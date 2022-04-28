Как научиться «танцевать» на лонгборде? Это не так сложно, как кажется

Что такое лонгборд-дансинг? Как научиться делать эффектные элементы на лонгборде?



Отвечает лидер развития лонгбординга в России.

Длинные доски уже успели себя зарекомендовать как настоящие бунтари асфальта. В даунхилле, например, скорости могут достигать 100 км/ч и более. Бьёмся об заклад, вы видели эти крышесносные ролики в интернете, где «безумцы» летят по серпантину вниз, обгоняя попутки. И это лишь одна грань лонгбординга. Другая разновидность — дансинг. Не такой скоростной, не такой безумный, но не менее завораживающий и эффектный.

Катя Войнова лидер развития лонгбординга в России, чемпионка мира по лонгборд-дансингу и фристайлу Лонгборд-дансинг — буквально танец на длинной доске. Дансинг выражается в различных перешагиваниях и вращениях на доске во время движения дугами или по прямой. Существует также лонгборд-фристайл. Это трюки ногами или руками, которые в основном сильно отличаются от скейтбордических: они более плавные. Обычно две эти дисциплины объединяют общим названием «лонгборд-дансинг и фристайл», потому что вместе они выглядят намного зрелищнее и красивее, чем по отдельности.

Спорт для всех

Дансить и выполнять трюки на лонгборде не так сложно, как кажется. Специальная физическая подготовка не нужна. Можно начинать кататься, даже если вы никогда до этого не занимались спортом.

Я уже больше восьми лет преподаю лонгбординг для взрослых. Ко мне чаще всего приходят ученики 25-40 лет. Почти с каждым из них уже на первом занятии мы делаем первые данс-элементы, а ещё через три занятия – связки и красивые трюки. Однажды ко мне на тренировку пришёл дедушка старше 70 лет, который занимался почти наравне со всеми остальными в группе.

Лонгбординг очень дружелюбен к новичкам. Не требует так много сил, смелости и баланса, как, например, скейтбординг, за счёт длины и устойчивости доски, поэтому им можно начинать заниматься в любом возрасте и при любом телосложении.

Первые элементы дансинга

Если вы уже уверенно катаетесь и освоили базу (отталкивание, повороты и торможение), можно перейти к изучению первых элементов. Самые простые из них: Step-180, Ghostride, Cross Step, Peter Pen.

Я рекомендую сначала запомнить все движения на перевёрнутой колёсами кверху доске, затем попробовать их повторить на ходу на небольшой скорости по прямой и только потом уже пытаться добавлять дуги в шаги. Это будет непросто, и на эту часть уйдёт больше всего времени.

Катя Войнова Фото: Из личного архива Кати Войновой

Как выбрать доску

В первую очередь стоит обратить внимание на длину лонгборда. Для дансинга подходят доски от 44 дюймов (111 см) и выше. Такая длина будет комфортной для выполнения элементов. К сожалению, на коротких досках дансить не получится: шаги просто не поместятся на небольшой длине лонгборда.

Точную длину доски можно подобрать в соответствии со своим ростом: если вы выше 180 см, обратите внимание на доски 46-50 дюймов (116–127 см), а если вы среднего или маленького роста, вполне достаточно будет доски от 44 дюймов (111 см).

Фото: Из личного архива Кати Войновой

При выборе длины доски опирайтесь также на свои предпочтения в стиле катания: если вы хотите миксовать данс с фристайлом (трюками), выбирайте доску покороче. А если трюки вас не интересуют, на длинной доске вам будет максимально удобно учиться дансингу. Учитывайте, что, если, катаясь на лонгборде, вы планируете делать упор на трюки, оптимальная длина доски для фристайла — 40-44 дюйма (101–111 см).

Советую выбирать симметричные доски, так как это более практично и позволит вам в любой момент разнообразить дансинг-элементами из фристайла, не задумываясь о том, с какой стороны доски вы находитесь.

Не нужно забывать и про флекс (мягкость доски). Каждый бренд по-разному обозначает флекс выпускаемых досок. Чтобы в этом не запутаться, на сайте производителя чаще всего указан диапазон веса человека для каждого флекса. ⠀

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Настройка доски зависит от комплектующих. Для плавных и красивых дуг во время дансинга рекомендую расслабить свою подвеску, чтобы лонгборд стал манёвренным, но при этом оставался комфортным в управлении и не заваливался в стороны. Раскручивая подвеску, обязательно обратите внимание, чтобы колёса не «кусали» саму доску (не соприкасались с ней при максимальном давлении на край).

Для комфортного катания идеально подойдут колёса около 65 мм жёсткостью 77-83а. Если у вас в городе много плитки, выбирайте колёса 70 мм. А если с асфальтом всё в порядке, можно поставить колёса 60-62 мм, чтобы облегчить доску для более удобного выполнения трюков.

Катя Войнова Фото: Из личного архива Кати Войновой

Серьёзный спорт

По всему миру регулярно проводятся соревнования по лонгборд-дансингу и фристайлу. В таких мероприятиях сложно победить, используя только данс-элементы. Обычно райдеры чередуют дансинг с трюками, чтобы катание выглядело плавно и разнообразно. Как правило, выступление оценивается по четырём критериям: сложность, стиль, креативность и флоу (плавное перетекание одного элемента в другой).

Существует даже официально признанный чемпионат мира по лонгборд-дансингу и фристайлу – So… You Can Longboard Dance, он ежегодно проходит в Нидерландах. Я неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях. Занимала первые места среди мужчин и однажды даже стала чемпионкой мира.

В России подобные мероприятия обычно организовываем мы с мужем или другие активные ребята из сообщества.

Катя Войнова Фото: Из личного архива Кати Войновой

Три совета новичкам

Покупайте качественный лонгборд, не экономьте на нём. Только на хорошей доске вы сможете полностью насладиться катанием и получить массу положительных эмоций. Если же вам не понравится, хорошую доску всегда можно продать в интернете, на них огромный спрос. Если купить дешёвую, может не понравиться кататься именно из-за доски, а продать такую будет трудно. Но если понравится, придётся ещё дополнительно тратить деньги на новую.

Настраивайтесь и фокусируйтесь на положительном результате. Дансинг — это несложно, если у вас нет блоков и страхов в голове. Если вы очень сильно боитесь упасть и все ваши мысли о лонгбординге сопровождаются мыслями о травмах, купите защиту и успокойте себя. Запишитесь на занятие к тренеру, он точно за вами присмотрит.

Учиться новому интереснее вместе. Привлеките к вашему новому хобби друзей, найдите лонгборд-сообщество в вашем городе и начните общаться с единомышленниками. Мы с мужем создали Flip’N’Flow, где, помимо обучения, занимаемся построением дружелюбного комьюнити. Там с радостью принимают новичков. В наших чатах, кроме мотивирующей атмосферы, всегда можно спросить совета или получить поддержку.