Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Упражнение пуловер: польза, техника выполнения, какие мышщы работают

Упражнение, которое проработает сразу три группы мышц. Как правильно делать пуловер
Ольга Андрианова Виктор Обморнов
,
Пуловер
Комментарии
Есть несколько простых, но важных правил.
Как и зачем делать упражнение пуловер? Какие мышцы нагружаются?

Отвечают фитнес-тренеры.

В середине XX века упражнение имело большую популярность, но в 90-х утратило её, потому что доктор Джозеф Хорриган, эксперт в области спортивной медицины, посчитал упражнение слишком травмоопасным и даже написал об этом научную статью. На самом же деле избежать травмы можно, придерживаясь простых правил: работайте с весом, к которому готовы ваши мышцы, а также соблюдайте правильную технику.

Необычное упражнение для красивого пресса — «молитва» в блочном тренажёре Необычное упражнение для красивого пресса — «молитва» в блочном тренажёре
Упражнение, которое поможет стать сильнее и сбросить вес. Как и зачем делать трастеры? Упражнение, которое поможет стать сильнее и сбросить вес. Как и зачем делать трастеры?

Что такое пуловер и как его делать?

<a href="https://www.championat.com/authors/4313/1.html">Ольга Андрианова</a>
Ольга Андрианова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Пуловер — изолированное упражнение для проработки верхней части спины, при этом незначительно нагружаются грудные мышцы и трицепсы. Для выполнения необходимы горизонтальная скамья и одна гантель нужного веса.

Упражнение больше направлено на растяжку, чем на рост мышечной массы, поэтому нет смысла стремиться к выполнению пуловера с максимальным весом. Если же ваша цель – накачаться, то пуловер лучше делать в комплексе с другими упражнениями, нацеленными на проработку нужных вам мышц. Упражнение поможет развить гибкость и увеличить диапазон движений в области груди и плеч. А это однозначно будет полезно при выполнении других похожих движений в вашей тренировочной программе. Также оно поможет немного скорректировать осанку.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения:

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Выполнять пуловер можно в нескольких вариантах: лёжа на полу или на скамье, стоя в блочном тренажёре с рукояткой, сидя в отдельном тренажёре для этого упражнения.

Мы расскажем о традиционном выполнении пуловера с гантелью.

  • Ложимся на скамью, спину прижимаем, лопатки не отрываем от скамьи, ноги плотно стоят на полу.
  • Берём в руки гантель, сгибаем их в локтях и поднимаем над головой.
  • Делаем вдох и медленно опускаем руки за голову.
  • Руки заводятся ниже скамьи, настолько, насколько позволяют мышцы спины. Движение прекращается в точке максимального растяжения широчайших, затем начинается обратное движение, руки снова поднимаются над головой.
  • Во время подхода руки слегка согнуты в локте. Полное разгибание рук в нижнем положении сильно включает в работу трицепс, снимая значительную часть нагрузки с широчайших. Если держать гантель двумя руками неудобно, можно заменить её блином для штанги.

Ольга: Такая техника включает в работу грудные мышцы. Если необходимо сильнее нагрузить широчайшие, а развитие груди не в приоритете, рекомендуется выполнять упражнение на наклонной скамье.

Как правильно подобрать вес?

Тут всё достаточно просто. С самого начала возьмите минимальный вес и выполните с ним несколько повторений. Если дискомфорта в мышцах нет, постепенно увеличивайте отягощение до тех пор, пока не найдёте оптимальное. Вес можно назвать подходящим, если он позволяет вам сделать три подхода по 10-12 раз, но при этом вы чувствуете напряжение в мышцах.

Фото: istockphoto.com

Упражнение подходит всем, независимо от уровня подготовки. Рекомендуется делать его в конце тренировки груди или спины, но не в качестве основного упражнения.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 упражнений, которые проверят вашу физическую форму
10 упражнений, которые проверят вашу физическую форму
Качаем бицепс с помощью штанги. 5 эффективных упражнений для мужчин
Качаем бицепс с помощью штанги. 5 эффективных упражнений для мужчин
TOP 3
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
Тренды
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Тренды
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
© championat.com 2000–2022