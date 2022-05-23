А в некоторых случаях можно и вовсе обойтись без него.

Чем заменить разрыхлитель в выпечке. 3 альтернативы, которые найдутся на любой кухне

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Задумали побаловать семью ароматной выпечкой, но дома не оказалось разрыхлителя? Чем его заменить, чтобы выпечка получилась не менее нежной и воздушной?

При приготовлении бисквитов, блинчиков, пиццы и другой выпечки используют разрыхлитель. Это универсальная пекарская смесь на основе пищевой соды, лимонной кислоты или винного камня с добавлением крахмала или пшеничной муки. В правильном разрыхлителе не должно быть сомнительных добавок.

Фото: unsplash.com/@sonianadales

Фосфаты в составе пекарского порошка снижают усваиваемость кальция и повышают уровень холестерина в крови, оказывают негативное действие. Конечно, эффект не проявится от одного пакетика разрыхлителя, но осторожность не помешает.

Винный камень Е336 — это природный антиоксидант. Для организма человека безвреден. Добавка снижает прилив венозной крови, обладает мочегонным действием, регулирует процесс оттока желчи.

Пищевая сода, которая входит в состав разрыхлителя, не вредна для организма. Она помогает нейтрализовать кислоту и улучшить рН-баланс. Её часто принимают для устранения изжоги.

Рассказываем, чем заменить готовый разрыхлитель.

Лимонный сок и пищевая сода

В лимонном соке много натуральной лимонной кислоты, поэтому он отлично подходит для активации пищевой соды в качестве заменителя разрыхлителя.

Чтобы заменить одну чайную ложку магазинного разрыхлителя, нужно сделать следующее:

добавить четверть чайной ложки пищевой соды к сухим ингредиентам;

половину чайной ложки свежего лимонного сока — к жидким ингредиентам;

смешать обе составляющие в единую массу.

Фото: unsplash.com/@julie_peretiatko

Домашний разрыхлитель

Безвредный разрыхлитель можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобятся:

сухая баночка, в которой будет храниться разрыхлитель;

мука или кукурузный крахмал — 12 г;

сода — 5 г;

лимонная кислота — 3 г.

Добавляем ложку такой смеси непосредственно в муку, замешиваем тесто и, не дожидаясь, пока оно начнёт подниматься, отправляем в духовку.

Газированная минеральная вода

Разрыхлить тесто поможет обычная минеральная вода с газом. Главное, чтобы она была без красителей и ароматизаторов. Минералка подходит для приготовления пресного, заварного и сдобного теста. Содержащийся в газированной воде углекислый газ придаст готовому блюду необходимую текстуру и воздушность.

Фото: unsplash.com/@giorgiotrovato

Тесто получается воздушное, мягкое и долго не черствеет. Можно усилить эффект, добавив щепотку соли и лимонной кислоты.

Рецепт тыквенных ПП-кексов без разрыхлителя

Вам понадобятся:

цельнозерновая мука или молотая овсянка — 1/2 стакана;

яйцо — 1 шт.;

мёд — 2 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

сода — 1/3 ч. л.;

орехи, сухофрукты, ягоды — по вкусу;

оливковое масло.

Фото: unsplash.com/@foodess

Натираем тыкву на крупной тёрке (можно нарезать или пропустить через мясорубку). Взбиваем в блендере вместе с яйцом, мёдом, солью и оливковым маслом. Добавляем муку и соду. Всё тщательно перемешиваем. Добавляем сухофрукты и орехи. Раскладываем тесто по формочкам и выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов. Готово!

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