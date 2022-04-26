Новый тренд этой весны – дутые слипоны. 4 модели, которые сделают прогулки комфортными

В 2020-м, во времена пандемии, мир покорили спортивный стиль и тренд на домашний уют. Облегающие джинсы сменили на спортивные штаны, а балетки и туфли уступили кроссовкам. После возвращения к обычной жизни тенденции изменились несильно: мы всё ещё носим спортивные костюмы на работу и сочетаем кроссовки со строгим верхом.
Ещё осенью 2021 года на рынке стали появляться дутые слипоны, которые своей формой напоминают домашние тапочки. Они завоевали сердца блогеров и инфлюенсеров, и этой весной мы увидим настоящий бум спортивных слипонов. Вот на какие модели можно обратить внимание.
Skechers
Модель Bobs B Flex просто создана для долгих прогулок. Есть три вариации: спокойный зелёный, чёрный и бежевый. Все они выполнены из стёганого текстиля и вставок из искусственной кожи.
Фото: vk.com/skechersrussia
Максимальный комфорт этой модели дарит мягкая стелька с эффектом памяти.
Бренд не ограничился одной моделью, а создал целую линейку из четырёх вариаций. Чёрные или белые, из кожи или из фактурного текстиля — новый силуэт точно может стать точкой притяжения всех окружающих взглядов.
Фото: lamoda.ru
Текстиль, имитирующий густую стриженую овчину, стёганая натуральная кожа с объëмным наполнителем, создающим «дутый» эффект, и объёмная подошва делают эту обувь узнаваемой и трендовой.
Nike
Эта модель появилась ещё в прошлом сезоне, однако только сейчас становится по-настоящему востребованной не только среди врачей и молодых мам. Название модели говорит само за себя — Nike Offline Pack. Это не просто слипоны, а функциональная обувь.
Фото: nike.com
В коробке с этими слипонами вы найдёте две пары сменных стелек: со стратегически расположенными выступами, создающими эффект массажа, и с увеличенным объёмным узором для удобного длительного ношения в течение дня.