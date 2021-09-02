4 популярных упражнения, которые всех разочаровали

Какие любимые всеми упражнения на самом деле неэффективны и почему?



Рассказывают фитнес-тренеры.

Начиная заниматься спортом и подбирая программу тренировок, мы нередко сталкиваемся с одними и теми же рекомендациями тренеров. Но, старательно придерживаясь этих советов, не замечаем никакого прогресса.

Это вовсе не повод разочаровываться в фитнесе. Дело в том, что далеко не всегда распространённое мнение оказывается верным. Мы составили список упражнений, которые совершенно незаслуженно приобрели свою популярность.

Инесса Тимошина фитнес-тренер Боль в теле после упражнений — не показатель качества. Если бить вас палками, у вас тоже будет болеть тело, но это же не значит, что вы что-то накачали.

Планка продолжительнее 30 секунд

В интернете можно найти сотни спортивных планов, которые советуют стоять в планке как можно дольше. Это упражнение предназначено для проработки мышц кора. А они вступают в фазу активной проработки только на первые 20-30 секунд.

По истечении этого срока эффективность упражнения пропадает и нагрузка от него передаётся на ближайшие суставы и мышцы. Для них, в свою очередь, эта нагрузка нехарактерна, из-за этого мы и страдаем, выстаивая в планке по пять минут. Это недавно обнаружил канадский учёный Стюарт Макгилл.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажерного зала World Class Для эффективного выполнения планки нужны идеальные пропорции тела и мышечный баланс, чего нет ни у одного из нас.

Фото: istockphoto.com

Разведение ног в тренажёре

Это упражнение выглядит эстетично, его можно нередко увидеть в рекламах фитнес-центров или в подборках на различных сайтах. Оно кажется таким привлекательным. Устранить дряблость на внутренней стороне бедра, не вставая с места, — здорово же!

Однако на деле всё оказывается совсем не так просто и радужно. Мало того, что оно лишь увеличит ноги, а вовсе не уберёт с них лишний жир, так оно ещё и может навредить организму спортсмена.

Упражнение преимущественно женское, и выбирают его нередко малоподготовленные девушки с дряблыми мышцами тазового дна. Эти мышцы легко можно перегрузить, выполняя разведение ног в тренажёре. Перегрузка приведёт к травмам. А если вспомнить, что стройных и изящных ног этим упражнением не добиться, то можно смело отказываться от него.

Выпады «Реверанс»

Тоже бесполезны и опасны. Эти выпады, в отличие от схожих упражнений, исключают дополнительную нагрузку и предполагают работу лишь с собственным весом. При этом «реверансы» очень травмоопасны из-за того, что они выполняются с подворотом бедренной кости.

Классический выпад намного лучше. Он выполняется с полной стабилизацией таза, тем самым вызывается сильное ощущение именно в ягодицах.

«Реверансы» однозначно не заслуживают вашего внимания, так как польза от них совершенно несопоставима с опасностью, которую они представляют.

Повороты туловища со штангой

Фото: istockphoto.com

Для проработки косых мышц пресса это упражнение совершенно бесполезно, хотя задумано именно для этого. Оно не заставляет мышцы сокращаться, из-за чего его эффективность стремится к нулю. Однако это не мешает ему быть угрозой для поясничного отдела. Ведь нестабильная поясница при скручивании, да ещё и под давлением штанги, крайне уязвима. Заработать защемление, растяжение или что-то пострашнее очень просто. Так что и с этим упражнением можно спокойно попрощаться.

Избавившись от бессмысленной траты времени, вы сможете посвятить себя каким-то действительно стоящим тренировкам. Так что можете продолжать путь к своему идеальному телу, мы его для вас расчистили.