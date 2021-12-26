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Стоит ли тренироваться в праздники и на каникулах: как правильно отдыхать от тренировок

Стоит ли тренироваться на каникулах или лучше дать себе отдохнуть?
Наталья Добронравова
Стоит ли тренироваться на новогодних каникулах?
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Многое зависит от вашего уровня подготовки.
Наталья Добронравова
Наталья Добронравова
фитнес-тренер, преподаватель Колледжа фитнеса им. Бена Вейдера

Так ли нужно тренироваться на новогодних выходных? Или можно сделать перерыв?

Впереди долгие новогодние праздники, и многие любители фитнеса задают себе вопрос: «Как же быть? Продолжать тренироваться в привычном режиме или прервать тренировочный процесс на эти длинные каникулы?». Стоит ли начинать тренироваться на каникулах или можно дать себе отдохнуть? Особенно когда в праздники вас окружают родственники и друзья, которые не занимаются спортом, в зал идти нет никакой мотивации: так нужно ли насильно себя туда заталкивать?

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Для начала разделим всех «тружеников» фитнеса на несколько категорий:

  • фанатики;
  • любители;
  • те, кто каждый раз совершает «подвиг», приходя в зал;
  • новички.

«Фанатики»

У первой категории обычно не возникает подобных вопросов, им сложно обойтись без тренировок, без привычной порции эндорфинов. Они не станут прерывать свой тренировочный процесс из-за каких-то там праздников. Максимум пару-тройку дней — и они снова в строю.

Фото: unsplash.com/@cathypham243

Любители

Вторая категория — любители — это, пожалуй, самая распространённая группа. Как быть им? Известно, что постоянство и режим — основа успешных результатов. Что же грозит организму, если мы прервёмся на 10 новогодних дней? Сейчас мы рассуждаем о людях, которые имеют определённый фитнес-стаж и уже наработали некоторый объём мышечной массы, похудели, повысили свои аэробные показатели.

Декабрь, как правило, у всех месяц напряжённый, да и в зале люди появляются чаще обычного, чтобы «влезть в платье или костюм», «войти в новый год с запасом тренированности». Так, к праздникам накапливается общая усталость. А иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом рвануть вперёд с новыми силами. Так что кому-то такой перерыв пойдёт даже на пользу, снова появятся мотивация и желание заниматься. Если были небольшие травмы, за 10-14 дней суставы и связки как раз немного отдохнут и восстановятся.

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За такой промежуток времени мышечная ткань никуда не денется и продолжит помогать худеть. Ведь мыщцы — это самый мощный аппарат по сжиганию калорий. Ничего не случится за такой срок и с нейромышечными связями, техникой выполнения упражнений и тонусом.

Но затягивать с перерывом не стоит. Если отдых продлится больше двух недель, процесс вхождения в обычный режим тренировок будет дольше и сложнее. Придётся ещё пару недель отвести на адаптацию.

Или можно поменять на праздничный период тренировочный режим. Например, оставить только две тренировки в неделю и снизить интенсивность. Пусть это будут короткие лёгкие занятия с небольшими весами, с любимыми упражнениями и тренажёрами. Просто для удовольствия. Делайте то, что нравится. Если не хочется идти в зал, не надо. Ведь всё, что мы делаем против своей воли, вызывает у нас внутренний протест. И если он длится долго, то может перерасти в отвращение.

Фото: unsplash.com/@visualsbyroyalz

Как вариант можно придумать ежедневную утреннюю зарядку на 10-15 минут. Поприседали, сделали выпады, отжались – и можно в душ, а потом в компании родных и близких с чистой совестью пить вкусный ароматный чай и наслаждаться отдыхом. Зато так вы с лёгкостью вернётесь к прежнему режиму и не понадобится время для вхождения в привычное русло. Так что вариантов много. Здесь каждый выбирает сам.

Те, кто каждый раз совершает «подвиг», приходя в зал

Третья категория вряд ли задастся такими вопросами. Только, в отличие от первой, выбор будет не в пользу тренировок. Праздники — это прекрасное оправдание: можно пофилонить и не ходить на тренировку. Не стоит ни в коем случае осуждать себя за это. Пожалуй, даже наоборот, можно себя похвалить.

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Спорт и фитнес не обязаны любить все. Но есть те, кто его не любит, но понимает, что в этом есть необходимость, и тренируется. Для этого надо иметь силу воли. Так что в таком случае рекомендуется насладиться праздниками и вернуться к тренировкам после полноценного отдыха.

Новички

Здесь всё немного иначе. Новичкам, как правило, и так сложно войти в новый режим с постоянными регулярными тренировками. А тут ещё и долгие выходные, дома атмосфера праздника, расслабления, уюта и тепла и уж точно не хочется идти в зал. И вот тут надо проявить характер и поддержать свой организм. Ведь процессы только начали запускаться. Будь то набор мышечной массы, похудение или тренировка выносливости — прерываться не стоит. Результат ещё не закрепился, и быстро произойдёт откат назад. А второй раз проходить начальный этап значительно сложнее.

Фото: unsplash.com/@lgnwvr

Не надо переживать, если пришлось уехать и не будет возможности посещать спортзал. Всегда можно потренироваться в домашних условиях.

Выбор за вами, но в любом случае, даже если вы выбрали отдых (неважно, новичок вы или «фанатик»), не надо себя корить за свой выбор и каждый день испытывать чувство вины. Иначе этот отдых не пойдёт вам на пользу. Лучше уж отдохните по полной и насладитесь этим. И тогда по возвращении в зал вы почувствуете, сколько у вас сил, энергии и желания. Даже если вы наберёте пару килограммов, расстраиваться не надо. То, что быстро набрали, быстро и уберёте!

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