещей привлекает внимание клиентов, потому что выглядят они необычно и ярко, а знак эко-производства завлекает даже тех, кто несильно заинтересован в помощи окружающей среде.

Раньше винтаж был доступен только богатым жителям крупных городов, и, чтобы стать популярным, потребовалось длительное время для разрушения стереотипа, что винтаж – только для элиты. Во многом помогли интернет-магазины и «Инстаграм», в которых можно приобрести вещь и сэкономить время. Сейчас популярнее всего покупать винтажные украшения, которые сделают ваш образ богатым и элегантным.

Мы спросили владелицу винтажного магазина в «Инстаграме» о том, почему она решила создать этот проект, с какими трудностями столкнулась и что происходит с вещами после покупки.