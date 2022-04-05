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5 простых и эффективных упражнений для похудения за 5 минут — прыжки на скакалке, берпи, бег, эллипс, велосипед

Какое кардио сжигает больше всего калорий за 5 минут? Отвечает тренер
Егор Фукалов
Какое кардио сжигает больше всего калорий?
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Все аэробные тренировки помогают сбросить вес, но некоторые с этой задачей справляются лучше.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Какое кардио сжигает больше всего калорий за 5 минут?

Кардиотренировки сжигают лишний жир, помогают привести мышцы в тонус, повысить выносливость и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Существуют десятки видов аэробных тренировок, и проверка эффективности каждой займёт целую жизнь. Давайте разберёмся, что же выбрать.

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Когда начинается процесс жиросжигания

Жир в теле уходит при отрицательном энергетическом балансе. Попросту говоря, необходимо тратить больше калорий, чем получать из еды. Самый лучший способ избавиться от лишнего веса – заниматься при высоком темпе и интенсивности. В таком случае организм расходует больше энергии. Интенсивность кардиотренировки определяется частотой сердечных сокращений: чем выше пульс, тем интенсивнее считается тренировка.

Формула для вычисления вашего максимального пульса.
220 — возраст = ваш максимальный пульс. Например, 220 — 20 лет = 200 ЧСС. Это максимальный пульс для человека в этом возрасте, который он не должен превышать на тренировке.

Фото: istockphoto.com

Жиросжигающая пульсовая зона

Идеальной зоной для жиросжигания считается 60%-70% ЧСС от вашего максимального пульса. Она выбрана неслучайно. Да, при большей частоте сердечных сокращений вы расходуете больше энергии, но человека с лишним весом хватит на 3-5 минут. Чего не скажешь о работе в умеренной пульсовой зоне.

При работе в идеальной зоне пульса:

  • совершенствуются аэробные источники энергии;
  • улучшается мобилизация жирных кислот;
  • увеличивается плотность капилляров;
  • увеличивается количество митохондрий;
  • ускоряются процессы восстановления;
  • происходит аэробный липолиз.

Это значит, что у вас улучшатся физические показатели, укрепится здоровье, поменяется настроение в позитивную сторону.

Фото: istockphoto.com

Какое кардио расходует больше энергии

Ходьба за пять минут сжигает 25-30 калорий

Это самое простое и безопасное упражнение для жиросжигания и укрепления здоровья. Оно подходит тем, кто начинает свой путь в фитнесе или имеет травмы опорно-двигательного аппарата. Людям с лишним весом рекомендуется использовать ходьбу вместо бега.

План тренировки:

Частота: четыре раза в неделю.
Длительность: 45-60 минут.

Фото: istockphoto.com

Бег за пять минут сжигает 50 калорий

Бег эффективнее сжигает калории, чем ходьба. Это крутой способ терять жир и развивать сердечно-сосудистую систему. Бег улучшает кровообращение и стимулирует метаболизм, укрепляет мышцы и связки нижней части тела. Однако он подойдёт не всем. Необходимо освоить правильную технику, чтобы суставы оставались здоровыми.

План тренировки:

Частота: три раза в неделю.
Длительность: 20-30 минут.

Фото: istockphoto.com

Велосипед за пять минут сжигает 50 калорий

Велосипед задействует те же мышцы, что и бег. Преимущества в том, что позвоночник получает меньшую нагрузку. При беге происходит многократное соприкосновение ноги с землёй, из-за чего импульс удара идёт на позвоночник. Дополнительно велосипед прорабатывает переднюю поверхность бедра. Заниматься можно на тренажёре или на обычном велосипеде.

План тренировок:

Частота: три раза в неделю.
Длительность: 30 минут.

istockphoto.com

istockphoto.com

Гребля за пять минут сжигает 75 калорий

Очень эффективное упражнение для сжигания жира. Оно прорабатывает все мышечные группы. Отлично подходит тем, кто хочет не только сбросить вес, но и набрать мышцы.

План тренировок:

Частота: два раза в неделю.
Длительность: 20 минут.

Фото: istockphoto.com

Прыжки со скакалкой за пять минут сжигают более 80 калорий

Сложное упражнение, которое подходит не всем. Для прыжков на скакалке требуется высокий уровень подготовки и правильная техника, так как идёт нагрузка на позвоночник и суставы. Скакалка является обязательным атрибутом любого боксёра для развития скорости и выносливости.

План тренировок:

Частота: два раза в неделю.
Длительность: три короткие сессии по три минуты.

Фото: istockphoto.com

Используйте все виды кардиотренировок, но работайте в пределах безопасной зоны сердечного ритма. Выбирайте тот вид, который подходит именно вам, исходя из ваших особенностей.

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