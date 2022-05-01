Путь к идеальной фигуре бывает непростым. Большое количество тренировок и правильное питание помогут добиться результата, но важно также изучить огромное количество информации. Ведь иногда мы совершаем ошибки, которые замедляют достижение результатов.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Чтобы сделать низ живота плоским, нужно работать над поперечной мышцей пресса. Также необходимо питаться правильно и выполнять кардиотренировки в вашей зоне жиросжигания.

Главная ошибка при прокачке пресса

Некоторые новички в спорте уверены: если часто работать над прессом и выполнять упражнения, жир уйдёт, а талия станет тоньше. К сожалению, так не работает. Более того, при неправильном подходе к питанию и закачиванию пресса эффект может быть обратным. Талия станет только больше под объёмом мышц и жировой прослойки.

Очень часто мы закачиваем прямую мышцу пресса, выполняя классические подъёмы корпуса или ног. Да, именно она отвечает за появление кубиков, о которых мы так мечтаем. Но перетренированная прямая не принесёт нам ничего хорошего. При гипертонусе она давит на позвоночник, затрудняет дыхание, ухудшает кровообращение нижних конечностей. Это может спровоцировать разные заболевания.

Фото: istockphoto.com

Пресс – очень сильная группа мышц. При обычной работе они задействуются только на 3-5%. Если же работать на максимуме, появятся болезненные ощущения и принесут дискомфорт во время тренировок.

Если же вы мечтаете о тонкой талии и плоском животе, работать нужно над мышцей, на которую мы не обращаем внимания. А может быть, даже не знаем о её существовании, потому что это внутренняя мышца и скрывается она под прямой. Речь идёт о поперечной мышце. Именно она позволяет формироваться тонкой талии, красивой осанке и не допускает выпячивания передней стенки живота.

Фото: istockphoto.com

Как делать скручивания для прокачки поперечной мышцы

Вопрос, конечно, достаточно банальный, но тем не менее всё ещё актуальный и очень важный. Все проблемы начинаются с неправильной техники.

Техника выполнения

Ложимся на коврик. Руки держим у висков, локти смотрят чётко вперёд.

Немного подкручиваем таз, отрывая его на 1-2 см от пола. Параллельно с этим давим стопами в пол.

Отрываем корпус от пола на 30-40 градусов (поднимаются только плечи и лопатки), втягивая нижнюю часть живота. Концентрируемся на этой зоне и держим её в напряжении. Поясница прижата к полу.

Опускаемся в исходное положение.

Это правильный вариант скручиваний, но часто их делать не стоит.

Фото: istockphoto.com

Необычное упражнение, которое поможет убрать жир внизу живота

Помимо классических скручиваний, есть ещё одно упражнение, которое поможет убрать жир внизу живота. Называется оно «лифт» – это вариация вакуума.

Техника выполнения

Встаём на четвереньки. Ноги вместе, ладони находятся под плечами и прижаты к полу, лопатки опущены вниз и сведены, грудь вперёд.

Надуваем живот.С выдохом, начиная с мышц тазового дна, плавно сокращаем поперечные мышцы, идя вверх к рёбрам.

Задерживаемся в таком положении 15-30 секунд, постепенно можно увеличивать время.

Расслабляемся, выдуваем живот и повторяем упражнение.

Выполняем 5-8 таких циклов.

Подробное выполнение упражнения смотрите в видео на «Чемпионате».

Это упражнение можно делать в любое время: натощак или через какое-то время после еды, не сразу. Это не диафрагмальный вакуум, и мы не воздействуем на желудочно кишечный тракт. Однако не стоит делать это упражнение во время менструации и болезненной овуляции.

Ещё одним важным пунктом будут кардиотренировки. Их нужно делать в вашей пульсовой зоне жиросжигания, она рассчитывается индивидуально. Тренировки должны быть умеренными, заниматься до изнеможения нельзя. Однако, если вы всё же хотите провести интенсивную тренировку, помните о том, что организм должен хорошо восстановиться после.