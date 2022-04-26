Новый тренд этой весны – дутые слипоны. 4 модели, которые сделают прогулки комфортными

Из домашних тапочек теперь можно не вылезать.

В 2020-м, во времена пандемии, мир покорили спортивный стиль и тренд на домашний уют. Облегающие джинсы сменили на спортивные штаны, а балетки и туфли уступили кроссовкам. После возвращения к обычной жизни тенденции изменились несильно: мы всё ещё носим спортивные костюмы на работу и сочетаем кроссовки со строгим верхом.

Ещё осенью 2021 года на рынке стали появляться дутые слипоны, которые своей формой напоминают домашние тапочки. Они завоевали сердца блогеров и инфлюенсеров, и этой весной мы увидим настоящий бум спортивных слипонов. Вот на какие модели можно обратить внимание.

Skechers

Модель Bobs B Flex просто создана для долгих прогулок. Есть три вариации: спокойный зелёный, чёрный и бежевый. Все они выполнены из стёганого текстиля и вставок из искусственной кожи.

Фото: vk.com/skechersrussia

Максимальный комфорт этой модели дарит мягкая стелька с эффектом памяти.

Puma

Бренд не ограничился одной моделью, а создал целую линейку из четырёх вариаций. Чёрные или белые, из кожи или из фактурного текстиля — новый силуэт точно может стать точкой притяжения всех окружающих взглядов.

Фото: lamoda.ru

Текстиль, имитирующий густую стриженую овчину, стёганая натуральная кожа с объëмным наполнителем, создающим «дутый» эффект, и объёмная подошва делают эту обувь узнаваемой и трендовой.

Nike

Эта модель появилась ещё в прошлом сезоне, однако только сейчас становится по-настоящему востребованной не только среди врачей и молодых мам. Название модели говорит само за себя — Nike Offline Pack. Это не просто слипоны, а функциональная обувь.

Фото: nike.com

В коробке с этими слипонами вы найдёте две пары сменных стелек: со стратегически расположенными выступами, создающими эффект массажа, и с увеличенным объёмным узором для удобного длительного ношения в течение дня.

The North Face

Водонепроницаемые яркие слипоны из переработанного материала позиционируются брендом как мужская модель, однако размерная сетка позволит носить их и некоторым девушкам.

Фото: thenorthface.ru

Обувь утеплена флисовой подкладкой, поэтому её будет удобно надеть и на длительную вечернюю прогулку, и даже в дождливый день. Подошва также выполнена из переработанного материала.