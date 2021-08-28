Анастасия Люкшинова делится упражнениями, которые позволят вам встать на путь фитнес-модели не выходя из дома.

Круговая тренировка с эспандерами от абсолютной чемпионки мира по бодибилдингу

Как тренироваться с эспандерами? Какие упражнения можно делать дома?



Показывает абсолютная чемпионка мира в категории «Фит-модель».

С каждым годом всё больше и больше людей отдают предпочтение работе на дому. Кроме того, в последние пару лет в связи с пандемией эта тенденция только растёт. Однако это вовсе не повод прощаться с мечтами о подтянутой и стройной фигуре.

Предлагаем вам в этот раз попробовать позаниматься с эспандерами. Это эластичная лента для силовых тренировок, с помощью которой можно прокачать все группы мышц.

Анастасия Люкшинова абсолютная чемпионка мира в категории «Фит-модель» При тренировке с эспандерами подбирайте нагрузку под себя.

Тяга на полусогнутых

Это упражнение помогает проработать ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Техника выполнения:

Встаньте на эспандер, вес тела перенесите на пятки, немного согните ноги в коленях.

Перекрёстно возьмитесь за края эспандера (левая ручка — в правой руке, правая ручка — в левой).

Поднимайте корпус за счёт сжатия ягодиц.

Выполняйте три подхода по 15 раз.

Тяга в наклоне

Это упражнение направлено на проработку мышц спины. Эспандер нужно обмотать вокруг ножки дивана или кровати, края держать в руках.

Техника выполнения:

Ноги на ширине плеч, чуть согнуты в коленях, спина прямая, корпус немного наклонён вперёд.

Вытяните руки вперёд и возьмитесь за ручки эспандера.

Делайте тягу руками назад за счёт сведения лопаток. Локти идут вдоль туловища, плечи — назад и вниз. Во время выполнения этого упражнения не поднимайте плечи.

Выполняйте три подхода по 15 раз.

Фото: instagram.com/nastya_liukshinova

Махи на плечи

Возьмите более лёгкую резинку, чем для предыдущих двух упражнений.

Техника выполнения:

Встаньте на эспандер, ноги на ширине плеч, тело и колени выпрямлены.

Возьмитесь за ручки эспандера.

Совершайте поочерёдно махи обеими прямыми руками перед собой, а потом – в стороны. Не поднимайте руки слишком высоко.

Выполните три подхода по 15 раз.

Скручивания

Обмотайте эспандер вокруг ножки дивана или кровати.

Техника выполнения:

Лягте на спину головой к эспандеру на таком расстоянии, чтобы он оказался в минимальном натяжении.

Возьмитесь за ручки снаряда на уровне висков.

Делайте скручивания, не пытаясь дотянуться до колен.

Выполните три подхода по 15 раз.

Фото: instagram.com/nastya_liukshinova

Отведение назад с акцентом на ягодицы

Смените насадку эспандера на ту, что приспособлена для крепления к ногам. Обмотайте снаряд вокруг ножки дивана или кровати, оба конца закрепите на щиколотке одной ноги.

Техника выполнения:

Встаньте лицом к эспандеру на таком расстоянии, чтобы он не лежал на полу.

Обопритесь руками обо что-нибудь перед собой. Спина ровная, наклонена вперёд, лопатки сведены.

Отведите прямую ногу назад примерно до одного уровня со спиной и тазом. В наивысшей точке задержитесь на секунду. После верните ногу вниз, при этом не вставая на неё.

Выполните три подхода по 15 раз.

Тренировка закончена.

Более подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Тренируясь таким образом, можно не выходя из дома достичь высоких результатов. Нужно лишь время и желание. Ведь, как известно, всё в наших руках. Эспандер и красивая фигура уж точно.