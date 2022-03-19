Купить дешёвый билет на самолёт реально. 7 советов, как сэкономить на перелёте

Как купить дешёвый билет на самолёт?



Отвечает путешественница.

Знаем-знаем: тратить сейчас деньги на путешествия хочется в последнюю очередь. Но и ждать у моря погоды, отказывая себе в радостях, совсем не хочется. Предлагаем воспользоваться нашими советами, которые помогут найти самые выгодные предложения и купить бюджетный билет на самолёт.

Следите за акциями

Ольга Преображенская путешественница, эксперт компании travelask.ru Свой счастливый билет можно вытянуть на бесплатных пабликах, которые публикуют различные акции и горящие туры. Можно также отдельно подписаться на новостную рассылку авиакомпаний. Помимо прочего, это сэкономит вам уйму времени на самостоятельный поиск распродаж.

Фото: istockphoto.com

Покупайте билеты инкогнито

Авиакомпании знают, что и по какой цене вам предложить, зачастую повышая цены на интересующие вас рейсы. Чтобы обойти маркетинговые уловки, можно почистить кэш куки в браузере – они хранят всю информацию, которой вы интересовались ранее. Но проще всего будет воспользоваться анонимайзером и сёрфить по интернету инкогнито.

Другой вариант – подключиться к VPN, который обрёл в последнее время особую популярность. Сейчас найти такой сервис и скачать на смартфон не составит труда. Так поисковики не узнают, с какого устройства вы сидите, в каком городе живёте и что бы вам такого дорогостоящего предложить. Цены на билеты в этом случае обычно оказываются значительно ниже и не повышаются при повторном запросе.

Фото: istockphoto.com

Бронируйте заранее

Покупать билеты в идеале хотя бы за полторы-две недели до вылета. Чем раньше, тем дешевле, особенно если речь идёт о праздничных датах и выходных днях. В сезон тоже билеты обычно стоят значительно дороже. Если начать их искать накануне поездки, то есть риски вообще не найти подходящего варианта. Поэтому озаботьтесь этим вопросом сильно заранее.

Рассматривайте соседние города

Ольга: Проверяйте цены на рейсы в соседних городах. Зачастую из крупных городов вроде Москвы лететь выгоднее – сюда можно добраться на поезде или машине. То же самое касается и места назначения, особенно если вы летите в небольшой населённый пункт. Например, если вы собираетесь в турецкий курортный посёлок Чиралы, вместо аэропорта Анталии, который расположен к нему ближе всего, можно прилететь в Даламан. Он находится дальше, но цена может быть намного ниже.

Фото: istockphoto.com

Используйте агрегаторы

Сравнивайте расценки авиакомпаний на разных сайтах-агрегаторах, которые показывают сразу все возможные варианты перелётов. Такие сервисы могут скомбинировать разные варианты маршрутов с пересадками, из которых вы сможете выбрать самый оптимальный. Плюс там же в календаре можно отследить лучшие цены – обычно дешёвые билеты подсвечиваются зелёным цветом.

Выбирайте опцию «гибкие даты»

Ольга: Этот вариант подойдёт тем, кто не привязан к определённым датам. Проверяйте разные комбинации, поскольку цены на одни и те же рейсы, но в разные дни могут сильно различаться.

Фото: istockphoto.com

Сравнивайте цены с пакетными турами

Иногда готовые пакетные туры с перелётом в обе стороны обходятся дешевле, чем отдельный билет. Плюс зачастую в стоимость уже входит проживание в бюджетном отеле (в котором никто не заставляет жить).