Бафф, лямки, бинты — с ними часто можно увидеть атлетов, но зачем они им?

Как не повязать бафф на ногу: аксессуары спортсменов, которые непонятны новичку

Отвечает фитнес-тренер.

Новички, видя, как занимаются профессиональные спортсмены обращают внимание на их внешний вид. Очень часто атлеты используют аксессуары, которые на первый взгляд могут показаться просто деталью имиджа. Но многие спортивные штуки не только стильно выглядят и добавляют авторитета спортсмену в глазах новенького, но и помогают в тренировках, и даже предотвращают риск травм.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World class, мастер спорта России по джиу-джитсу. Кстати, я, например, не знала, что напульсники используют с той же целью, что и полоски на голову – вытереть пот со лба. Думала, что это для лёгкой фиксации запястья, а также чтобы сохранять их в тепле.

Бафф

Бегунов часто можно увидеть в забавном головном уборе, похожем на косынку. Он называется бафф.

Елена: Бафф – повязка на шею, голову или лицо, может использоваться для тренировок на улице как замена шарфу, кепке, в некоторых случаях заменяет резинку для волос.

Баффы бывают разные, но единственное их отличие – материал, из которого они изготовлены. Нужно подобрать что-то для себя, исходя из погодных условий. Например, для лета подойдёт бафф из микрофибры, а для зимы – тёплый флисовый.

Кстати, бафф можно намотать на запястье и вытирать им пот со лба при активном беге в жару.

Полоска на голову

Их можно часто увидеть на теннисистах. На первый взгляд может показаться, что это просто модный аксессуар, который дополняет лук, но это не совсем так.

Елена: Полоска в теннисе впитывает капли пота на лбу во время игры, чтобы они не мешали, также может сдерживать чёлку.

Часто такую полоску называют «повязка» или «бандана». Помимо функционального назначения, она может стать аксессуаром и дополнить ваш спортивный образ. Её легко комбинировать с разной одеждой, потому что повязки могут быть из разных цветов и разного состава.

В ветреную погоду лучше надеть модель из плотного материала, например, из шерсти. Для занятий в зале подойдёт нейлоновая бандана. Она тонкая, но практически не впитывает влагу.

Лямки для тяги

Это просто две полоски ткани. Их используют спортсмены, которые работают с большими весами, например, со штангой.

Елена: Лямки для тяги используются для перераспределения нагрузки при выполнении упражнений со штангой и гантелями. Вы можете удерживать вес в руках и не переживать, что он выскользнет из рук. В то же время неверно намотанная лямка может стать причиной травмы запястья.

Фото: istockphoto.com

Существуют три типа лямок – петли для тяги с фиксатором, лямки и крюки. Выбор той или иной зависит от сложности упражнений, которые вы собираетесь выполнять. Чтобы избежать травм, необходимо подобрать то, что подходит именно вам.

Нужно отметить, что в пауэрлифтинге лямки не допускаются, но если вы новичок или спортсмен-любитель, то они помогут вам набрать силу и мышечный объём. Лямки позволяют удерживать гантель достаточно долго, соответственно, вы сможете проработать целевую группу мышц.

Бинты

Видели когда-нибудь, как бойцы зачем-то обматывают себе руки бинтами? Кажется, что спортсмены травмированы и тем самым пытаются не усугубить ситуацию. Но всё совсем наоборот.

Специальные намотки на руки фиксируют кисть, костяшки и запястье в правильном положении. Это нужно, чтобы избежать лишних травм и растяжений.

Фото: unsplash.com/@divya_agrawal

Боксёрские бинты выполняют как минимум две функции – защитную и впитывающую. Вывихи суставов и рассечения кожи – то, от чего могут защитить бинты. Кроме этого, они впитывают большую часть пота, которая оседает на перчатках и может стать причиной уменьшения их срока службы.

Бинты бывают разных цветов, хлопковые или из синтетических волокон, придающих эластичность. У того и другого материала есть свои преимущества. При выборе необходимо ориентироваться не только на них, но и на длину и ширину изделия.

Ремень для йоги

У йогов тоже есть свои аксессуары. Ремень, например, один из них.

Елена: Ремень используется при недостаточной гибкости и нехватке рычагов рук и ног. Он как бы компенсирует разницу, и при этом вы сможет тянуться сильнее. Можно получить травму, если переборщить с натяжением, пережать кровообращение или натереть кожу ремнём или пряжкой.

Фото: istockphoto.com

Йога-ремень поможет как бы «удлинить» ваши руки и ноги. Например, если вы не можете, сидя на полу, дотянуться руками до ступней, то ремень в этом поможет.

Они бывают разной длины и цвета, из разного материала, с пряжкой-регулятором и без неё. Чётких рекомендаций в выборе того или иного приспособления дать практически невозможно, потому что в таком деле, как растяжка, важно, чтобы всё было максимально удобно и подходило вам.