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Как выглядят самые необычные баскетбольные площадки мира?

5 необычных баскетбольных площадок мира. Поиграть может любой желающий
Наида Саидова
Самые необычные баскетбольные площадки мира
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Обошлись даже без знаменитой Pigalle в Париже.

К счастью, наступило время, когда необычные баскетбольные площадки появляются не только на родине Майкла Джордана. Сегодня, путешествуя в любую точку мира, можно добавить в маршрут корт, на котором совершенно свободно возможно побросать мяч.

Такие площадки выполняют сразу три важные функции: популяризируют спорт, дают возможность проявиться уличным творческим командам и являются точкой притяжения на туристическом маршруте города.

Мы собрали пять площадок, которые стоит посетить.

Площадка из переработанных кроссовок, Белград

В Новом Белграде открыли баскетбольную площадку, изготовленную из 20 000 пар старых переработанных кроссовок.

В рамках кампании Move to zero бренд Nike транслировал идею важности сохранения окружающей среды. Кампания сумела собрать 20 000 белградцев, пожертвовавших свои старые кроссовки ради одной благородной цели, которая оставит след в грядущих поколениях.

Puma Hoops Flacon, Москва

На территории дизайн-завода «Флакон» разместился спортивный арт-объект. Это небольшой, но очень яркий корт.

Изначально площадка имела сложный и яркий геометрический дизайн, благодаря которому её стали считать достопримечательностью этого района Москвы. Но в августе 2020-го площадка обновилась.

Благодаря совместным усилиям компании PlayСтрой, художника Андрея Бергера и бренда Puma она изменила свой вид и стала называться PUMA Hoops Flacon.

Локация открыта для всех желающих отточить игровые навыки или сделать модное фото.

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3D площадка, Мюнхен

На территории одной из школ Мюнхена открыта уникальная 3D площадка, сочетающая в себе функциональную зону и арт-объект.

Уличные стационарные баскетбольные стойки установлены на искусственной поверхности, имитирующей холмистую местность. Спортсменам придётся не только следить за мячом, но и бегать вверх-вниз, что, с одной стороны, затрудняет игру, с другой – придаёт ей дополнительный драйв.

Здесь можно посидеть (или полежать), отдохнуть между занятиями, подготовиться к экзамену или просто провести время в приятной компании с друзьями.

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Школа PS152, Нью-Йорк

Эта красочная локация — 21-й законченный проект по реконструкции площадок благотворительного агентства 35ventures, которое создал игрок НБА Кевин Дюрант.

Расписывал площадку известный Нью-йоркский художник Тимоти Гудман. «Сейчас как никогда детям нужны безопасные и качественные пространства», – пишет агентство. А художник отмечает, что эта площадка стала одной из самых ярких его работ.

Пляж Бонди, Австралия

В мае 2021 года Национальная баскетбольная ассоциация в сотрудничестве с брендом Hennessy открыли новую баскетбольную площадку в необычном красивом месте на Австралийском побережье.

Место напоминает большой бассейн (вполне возможно, он там и был). Но теперь там обосновалась привлекающая взгляды людей площадка. Великолепная чёрная баскетбольная площадка, спроектированная сиднейской студией Messa, выглядит вызывающей и бунтарской на фоне бирюзовой воды.

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