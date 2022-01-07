Plus-size модель на своём примере показывает, что спорт никак не связан с худобой, как принято думать в обществе.

Кэндис Хаффин носит 48-й размер одежды, но уже несколько раз появлялась на обложке Vogue

Кэндис Хаффин, модель с 48-м размером, не раз появлялась на обложках журналов Vogue, Glamour и Harper's bazaar. Кроме того, девушка владеет собственным брендом спортивной одежды и участвует в масштабных марафонах.

Детство Кэндис

Детские мечты о будущей карьере очень редко соответствуют действительности. Однако наша героиня – счастливое исключение из правил.

Ещё будучи подростком, она знала, что хочет стать именно моделью, и уверенно двигалась к своей цели. Уроженка маленького городка близ Вашингтона не особо представляла, что полагается делать для начала пути в мире моды. Поэтому Кэндис играла в школьных постановках, занималась чирлидингом и делала всё возможное, чтобы её заметили. Уже тогда жизнь девочки оказалась тесно связана со спортом.

Первые карьерные достижения

Кэндис не ограничивалась постановками и чирлидингом. В 15 лет девушка решила перейти к активным действиям и разослать своё резюме во многие крупные модельные агентства. Отказали все, за исключением одного.

Так Кэндис стала моделью в столь юном возрасте. Однако популярность пришла к ней далеко не сразу. Лишь спустя немало лет, в 2011 году, её фото оказалось на обложке итальянского подразделения журнала Vogue.

На тот момент моделинг категории plus-size был далеко не так распространён, и пышная красавица вызвала настоящий ажиотаж. В ближайшие годы модель появилась на страницах календаря Pirelli, обложках Elle, CR Fashion Book, Glamour, Harper's Bazaar и Madame Figaro.

Спорт в жизни Кэндис

Спорт присутствовал в жизни модели с самых ранних лет. Правда, тогда это был чирлидинг. На сегодня же Кэндис известна своим почитателям как профессиональная легкоатлетка.

Первое громкое заявление о себе как о спортсменке девушка сделала в 2016 году, пробежав Бостонский марафон. Этот забег стал первым крупным спортивным событием в её жизни, но далеко не последним.

В своих интервью модель отмечает, что бег изменил её в лучшую сторону и теперь является для неё неотъемлемой частью жизни.

Бренд спортивной одежды

Кэндис на протяжении всей карьеры сталкивалась с трудностями, когда дело доходило до нарядов. И в модельном бизнесе, где на тот момент ещё не был развит сегмент plus-size, это ещё можно понять. Но когда в обычных магазинах девушка с крупными габаритами не может подобрать что-то подходящее — это уже настоящая проблема.

И решением этой проблемы для Кэндис стало открытие собственного бренда. Здесь она диктует свои правила, а точнее, их отсутствие. Модель выпускает одежду в размерной таблице от 38-го до 72-го размера.

Упор бренд Day/Won Activewear делает на спортивную одежду. Тем самым Кэндис делает активный образ жизни доступным абсолютно для всех, вне зависимости от телосложения.

Позиция

«Мы знаем, что фитнес — это не размер, а стиль жизни» — гласит слоган Day/Won Activewear. И он в точности отражает собственную жизненную позицию Кэндис в отношении спорта.

В своём «инстаграме» и в интервью различным изданиям девушка постоянно транслирует идею о том, что спорт никак не связан с худым телосложением, как принято думать в обществе. Она говорит о выдающихся спортсменках, которые обладают фигурами, очень далёкими от стандартов красоты. И всё же их результаты поражают.

Для того чтобы поддерживать людей, которые хотят заниматься спортом, но чувствуют себя лишними из-за навязанных стереотипов о внешности, Кэндис даже запустила специальное движение в «Инстаграме», которое называется Project start.

Человек может быть здоровым и сильным независимо от его телосложения, утверждает Кэндис. И тут мы не можем с ней не согласиться.