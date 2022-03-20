5 неожиданных случаев, когда отсутствие лишнего веса может спасти вам жизнь

Атлетическое телосложение — не только красивая фигура, но иногда и вопрос выживания.

В каких ситуациях лишний вес может стоить жизни?



Рассказываем вместе с экспертом.

Человек с хорошей физической подготовкой не только легко переносит нагрузки, иногда это может спасти ему жизнь. Ведь лишний вес, как правило, усложняет передвижение. Особенно в экстремальных ситуациях, когда нужно быстро убежать, выбраться из узкого пространства или преодолеть препятствие. Конечно, даже гора мышц не гарантирует абсолютную безопасность, но в некоторых случаях может сыграть на руку.

Даниил Лобакин кандидат в мастера спорта, PRO-эксперт Спортмастер PRO Иногда с лишним весом можно получить серьёзную травму там, где при нормальной массе тела дело ограничится ушибом.

В каких случаях отсутствие лишнего веса может спасти жизнь?

Убежать в безопасное место

При встрече, например, с диким животным у подготовленного человека больше шансов убежать — набрать скорость, выдержать долгую пробежку или забраться на дерево. А вот людям с лишним весом может не хватить аэробной выносливости.

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Избыточная масса тела увеличивает риск травм, поэтому в экстренной ситуации, когда нужно долго и быстро бежать, можно запросто получить ушиб или перелом. Плюс одышка или повышенное давление могут привести к головокружению или и вовсе потере сознания в самый неподходящий момент.

Выбраться из ловушки

Даниил: Выбраться из узкого пространства обладателям стройной фигуры будет гораздо проще: люки, окна, иллюминаторы не станут серьёзным препятствием, когда счёт идёт на минуты и нужно быстро покинуть место происшествия. Лишний же вес может сильно помешать, плюс это дополнительный фактор травматизации при падении. Можно получить серьёзную травму там, где при нормальном весе дело ограничилось бы ушибом.

Спастись при падении на рельсы

Несчастные случаи в метро происходят не так уж редко, и от этого не застрахован никто. В давке, например, можно ненароком упасть на рельсы. В случае приближающегося поезда есть только один выход — лечь лицом вниз в путевой лоток. В этом положении вагон не причинит вреда человеку небольшой комплекции. Совсем иначе обстоит ситуация с теми, у кого тучное телосложение. Лишний вес в таком случае может привести к травмам и чему похуже.

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Проплыть длинную дистанцию

Если вы вдруг окажетесь за бортом, спасательный жилет не даст утонуть. Но только в том случае, если вес составляет не более 150 кг — таковы требования ГОСТа. В противном случае вы вряд ли удержитесь на плаву.

Кроме того, сильно облегающее изделие будет мешать двигаться, не оставляя шансов самостоятельно доплыть до берега. Также в этой ситуации полным людям может не хватит выносливости и объёма лёгких, чтобы оставаться манёвренными на воде. Тем временем обладателям атлетической формы проще надеть спасательный жилет, рассчитанный на стандартные размеры, и добраться до суши.

Удержать равновесие

Человеку с хорошей физической подготовкой проще контролировать положение тела в пространстве. Чем выше развито чувство баланса, тем больше будет шансов сохранить равновесие, например, на скачущей галопом лошади или на краю обрыва. Тем временем у людей с ожирением могут возникнуть с этим трудности.

Фото: unsplash.com/@alexgeerts

Избыточный вес приводит к мышечной слабости, нарушениям двигательных функций, проблемам с балансом и статикой. В неблагоприятных условиях такие осложнения могут привести к плачевным последствиям.