Рецепт полезной творожной Пасхи без сахара и лишних калорий

Традиционными угощениями считаются творожная пасха, дрожжевой кулич и крашеные яйца. Но как быть тем, кто следит за питанием или соблюдает диету? Можно ли приготовить праздничные лакомства без жирного творога, сливочного масла и сгущённого молока? Рассказываем.

Вам понадобятся:

творог 2% — 500 г;

молоко 1,5% — 200 мл;

желатин — 10 г;

яйца — 100 г;

изюм — 100 г;

орехи — 50 г;

сахарозаменитель — 20 г;

ванилин — по вкусу.

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Желатин заливаем водой (чётко по инструкции), оставляем для набухания. Изюм (или другие сухофрукты) также заливаем водой и оставляем на 20 минут. Яйца взбиваем до устойчивых пиков, аккуратно вливая молоко. Пышную массу ставим на небольшой огонь и доводим до кипения. Добавляем сахарозаменитель, ванилин и разбухший желатин. Кипятим смесь 1-2 минуты.

Орехи измельчаем. Творог пробиваем блендером до однородности. Добавляем чуть остывшую яично-молочно-желатиновую массу, продолжая взбивать. Соединяем с орехами и изюмом. Выкладываем получившуюся массу в форму. Убираем для застывания в холодильник. Готовую пасху украшаем по желанию.