Эффект можно заметить даже от половины столовой ложки в день.

Что будет, если заменить майонез на оливковое масло

Стоит ли заменять майонез на оливковое масло? Почему?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Не вся пища полезна. Так, вред майонеза подтверждают медицинские исследования. В том числе его избыточное употребление провоцирует ожирение. А это один из самых популярных продуктов, которые используют в качестве соуса, заправки к салату, маринада и т. п. Некоторые учёные считают, что от майонеза стоит отказаться и заменить его на оливковое масло.

Лидия Квашнина нутрициолог Регулярное потребление ненасыщенных жирных кислот укрепляет сердечную мышцу, улучшает память, помогает контролировать работу мозга, концентрировать внимание, способствует укреплению иммунитета.

Что думают учёные?

Исследователи из Американского колледжа кардиологии доказали, что потребление оливкового масла связано с пониженной вероятностью смертности от:

онкологических;

нейродегенеративных;

респираторных;

сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: unsplash.com/@nazarhrbv

Согласно научной работе, для нужного эффекта достаточно принимать половину столовой ложки оливкового масла в день.

Чем полезно оливковое масло?

Оливковое масло полезно за счёт ненасыщенных жирных кислот.

Лидия: Ненасыщенные жирные кислоты помогают организму выводить «вредный» холестерин — липопротеиды низкой и очень низкой плотности, которые содержатся в крови.

Польза оливкового масла подтверждается и другими исследованиями. Например, работой учёных из Медицинского университета Гданьска. Авторы работы утверждают, что масло полезно ещё и благодаря наличию в составе полифенолов. Оно обладает:

антиоксидантным;

противовоспалительным;

противоаллергенным;

антимутагенным эффектами.

Фото: unsplash.com/@dkfra19

Лидия: Рекомендуемая суточная норма — 1-2 столовые ложки. Максимально допустимая — 7-10. Несмотря на всю пользу продукта, оливковое масло не рекомендуется при холецистите (воспалительный процесс желчного пузыря), поскольку оно обладает желчегонным эффектом. Людям с ожирением не стоит принимать более столовой ложки в день: масло достаточно калорийное (884 ккал на 100 г). Кроме того, повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта чревата аллергическими реакциями.

Чем можно заменить оливковое масло?

По разным причинам некоторые не хотят или не могут включить в рацион оливковое масло. Жирные кислоты, входящие в состав продукта, разнообразны: например, до 80% составляет олеиновая, а остальные — стеариновая, пальмитиновая и линолевая. В менее дорогих маслах, таких как горчичное и тыквенное, олеиновая кислота занимает 30 и 40% соответственно. Поэтому в теории их также стоит употреблять для профилактики болезней. Ждём исследований на эту тему.