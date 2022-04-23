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Как приготовить диетическую ПП-пасху — творожная пасха для здорового питания, пошаговый рецепт, фотографии

Рецепт полезной творожной Пасхи без сахара и лишних калорий
Ната Гончар
Рецепт полезной творожной Пасхи без сахара
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Таким блюдом можно заменить традиционный кулич на праздничном столе.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Как приготовить вкусную и полезную творожную пасху?

Традиционными угощениями считаются творожная пасха, дрожжевой кулич и крашеные яйца. Но как быть тем, кто следит за питанием или соблюдает диету? Можно ли приготовить праздничные лакомства без жирного творога, сливочного масла и сгущённого молока? Рассказываем.

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Вам понадобятся:

  • творог 2% — 500 г;
  • молоко 1,5% — 200 мл;
  • желатин — 10 г;
  • яйца — 100 г;
  • изюм — 100 г;
  • орехи — 50 г;
  • сахарозаменитель — 20 г;
  • ванилин — по вкусу.

Фото: Getty Images

Желатин заливаем водой (чётко по инструкции), оставляем для набухания. Изюм (или другие сухофрукты) также заливаем водой и оставляем на 20 минут. Яйца взбиваем до устойчивых пиков, аккуратно вливая молоко. Пышную массу ставим на небольшой огонь и доводим до кипения. Добавляем сахарозаменитель, ванилин и разбухший желатин. Кипятим смесь 1-2 минуты.

Орехи измельчаем. Творог пробиваем блендером до однородности. Добавляем чуть остывшую яично-молочно-желатиновую массу, продолжая взбивать. Соединяем с орехами и изюмом. Выкладываем получившуюся массу в форму. Убираем для застывания в холодильник. Готовую пасху украшаем по желанию.

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