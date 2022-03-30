4 интересных подкаста про ЗОЖ. Они научат разбираться в питании и любить себя

В последние несколько лет подкасты стали нашими верными помощниками во время любой рутинной работы: мы слушаем интересные нам проекты во время длительной поездки, уборки дома или тренировки. Если вам интересны правильное питание, хорошие привычки и грамотные тренировки, этот материал как раз для вас. В этом обзоре мы собрали лучшие подкасты про ЗОЖ для самомотивации и вдохновения.

«Купрум»

В подкасте «Купрум» рассказывают про здоровый образ жизни с научной точки зрения. Авторы проекта дружат с врачами и учёными, которые помогают искать неопровержимые доказательства в сфере медицины и качества жизни. Задача – создать глобальный медицинский справочник, данным которого слушатели могли бы спокойно доверять.

Фото: unsplash.com/@pattybphoto

Особое внимание уделяется деликатным вопросам, о которых многие стесняются спросить даже у врача. Создатели «Купрума» в качестве экспертов привлекают практикующих врачей, а сбором и проверкой информации занимается профессиональная команда медицинских редакторов.

«Ты – это важно»

Своё определение здорового образа жизни дают авторы подкаста «Ты – это важно», посвящённого психологии и ментальному здоровью. Ведущая – практикующий психолог и автор блога Елена Мицкевич. При её поддержке каждый слушатель может пробуждать внутри самые важные чувства – любовь к себе, здоровую ответственность и бережное отношение.

Фото: unsplash.com/@max_libertine

Елена учит разбираться в сложных психологических процессах, чтобы наслаждаться жизнью и проживать её легко, ловя попутный ветер. Каждый из нас – самый важный человек в своей жизни. Эта мысль проходит через все темы, например:

почему нам нужны все эмоции;

опасные убеждения в XXI веке;

синдром отложенной жизни и др.

«Съедобное-несъедобное»

Подкаст про здоровое питание «Съедобное-несъедобное» помогает разобраться с огромным массивом противоречивой информации, окружающей тему ЗОЖ. Авторы проекта планомерно разбирают популярные мифы о питании и учат распознавать достоверные сведения.

Фото: unsplash.com/@nadineprimeau

Ведущая подкаста – Ксения Кукушкина, фитнес- и спортивный нутрициолог, специалист в области правильного питания.

Вся информация подкаста «Съедобное-несъедобное» опирается на основы доказательной медицины, мнение авторитетных организаций здравоохранения и достоверные научные данные.

Интересные эпизоды

Как ускорить метаболизм?

Коллаген спасёт нас от старости?

Можно ли есть фастфуд и худеть?

Почему не надо пить 2 литра воды? И др.

«Медитируй со мной»

Все, кто любит слушать подкасты, посвящённые духовным практикам, оценят контент популярного проекта «Медитируй со мной». Подходящие медитации здесь найдут даже те слушатели, которые испытывают нехватку времени. Практики помогут побороть усталость и плохое настроение, повысить стрессоустойчивость и подпитаться энергией, избавиться от чувства тревоги и беспокойства.

Фото: unsplash.com/@lutchenca

Записи можно слушать в утренние часы или перед сном.

Популярные выпуски подкаста

Медитация для пробуждения внутренней мудрости.

Утренняя медитация благодарности.

Простая медитация для детей.

Эти интересные подкасты затрагивают разные сферы ЗОЖ и позволят вам развиваться в нескольких направлениях. Они станут надёжным путеводителем для тех, кто только начинает или продолжает вести здоровый образ жизни.