Разбираемся в причинах появления жировых отложений на животе и способах избавления от них вместе с врачами и тренером.

Красивая и подтянутая фигура требует немалых усилий. Если вы не занимаетесь с тренером, составить правильную программу занятий и схему питания сложно. Важно изучить мнения экспертов и подходить с умом к каждой мелочи. Это же касается и желания избавиться от жира в нижней части живота. Иногда мы совершаем ошибки, которые замедляют достижение результатов.

О чём расскажем:

Как убрать жир внизу живота?

Красивый пресс – одна из самых распространённых фитнес-целей, особенно когда речь идёт о нижней части живота. Эта зона часто становится проблемной даже у тех, кто регулярно занимается спортом. На это могут повлиять различные факторы:

вредные привычки;

гормональный дисбаланс;

неправильное питание;

малоподвижный образ жизни.

Мария Меньшикова нутрициолог проекта «Теледоктор24» «У женщин жир в нижней части живота часто связан с колебаниями эстрогена, слабым мышечным тонусом и нарушениями осанки. У мужчин ключевым фактором становятся снижение тестостерона и избыток висцерального жира, который окружает внутренние органы и провоцирует воспалительные процессы».

Важно понимать, что локально убрать жир невозможно: организм сжигает жировые отложения равномерно по всему телу. Однако целенаправленное укрепление мышц нижней части живота может заметно улучшить рельеф этой области. Регулярно следуя комплексному подходу, включающему упражнения, правильное питание и контроль стресса, можно достичь желаемого результата и сохранить его.

Как тренироваться?

Большинством упражнений на пресс мы закачиваем прямую мышцу живота. Именно она отвечает за появление кубиков, о которых многие так мечтают. Но при гипертонусе она давит на позвоночник, затрудняет дыхание, ухудшает кровообращение нижних конечностей.

Если же вы мечтаете о тонкой талии и плоском животе, работать нужно над совершенно другой мышцей, а именно над поперечной. Она позволяет формироваться тонкой талии, красивой осанке и не допускает выпячивания передней стенки живота.

Виктория Турищева тренер DDX Fitness «Следующий комплекс из пяти упражнений поможет укрепить мышцы нижнего пресса».

Скручивания или Crunch

Техника выполнения

Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки уберите за голову.

На выдохе (выдыхайте через рот) поднимите корпус вверх, пока лопатки не оторвутся от пола, одновременно согнутые ноги оторвите от пола и также подтяните вверх.

Крестец нужно прижать к полу, колени в верхней точке остаются на линии таза.

Затем на вдохе опустите ступни и корпус на коврик.

Выполнять 10 повторений.

Фото: istockphoto.com / PeopleImages

Косые скручивания или Criss cross

Техника выполнения