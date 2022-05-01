Путь к идеальной фигуре бывает непростым. Большое количество тренировок и правильное питание помогут добиться результата, но важно также изучить огромное количество информации. Ведь иногда мы совершаем ошибки, которые замедляют достижение результатов.
Чтобы сделать низ живота плоским, нужно работать над поперечной мышцей пресса. Также необходимо питаться правильно и выполнять кардиотренировки в вашей зоне жиросжигания.
Главная ошибка при прокачке пресса
Некоторые новички в спорте уверены: если часто работать над прессом и выполнять упражнения, жир уйдёт, а талия станет тоньше. К сожалению, так не работает. Более того, при неправильном подходе к питанию и закачиванию пресса эффект может быть обратным. Талия станет только больше под объёмом мышц и жировой прослойки.
Очень часто мы закачиваем прямую мышцу пресса, выполняя классические подъёмы корпуса или ног. Да, именно она отвечает за появление кубиков, о которых мы так мечтаем. Но перетренированная прямая не принесёт нам ничего хорошего. При гипертонусе она давит на позвоночник, затрудняет дыхание, ухудшает кровообращение нижних конечностей. Это может спровоцировать разные заболевания.
Фото: istockphoto.com
Пресс – очень сильная группа мышц. При обычной работе они задействуются только на 3-5%. Если же работать на максимуме, появятся болезненные ощущения и принесут дискомфорт во время тренировок.
Если же вы мечтаете о тонкой талии и плоском животе, работать нужно над мышцей, на которую мы не обращаем внимания. А может быть, даже не знаем о её существовании, потому что это внутренняя мышца и скрывается она под прямой. Речь идёт о поперечной мышце. Именно она позволяет формироваться тонкой талии, красивой осанке и не допускает выпячивания передней стенки живота.
Фото: istockphoto.com
Как делать скручивания для прокачки поперечной мышцы
Вопрос, конечно, достаточно банальный, но тем не менее всё ещё актуальный и очень важный. Все проблемы начинаются с неправильной техники.
Техника выполнения
- Ложимся на коврик. Руки держим у висков, локти смотрят чётко вперёд.
- Немного подкручиваем таз, отрывая его на 1-2 см от пола. Параллельно с этим давим стопами в пол.
- Отрываем корпус от пола на 30-40 градусов (поднимаются только плечи и лопатки), втягивая нижнюю часть живота. Концентрируемся на этой зоне и держим её в напряжении. Поясница прижата к полу.
- Опускаемся в исходное положение.
Это правильный вариант скручиваний, но часто их делать не стоит.
Фото: istockphoto.com
Необычное упражнение, которое поможет убрать жир внизу живота
Помимо классических скручиваний, есть ещё одно упражнение, которое поможет убрать жир внизу живота. Называется оно «лифт» – это вариация вакуума.
Техника выполнения
- Встаём на четвереньки. Ноги вместе, ладони находятся под плечами и прижаты к полу, лопатки опущены вниз и сведены, грудь вперёд.
- Надуваем живот.С выдохом, начиная с мышц тазового дна, плавно сокращаем поперечные мышцы, идя вверх к рёбрам.
- Задерживаемся в таком положении 15-30 секунд, постепенно можно увеличивать время.
- Расслабляемся, выдуваем живот и повторяем упражнение.
Выполняем 5-8 таких циклов.
Подробное выполнение упражнения смотрите в видео на «Чемпионате».
Это упражнение можно делать в любое время: натощак или через какое-то время после еды, не сразу. Это не диафрагмальный вакуум, и мы не воздействуем на желудочно кишечный тракт. Однако не стоит делать это упражнение во время менструации и болезненной овуляции.
Ещё одним важным пунктом будут кардиотренировки. Их нужно делать в вашей пульсовой зоне жиросжигания, она рассчитывается индивидуально. Тренировки должны быть умеренными, заниматься до изнеможения нельзя. Однако, если вы всё же хотите провести интенсивную тренировку, помните о том, что организм должен хорошо восстановиться после.