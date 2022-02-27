Где и как учиться BMX-рейсингу и фристайл-мотокроссу? 7 советов новичкам

Почему лучше не пытаться освоить их самому и куда идти за навыками, рассказывают профессиональные атлеты.

Существует расхожее мнение, что спортсмены-экстремалы — молодые сорвиголовы с девятью жизнями, которых всему научила улица. Правда это только отчасти — такими были первые поколения атлетов.

Как и когда появился экшн-спорт?

Экстремальные виды спорта зародились на улице благодаря смельчакам, которым не сиделось на месте. Например, скейтбординг придумали сёрферы из Калифорнии в 30-50-х годах прошлого века, чтобы продолжать кататься, пока на океане было затишье. Уличное катание на BMX вышло из дисциплины BMX-рейсинг: ребятам было скучно ездить по кольцевым трассам и без трюков. С паркуром чуть сложнее, но и он тоже появился на улице.

Поначалу никто не мог и подумать, что всё так изменится. Ни о каких Олимпийских играх, кубках мира и чемпионатах Европы никто не думал. Молодые и жадные до экстрима энтузиасты просто занимались тем, что им нравилось.

Фото: unsplash.com/@danny_lincoln

Постепенно у каждой субкультуры образовывалась своя тусовка, она расширялась, появлялись те, кто задавал векторы развития. А сейчас то, что раньше было лишь увлечением, признают олимпийскими видами спорта. У них появились свои федерации, методики тренировочных процессов и система разрядов. Сегодня больше не надо выходить из дома и учиться на своих ошибках, придумывать трюки, рискуя здоровьем.

Фото: unsplash.com/@henmankk

Где и как учиться BMX-рейсингу?

В XXI веке экстремальная индустрия не думает останавливаться на достигнутом. Но подход к популяризации спорта сильно изменился и продолжает меняться до сих пор. В том, что раньше считалось (да и было) безумством, появилось больше осознанности, возможностей и перспектив.

Зайдите в Интернет и напишите в поисковике: «Как научиться кататься на BMX».В числе первых 10 ссылок вы точно увидите рекламу одной из школ. Вернёмся к истокам и выясним, как и где учатся BMX-рейсингу с самых юных лет.

Наталья Суворова мастер спорта по BMX, атлет Athletes Club BMX-рейсинг, безусловно, очень экстремальный вид спорта. Технические элементы выполняют на большой скорости, преодолевают большие трамплины и совершают прыжки. При этом вы соревнуетесь с другими соперниками в тактической борьбе. А ещё всё это происходит всего 30-40 секунд. Адреналин, экстрим и скорость.

С трёх лет ребёнка можно привести для начала в беговел. Это хорошо как для общего развития, так и для подготовки к полноценному BMX. Кто-то приводит и в два года. А на полноценные занятия в велошколу можно прийти с пяти лет.

Обучение начинается с экипировки — подбор велосипеда, шлема и защиты. Затем, если ребёнок не очень хорошо катается, его будут обучать именно этому. ВMX-велосипед отличается от обычных небольшим размером. У него другие колёса, можно изменять положение руля и сиденья. Важно уметь ездить на BMX стоя.

Базовые движения и знания атлет получает в велошколе. Только после этого спортсмена отправляют на трассу, где обучают уже техническим элементам и тактике, готовя к соревнованиям.

Поскольку ВMX-рейсинг — олимпийский вид спорта с 2008 года, при желании, дисциплине и мотивации из детского увлечения всё может перерасти в настоящую карьеру. С последующими медалями высокого ранга: чемпионата мира или Европы и даже Олимпиады.

Чтобы заниматься BMX, не нужно быть сверхчеловеком. Главное — не бояться падений, иметь огонь в глазах, желание пробовать и характер бойца.

Наталья Суворова Фото: instagram.com/nataliaa_nata/

Где и как учиться фристайл-мотокроссу?

В экстремальном мире много различных дисциплин. Их можно делить на разные подвиды и категории. Одни связаны друг с другом: если вы освоите, например, скейт, встать на сноуборд, лонгборд или сёрф будет куда проще. Другие, несмотря на внешнее сходство, будут иметь радикальные отличия (в большей степени касается моторных видов). Одним из сложнейших считается фристайл-мотокросс. Вот где точно не стоит пытаться освоить всё самому. Лучше сразу отправиться в школу.

