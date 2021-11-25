Обошлись даже без знаменитой Pigalle в Париже.

5 необычных баскетбольных площадок мира. Поиграть может любой желающий

К счастью, наступило время, когда необычные баскетбольные площадки появляются не только на родине Майкла Джордана. Сегодня, путешествуя в любую точку мира, можно добавить в маршрут корт, на котором совершенно свободно возможно побросать мяч.

Такие площадки выполняют сразу три важные функции: популяризируют спорт, дают возможность проявиться уличным творческим командам и являются точкой притяжения на туристическом маршруте города.

Мы собрали пять площадок, которые стоит посетить.

Площадка из переработанных кроссовок, Белград

В Новом Белграде открыли баскетбольную площадку, изготовленную из 20 000 пар старых переработанных кроссовок.

В рамках кампании Move to zero бренд Nike транслировал идею важности сохранения окружающей среды. Кампания сумела собрать 20 000 белградцев, пожертвовавших свои старые кроссовки ради одной благородной цели, которая оставит след в грядущих поколениях.

Puma Hoops Flacon, Москва

На территории дизайн-завода «Флакон» разместился спортивный арт-объект. Это небольшой, но очень яркий корт.

Изначально площадка имела сложный и яркий геометрический дизайн, благодаря которому её стали считать достопримечательностью этого района Москвы. Но в августе 2020-го площадка обновилась.

Благодаря совместным усилиям компании PlayСтрой, художника Андрея Бергера и бренда Puma она изменила свой вид и стала называться PUMA Hoops Flacon.

Локация открыта для всех желающих отточить игровые навыки или сделать модное фото.

3D площадка, Мюнхен

На территории одной из школ Мюнхена открыта уникальная 3D площадка, сочетающая в себе функциональную зону и арт-объект.

Уличные стационарные баскетбольные стойки установлены на искусственной поверхности, имитирующей холмистую местность. Спортсменам придётся не только следить за мячом, но и бегать вверх-вниз, что, с одной стороны, затрудняет игру, с другой – придаёт ей дополнительный драйв.

Здесь можно посидеть (или полежать), отдохнуть между занятиями, подготовиться к экзамену или просто провести время в приятной компании с друзьями.

Школа PS152, Нью-Йорк

Эта красочная локация — 21-й законченный проект по реконструкции площадок благотворительного агентства 35ventures, которое создал игрок НБА Кевин Дюрант.

Расписывал площадку известный Нью-йоркский художник Тимоти Гудман. «Сейчас как никогда детям нужны безопасные и качественные пространства», – пишет агентство. А художник отмечает, что эта площадка стала одной из самых ярких его работ.

Пляж Бонди, Австралия

В мае 2021 года Национальная баскетбольная ассоциация в сотрудничестве с брендом Hennessy открыли новую баскетбольную площадку в необычном красивом месте на Австралийском побережье.

Место напоминает большой бассейн (вполне возможно, он там и был). Но теперь там обосновалась привлекающая взгляды людей площадка. Великолепная чёрная баскетбольная площадка, спроектированная сиднейской студией Messa, выглядит вызывающей и бунтарской на фоне бирюзовой воды.