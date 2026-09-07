Красивая и подтянутая фигура требует немалых усилий. Если вы не занимаетесь с тренером, составить правильную программу занятий и схему питания сложно. Важно изучить мнения экспертов и подходить с умом к каждой мелочи. Это же касается и желания избавиться от жира в нижней части живота. Иногда мы совершаем ошибки, которые замедляют достижение результатов.
О чём расскажем:
Как убрать жир внизу живота?
Красивый пресс – одна из самых распространённых фитнес-целей, особенно когда речь идёт о нижней части живота. Эта зона часто становится проблемной даже у тех, кто регулярно занимается спортом. На это могут повлиять различные факторы:
- вредные привычки;
- гормональный дисбаланс;
- неправильное питание;
- малоподвижный образ жизни.
«У женщин жир в нижней части живота часто связан с колебаниями эстрогена, слабым мышечным тонусом и нарушениями осанки. У мужчин ключевым фактором становятся снижение тестостерона и избыток висцерального жира, который окружает внутренние органы и провоцирует воспалительные процессы».
Важно понимать, что локально убрать жир невозможно: организм сжигает жировые отложения равномерно по всему телу. Однако целенаправленное укрепление мышц нижней части живота может заметно улучшить рельеф этой области. Регулярно следуя комплексному подходу, включающему упражнения, правильное питание и контроль стресса, можно достичь желаемого результата и сохранить его.
Как тренироваться?
Большинством упражнений на пресс мы закачиваем прямую мышцу живота. Именно она отвечает за появление кубиков, о которых многие так мечтают. Но при гипертонусе она давит на позвоночник, затрудняет дыхание, ухудшает кровообращение нижних конечностей.
Если же вы мечтаете о тонкой талии и плоском животе, работать нужно над совершенно другой мышцей, а именно над поперечной. Она позволяет формироваться тонкой талии, красивой осанке и не допускает выпячивания передней стенки живота.
«Следующий комплекс из пяти упражнений поможет укрепить мышцы нижнего пресса».
Скручивания или Crunch
Техника выполнения
- Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки уберите за голову.
- На выдохе (выдыхайте через рот) поднимите корпус вверх, пока лопатки не оторвутся от пола, одновременно согнутые ноги оторвите от пола и также подтяните вверх.
- Крестец нужно прижать к полу, колени в верхней точке остаются на линии таза.
- Затем на вдохе опустите ступни и корпус на коврик.
- Выполнять 10 повторений.
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Косые скручивания или Criss cross
Техника выполнения
- Лягте на спину, руки сложите в замок и уберите за голову, ноги согнуты в коленях и стоят на полу.
- На выдохе оторвите одну ногу от пола, поднимая её вверх, пока колено не окажется над тазом, одновременно тянитесь до него локтем противоположной руки.
- На вдохе возвращайтесь в исходное положение, а после повторите на другую сторону.
- Выполнять по 10 повторов на каждую сторону.