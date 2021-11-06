Одежда и обувь, которые стали особыми чертами радикальных группировок

С начала расцвета уличной культуры бренды вопреки своим желаниям помогают группировкам с сомнительной репутацией выстраивать свою идентичность. Так, поло Fred Perry ассоциируется с расистами, Dr. Martens никак не избавятся от клише «обуви скинхедов», а модель Nike Cortez до сих пор связывают, скорее, с преступными группировками, нежели с Форрестом Гампом.

Dr. Martens

Первые ботинки Клаус Мартенс создал ещё в 1947 году, но настоящую популярность они приобрели только в 60-х. огромный скачок бренду дали субкультуры, в том числе и скинхеды. Тогда они только появились и называли себя Hard Mods.

Hard Mods слушали ска-музыку, а в качестве отличительных признаков носили короткие стрижки, бакенбарды и тёмно-красные Dr. Martens. Кроме функциональности, ботинки имели подходящий ко всему образу грубый внешний вид. Их специально натирали чёрным обувным кремом, чтобы состарить, а «посвятить Мартинсы в культуру» нужно было, непременно испачкав их кровью.

Всё это привело к тому, что «мартинсы» на долгий период стали символом насилия. Компания открещивается от этой страницы своей истории, но принадлежность создателя к Вермахту и некоторые маркетинговые скандалы не позволяют её перевернуть. В 2015-м году компания выпустила рекламную брошюру, на которой были изображены ботинки с железными носками.

Практически сразу после запуска скинхеды сделали ботинки своим излюбленным оружием.

— такое описание сопровождало брошюру и вызвало большой скандал. Компания извинилась, объяснив это тем, что «первая волна скинхедов была ненасильственной, её представлял рабочий класс. Позже движение захватили антимигрантские, расистские и нацистские настроения».

Затем компания пережила ещё несколько скандалов, что не лучшим образом отразилось на продажах бренда. Однако Dr. Martens сделал ставку на укрепление своих ценностей, и это немного выровняло информационное поле вокруг компании. Бренд поддержал движение Black Lives Matter и пожертвовал $ 125 000 организациям, выступающим за расовую справедливость.

Nike Cortez

Каждая из больших преступных группировок в 70-е выбирала себе бренд кроссовок, который становился частью её идентичности. Обувь была чуть ли не единственной отличительной чертой, по которой можно было опознать члена своей банды. Это, в свою очередь, привело к серии убийств случайных прохожих, которые заходили в «неправильной обуви» в чужой район.

Члены афроамериканской банды Crips носили Converse, банда Bloods предпочитала Reebok, а модель Nike Cortez стала культовой у всей мексиканской мафии. Случилось это благодаря названию. Если задуматься, можно заметить параллель с конкистадором Эрнаном Кортесом, который завоевал империю ацтеков.

Эта модель стала частью униформы членов самой жестокой и мощной латиноамериканской банды Mara Salvatrucha или MS-13, численность которой больше 50 тыс. человек. Это одна из самых влиятельных группировок в американских тюрьмах. В знак верности члены банды носили Nike Cortez и брюки цвета хаки.

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Эти кроссовки стоили всего 25 баксов, любой бандит мог их себе позволить, поэтому они стали популярны среди гангстеров и выглядели устрашающе. В 90-х годах эти кроссовки запретили в школах. Даже полиция могла арестовать тех, кто надел такую пару. В 2017 году лидер группировки дал указание всем участникам перестать носить «кортезы», потому что они стали безусловно ассоциироваться с бандой и привлекать слишком много внимания.

Чёрно-жёлтое поло Fred Perry

История началась ещё в середине ХХ века. Тогда поло Fred Perry были связаны с движением скинхедов, изначально выступавшим против фашизма. С тех пор поло используют правые движения по всему миру, многие из которых всё ещё имеют влияние. Например, организация Proud Boys, созданная в 2016 году и признанная ФБР экстремистской группировкой. Отличительная черта их стиля — чёрно-жёлтые поло Fred Perry.

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Зная о так называемом наследии скинхедов, Fred Perry всегда стремился расширить свою привлекательность. Именно поэтому компания подписала контракт с Энди Мюрреем и покойной Эми Уайнхаус, чтобы они моделировали свою продукцию и привлекали более широкую аудиторию.

Британский бренд всегда выступал против использования своих вещей ультраправыми группировками. Это связано с тем, что на фоне укоренившегося классового сознания английские белые дети из рабочих семей стали подчёркивать свою исключительность одеждой, ассоциирующейся с британским высшим классом.

Fred Perry снял с продажи в США и Канаде чёрно-жёлтые поло до момента, «пока они не перестанут ассоциироваться с экстремистской группировкой». Однако бренд заменил эту цветовую палитру очень похожим сочетанием в цвете Black/Champagne.