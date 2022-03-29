Как подготовить свой велосипед к сезону катания? Разбираемся с веломехаником

Столбик термометра постепенно перешагивает через отметку 0 и движется от отрицательных показателей к положительным. Это значит, что уже скоро можно будет выехать на велосипеде со своего балкона прямо на улицу. Но для начала давайте поймём, готов ли велосипед к каждодневным нагрузкам или старты надо чуть отложить.

Виктор Павлов веломеханик триатлон-центра, ех-механик велокоманды «Катюша» Рассказывает, на что обратить внимание при подготовке велосипеда к летнему сезону.

Моем и осматриваем велосипед

В первую очередь велосипед нужно помыть. Когда вы проходитесь по нему тряпкой, в процессе видите все недочёты и понимаете, что надо сделать. Допустим, когда моете колесо, видите, что одна спица болтается — надо исправлять. Разбираем колесо, смотрим, в чём проблема. Бывает так, что спица либо раскрутилась, либо от удара просел обод и она расслабилась. С цепью так же. Во время мойки без всяких инструментов понимаешь, изношена она или нет. А там и состояние звёзд видно. На всё это надо смотреть в совокупности. Особого внимания требуют ходовая, трансмиссия и цепь — это одни из самых важных моментов.

Если есть «изломы» и «загибы» — это значит, что велосипед уже в плачевном состоянии. Надо периодически делать диагностику на предмет предупреждения повреждений. Состояние цепи (насколько она растянута), актуальное состояние покрышек, не раскручены ли спицы — всё это влияет на комфорт во время езды.

Фото: Павел Сухоруков / Чемпионат

Проверяем состояние цепи

Разные люди — разные стили катания, которые по-своему влияют на износ цепи. Людям с агрессивным стилем езды стоит более внимательно осматривать цепь. У меня были цепи с пробегом 10 тыс. км, и всё было нормально. А были и такие, которые проехали всего тысячу километров и очень сильно износились.

Надо смотреть по состоянию, менять или строго следовать рекомендациям. Цепь подлежит замене после 2-3 тыс. км, но бывает, что и у новой цепи может быть брак. Я с таким тоже сталкивался, звено лопалось пополам.

Фото: Павел Сухоруков / Чемпионат

Смазываем детали

Нужно промазывать все ходовые узлы, втулки и каретку. Рулевую колонку тоже надо не забывать смотреть, бывает, подшипники выходят из строя. Особенно это актуально для тех, кто крутит велосипед дома на станках — конструкциях, которые позволяют «ехать» на месте. В этом случае важно учитывать, что от солёного пота верхний подшипник ржавеет и рулевая плохо двигается. Вроде бы мелочь, не такая подвижная часть, но тоже на безопасность влияет. Когда туго крутится руль, без рук практически невозможно ехать и на поворотах чувствуется, как ведёт велосипед.

Фото: Павел Сухоруков / Чемпионат

Осматриваем резину

Обязательно осмотрите резину. Протектор, может, и новый, но сбоку возможен порез. Лучше тщательно эти мелочи проверять перед выездом. Вообще, резину меняют по ощущениям.

Неопытным райдерам лучше не выезжать на новой резине в дождь. При такой погоде новая покрышка будет особенно хорошо чувствоваться. Старая резина более надёжная и устойчивая в этом плане.

Фото: Павел Сухоруков / Чемпионат

Обкатываем велосипед после ТО

Пройти обкатку лишним не будет. Новая резина более скользкая, верхний слой более дубовый. Или взять седло, к примеру. Если меняете модель седла, поскольку старое перестало подходить, тоже сразу «в бой» выезжать нежелательно. Надо привыкнуть. Когда я занимался велоспортом, нам тренер говорил: «Минимум за две недели ставьте новое седло, чтобы успели немножко прикататься».

Профессиональный сервис или ТО своими силами?

Велосипед требует к себе внимания как любое техническое устройство. Как автомобиль или наш организм. ТО можно сделать и своими силами, если вы хорошо разбираетесь в вопросе. А можно отдать велосипед в мастерскую. Но обслуживать его надо в любом случае. Это и безопасность, и в какой-то степени экономия.

Фото: Павел Сухоруков / Чемпионат

Есть разные поломки, на первый взгляд, незначительные, но они могут привести к чему-то посерьёзнее. Например, велосипедный «петух» погнулся – переключатель ставишь на самую лёгкую передачу, он заскакивает за спицу. В итоге и «петух», и переключатель ломаются, могут вылететь несколько спиц. Одно плавно перетекает в другое, и тут уже стоимость ремонта возрастает многократно.