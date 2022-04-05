Какое кардио сжигает больше всего калорий за 5 минут? Отвечает тренер

Какое кардио сжигает больше всего калорий за 5 минут?
Кардиотренировки сжигают лишний жир, помогают привести мышцы в тонус, повысить выносливость и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Существуют десятки видов аэробных тренировок, и проверка эффективности каждой займёт целую жизнь. Давайте разберёмся, что же выбрать.
Когда начинается процесс жиросжигания
Жир в теле уходит при отрицательном энергетическом балансе. Попросту говоря, необходимо тратить больше калорий, чем получать из еды. Самый лучший способ избавиться от лишнего веса – заниматься при высоком темпе и интенсивности. В таком случае организм расходует больше энергии. Интенсивность кардиотренировки определяется частотой сердечных сокращений: чем выше пульс, тем интенсивнее считается тренировка.
220 — возраст = ваш максимальный пульс. Например, 220 — 20 лет = 200 ЧСС. Это максимальный пульс для человека в этом возрасте, который он не должен превышать на тренировке.
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Жиросжигающая пульсовая зона
Идеальной зоной для жиросжигания считается 60%-70% ЧСС от вашего максимального пульса. Она выбрана неслучайно. Да, при большей частоте сердечных сокращений вы расходуете больше энергии, но человека с лишним весом хватит на 3-5 минут. Чего не скажешь о работе в умеренной пульсовой зоне.
При работе в идеальной зоне пульса:
- совершенствуются аэробные источники энергии;
- улучшается мобилизация жирных кислот;
- увеличивается плотность капилляров;
- увеличивается количество митохондрий;
- ускоряются процессы восстановления;
- происходит аэробный липолиз.
Это значит, что у вас улучшатся физические показатели, укрепится здоровье, поменяется настроение в позитивную сторону.
Фото: istockphoto.com
Какое кардио расходует больше энергии
Ходьба за пять минут сжигает 25-30 калорий
Это самое простое и безопасное упражнение для жиросжигания и укрепления здоровья. Оно подходит тем, кто начинает свой путь в фитнесе или имеет травмы опорно-двигательного аппарата. Людям с лишним весом рекомендуется использовать ходьбу вместо бега.
План тренировки:
Частота: четыре раза в неделю.
Длительность: 45-60 минут.
Фото: istockphoto.com
Бег за пять минут сжигает 50 калорий
Бег эффективнее сжигает калории, чем ходьба. Это крутой способ терять жир и развивать сердечно-сосудистую систему. Бег улучшает кровообращение и стимулирует метаболизм, укрепляет мышцы и связки нижней части тела. Однако он подойдёт не всем. Необходимо освоить правильную технику, чтобы суставы оставались здоровыми.
План тренировки:
Частота: три раза в неделю.
Длительность: 20-30 минут.
Фото: istockphoto.com
Велосипед за пять минут сжигает 50 калорий
Велосипед задействует те же мышцы, что и бег. Преимущества в том, что позвоночник получает меньшую нагрузку. При беге происходит многократное соприкосновение ноги с землёй, из-за чего импульс удара идёт на позвоночник. Дополнительно велосипед прорабатывает переднюю поверхность бедра. Заниматься можно на тренажёре или на обычном велосипеде.
План тренировок:
Частота: три раза в неделю.
Длительность: 30 минут.
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Гребля за пять минут сжигает 75 калорий
Очень эффективное упражнение для сжигания жира. Оно прорабатывает все мышечные группы. Отлично подходит тем, кто хочет не только сбросить вес, но и набрать мышцы.
План тренировок:
Частота: два раза в неделю.
Длительность: 20 минут.
Фото: istockphoto.com
Прыжки со скакалкой за пять минут сжигают более 80 калорий
Сложное упражнение, которое подходит не всем. Для прыжков на скакалке требуется высокий уровень подготовки и правильная техника, так как идёт нагрузка на позвоночник и суставы. Скакалка является обязательным атрибутом любого боксёра для развития скорости и выносливости.
План тренировок:
Частота: два раза в неделю.
Длительность: три короткие сессии по три минуты.
Фото: istockphoto.com
Используйте все виды кардиотренировок, но работайте в пределах безопасной зоны сердечного ритма. Выбирайте тот вид, который подходит именно вам, исходя из ваших особенностей.