Алексей Колесников профессиональный фристайл-мотокросс-райдер, основатель команды FMX 13, атлет агентства Athletes Club Фристайл-мотокросс — это большие красивые прыжки на кроссовых мотоциклах со специально построенных рамп (трамплинов) на специально же построенные приземления. Пока спортсмены находятся в воздухе (1,5-2 секунды), они выполняют различные трюки и комбинации вращений вместе с мотоциклом.



Дисциплина пришла из мотокросса в конце 1990-х, когда спортсмены по мотокроссу в Америке устали от привычных стандартов езды. Они начали выезжать на естественный рельеф, сами строили трамплины сначала из земли, а после — из металла.

Начинать заниматься стоит с профессионалами — это сократит путь к цели и обезопасит от ненужных проблем и травм.

Алексей Колесников Фото: Ishaan Bhataiya / Red Bull Content Pool

Заниматься «отсебятиной» я бы не советовал ни в каком виде спорта.

Всегда нужна помощь профессионалов: более продвинутых спортсменов или тренеров. Самое правильное — обращаться к ребятам, у которых уже есть опыт. Они расскажут и покажут, как правильно строить трамплины, что и чем отличается, как подготовить мотоцикл. Всё это очень важно для нашей дисциплины. Развиваться и двигаться всегда лучше вместе со специалистами.

Начинать можно с любого возраста (в пределах разумного, конечно). Главное — чтобы был кроссовый опыт езды на мотоцикле, чтобы вы могли уверенно управлять им, вовремя остановить при необходимости и спокойно открывать газ. В этом случае можно плавно переходить на рампы и пробовать свои умения там. Что касается статистики, в среднем это 14-15 лет. Тогда ездят в классе 125 (на больших мотоциклах, но с малым объёмом двигателя).

У нас в лагере [тренировок по мотокроссу] были и десятилетние ребята и даже младше. Они на «полтинниках» прыгали (детские мотоциклы) с маленькими расстояниями между рампами, пробовали делать трюки.

Всё супериндивидуально. Но с 14-15 лет уже можно принимать участие в выступлениях.

Учиться фристайл-мотокроссу в России стоит у тех, кто стоял у истоков дисциплины. Например, наша команда FMX 13. Совместно с компаниями MOTUL и Red Bull мы проводим тренировочные лагеря последние несколько лет, где даём развернутые ответы на все вопросы. Наш техник — бывший прорайдер Кирилл Гаврилов — рассказывает, как подготовить мотоцикл и правильно его обслуживать, какие особенности существуют, как подготовить подвеску и на какой передаче прыгать.

Также проходят тренинги по общей физической подготовке и подготовке к серьёзным соревнованиям. В лагере мы даём максимум информации, несмотря на то что он проходит за 3-5 дней.

Кроме нас, команды FMX 13, также есть «Ферзь», Mad Men и «Метеор».

Считаю, вне зависимости от регионального расположения всегда можно найти людей с опытом. В крайнем случае им можно написать в соцсетях. Уверен, что в совете и помощи никто не откажет.

Алексей Колесников Фото: Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

Как определиться с видом спорта?

Экстрим — это в первую очередь удовольствие. Во время занятий вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Нужно быть смелыми и находиться мысленно «здесь и сейчас». В противном случае это может привести к неприятным последствиям. Лучше потратить чуть больше времени и понять, чем именно вы хотите заниматься.

Алескей Колесников Фото: Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

Как выбрать школу?

Не ориентируйтесь на близость расположения к вашему дому — это далеко не главный критерий.

Посетите спортивно-массовые мероприятия, которые организует школа. Так вы убедитесь, всё ли вас устраивает.

Изучите информацию о тренерском составе.

Попробуйте собрать мнения о школе внутри сообщества того вида спорта, которым хотите заниматься. Атлеты честно расскажут, куда стоит ходить, а куда — нет.

Не бойтесь ошибаться, у вас всегда будет возможность сменить школу.

Придите на пробное занятие.

Решите для себя, точно ли вам это нужно.