На тренировку вам понадобится около 30 минут.

Как очень быстро накачать грудные мышцы. 4 эффективных упражнения от тренера

Егор Фукалов фитнес-тренер Как быстро накачать грудные мышцы? На что обращать внимание во время тренировки?

Сегодня мы разберем, как прокачать верхнюю и нижнюю часть грудных мышц с помощью простых упражнений, которые доступны каждому. Будем опираться на научные исследования.

Наша цель – увеличить объём мускулов и сделать их рельефнее. Важно контролировать технику движения. Необходимо добиться состояния жжения в мышцах, а не поднять как можно больше килограммов или сделать больше повторений. Так вы рискуете перераспределить часть нагрузки на другие мышечные группы, а мускулы груди так и останутся непроработанными.

Совет: Делайте на грудь суммарно от 10 до 15 подходов в неделю. В одном подходе 10-15 повторений. Например, три упражнения по четыре подхода. Слишком частые и изнурительные тренировки перегрузят мускулы. Вы не будете успевать их восстанавливать для увеличения в объёме.

Учёные из Испании провели исследование с помощью электромиографических датчиков, чтобы понять, как лучше тренировать мышцы груди. Использовали упражнение жим лёжа под углами 0°, 15°, 30°, 45° и 60°. Результаты показали, что максимальная активность верхней части груди возникает при наклоне скамьи 30°. Средняя и нижняя часть показали высокую активность без наклона скамьи. При наклоне скамьи более 45° нагрузка переходит с груди на плечи. Мы выбрали четыре упражнения, чтобы наиболее эффективно прокачать грудь. На выполнение всего комплекса понадобится примерно 30 минут.

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Отжимания от пола

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.

Распределяем нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев. Локти слегка прижаты к корпусу.

На вдохе опускаемся до угла 90° в локтях.

Делаем выдох и поднимаемся в верхнюю точку, разгибая локти.

Не распрямляем локти до конца.

Выполняем три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами – одна-две минуты.

Отжимания вниз головой под углом 30°

Техника выполнения

Встаём на платформу так, чтобы ноги были выше головы.

На вдохе плавно опускаемся к полу.

На выдохе мощно толкаемся вверх.

Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняем три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами – одна-две минуты.

Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье без упора ног

Техника выполнения

Ложимся так, чтобы штанга находилась на стойках над глазами.

Прижимаемся лопатками к скамье, плечи зафиксированы.

Ставим ноги на лавку. Упираться не нужно. Ноги лишь держат равновесие тела.

Берём штангу чуть шире плеч, снаряд находится над ключицами.

Медленно на вдохе опускаем штангу под соски, сводя лопатки вместе. Лопатки и голова прижаты к скамье.

Сильно выдыхаем при подъёме в верхнюю точку. Движение штанги идёт по диагонали от сосков до полного выпрямления рук.

Выполняем три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами – одна-две минуты.

Жим штанги лёжа на скамье под углом 30°

Техника выполнения

Прижимаемся лопатками к скамье.

Ставим ноги на пол, плотно прижимая стопы.

Берём штангу шире плеч, чтобы она была над ключицами.

Медленно на вдохе опускаем штангу на верхний отдел груди, выше сосков, сводя лопатки вместе.

Мощно выдыхаем при подъёме в верхнюю точку.

Выполняем три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами – минута.

Включайте эти упражнения в свой тренировочный план и не забывайте о здоровом питании и качественном восстановлении.