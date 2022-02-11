Что будет, если заменить майонез на оливковое масло

Эффект можно заметить даже от половины столовой ложки в день.
Стоит ли заменять майонез на оливковое масло? Почему?
Разбираемся вместе с нутрициологом.
Не вся пища полезна. Так, вред майонеза подтверждают медицинские исследования. В том числе его избыточное употребление провоцирует ожирение. А это один из самых популярных продуктов, которые используют в качестве соуса, заправки к салату, маринада и т. п. Некоторые учёные считают, что от майонеза стоит отказаться и заменить его на оливковое масло.
Исследователи из Американского колледжа кардиологии доказали, что потребление оливкового масла связано с пониженной вероятностью смертности от:
онкологических;
нейродегенеративных;
респираторных;
сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: unsplash.com/@nazarhrbv
Согласно научной работе, для нужного эффекта достаточно принимать половину столовой ложки оливкового масла в день.
Чем полезно оливковое масло?
Оливковое масло полезно за счёт ненасыщенных жирных кислот.
Лидия: Ненасыщенные жирные кислоты помогают организму выводить «вредный» холестерин — липопротеиды низкой и очень низкой плотности, которые содержатся в крови.
Польза оливкового масла подтверждается и другими исследованиями. Например, работой учёных из Медицинского университета Гданьска. Авторы работы утверждают, что масло полезно ещё и благодаря наличию в составе полифенолов. Оно обладает:
антиоксидантным;
противовоспалительным;
противоаллергенным;
антимутагенным эффектами.
Фото: unsplash.com/@dkfra19
Лидия: Рекомендуемая суточная норма — 1-2 столовые ложки. Максимально допустимая — 7-10. Несмотря на всю пользу продукта, оливковое масло не рекомендуется при холецистите (воспалительный процесс желчного пузыря), поскольку оно обладает желчегонным эффектом. Людям с ожирением не стоит принимать более столовой ложки в день: масло достаточно калорийное (884 ккал на 100 г). Кроме того, повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта чревата аллергическими реакциями.
По разным причинам некоторые не хотят или не могут включить в рацион оливковое масло. Жирные кислоты, входящие в состав продукта, разнообразны: например, до 80% составляет олеиновая, а остальные — стеариновая, пальмитиновая и линолевая. В менее дорогих маслах, таких как горчичное и тыквенное, олеиновая кислота занимает 30 и 40% соответственно. Поэтому в теории их также стоит употреблять для профилактики болезней. Ждём исследований на эту тему.