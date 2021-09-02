Кепки, бейсболки и снепбеки: почему не стоит считать эти понятия синонимами?

Часто, говоря о спортивных головных уборах, слова «кепка», «бейсболка» и «снепбек» употребляют в одном и том же значении, хотя, на самом деле, эти понятия различаются и имеют разную историю. Но есть и одна общая черта: они, как и большинство предметов мужской одежды, появились не просто для красоты, а для удобства в главных сферах их деятельности — на войне, в инженерии и спорте.

В конце концов разработки из каждой сферы соединились в один аксессуар — бейсболку, разновидностью которой и является снепбек. Как носить этот головной убор сегодня? Разбираемся со стилистом.

Лиза Демьяненко персональный стилист В коллекциях 2021 года бейсболка стала одним из главных трендов!

Как появилась кепка?

Первые головные уборы с козырьками появились в начале XIX века в британской армии, а позже их стали называть пилотками. А вот первый убор, который назывался созвучно кепке — кепи — родился в 1830 году во Франции и был частью формы французских военнослужащих. Кепи стали альтернативой военным киверам — неудобным цилиндрическим головным уборам с козырьком. Сначала эти козырьки у кепи были округлыми, потом — квадратными, так как круглый быстрее размокал от дождя.

Слово «кепка» обозначает именно эту плоскую кепку с небольшим козырьком, часто выполненную из шерсти, иногда из кожи, которую сегодня чаще всего можно встретить на таксистах.

Фото: Bernard Alfieri/Mirrorpix/Getty Images

Плоская кепка всегда ассоциировалась с рабочими. Первые подобные головные уборы появились в Италии, а позже стали очень популярны в Англии. Причём носили эту кепку не только рабочие. Дорогие модели могли надевать и богачи. В начале XX века плоская кепка стала модным аксессуаром молодых мужчин, притом не всегда знатных, которые катались на первых гоночных автомобилях и просиживали дни в мастерских. Так ассоциации плоской кепки с дорогами, машинами и ремонтом дали кепи ещё одно название — «шофёрская».

Что такое бейсболки и как они стали частью униформы спортсменов?

Фото: gettyimages.com

Бейсболка — это обычная кепка, которая есть у каждого из нас в гардеробе. Её принято называть иначе, потому что эту модель головных уборов придумали специально для бейсболистов. Благодаря широкому козырьку и форме пятидольчатого апельсина, солнце не закрывает спортсмену обзор на поле, а бейсболка плотно держится на голове.

Первые шапки с козырьками, похожие на современные бейсболки, появились у бруклинской команды по бейсболу Brooklyn Excelsiors в 1860 году. Но до 1940 года бейсболисты выходили на поле в головных уборах различных форм и фасонов. Главным элементом оставался, конечно, козырёк, защищающий от солнца, но общего стандарта не было — многие команды выступали в соломенных шляпах и жокейских шлемах.

Спортсмены и сейчас могут выйти на игровое поле в бейсболках, так как они являются частью экипировки. Но более популярны эти головные уборы среди болельщиков, которые несколько часов проводят на стадионе под ярким солнцем. Таким образом они защищают себя от теплового удара и выражают поддержку команде, так как на бейсболках часто вышивают эмблемы и логотипы.

История снепбеков

История бейсболок под названием snapback началась в середине 1990-х. Это разновидность спортивной бейсболки, которая отличается лопатообразным большим козырьком более жёсткой формы. Модный головной убор особую популярность обрёл в музыкальной тусовке среди исполнителей рока и рэпа, его носили представители обоих полов.

Следующими волну подхватили звёзды спорта. Результат — снепбек вытеснил традиционную кепку с длинным выгнутым козырьком, оставив ей место исключительно как спортивному аксессуару. Головной убор с прямым козырьком не утрачивает актуальность в течение двух десятилетий.

Совет стилиста: как правильно носить кепки и снепбеки?

Из музыкальной и спортивной тусовки этот предмет гардероба плавно перекочевал на городские улицы, занял место не только в спортивном и уличном стиле, но и в городском повседневном. Нередко его можно увидеть на вечеринках в сочетании со стильной гламурной одеждой.