Чем заменить разрыхлитель в выпечке. 3 альтернативы, которые найдутся на любой кухне

Задумали побаловать семью ароматной выпечкой, но дома не оказалось разрыхлителя? Чем его заменить, чтобы выпечка получилась не менее нежной и воздушной?
При приготовлении бисквитов, блинчиков, пиццы и другой выпечки используют разрыхлитель. Это универсальная пекарская смесь на основе пищевой соды, лимонной кислоты или винного камня с добавлением крахмала или пшеничной муки. В правильном разрыхлителе не должно быть сомнительных добавок.
Фото: unsplash.com/@sonianadales
Фосфаты в составе пекарского порошка снижают усваиваемость кальция и повышают уровень холестерина в крови, оказывают негативное действие. Конечно, эффект не проявится от одного пакетика разрыхлителя, но осторожность не помешает.
Винный камень Е336 — это природный антиоксидант. Для организма человека безвреден. Добавка снижает прилив венозной крови, обладает мочегонным действием, регулирует процесс оттока желчи.
Пищевая сода, которая входит в состав разрыхлителя, не вредна для организма. Она помогает нейтрализовать кислоту и улучшить рН-баланс. Её часто принимают для устранения изжоги.
Рассказываем, чем заменить готовый разрыхлитель.
Лимонный сок и пищевая сода
В лимонном соке много натуральной лимонной кислоты, поэтому он отлично подходит для активации пищевой соды в качестве заменителя разрыхлителя.
Чтобы заменить одну чайную ложку магазинного разрыхлителя, нужно сделать следующее:
- добавить четверть чайной ложки пищевой соды к сухим ингредиентам;
- половину чайной ложки свежего лимонного сока — к жидким ингредиентам;
- смешать обе составляющие в единую массу.
Фото: unsplash.com/@julie_peretiatko
Домашний разрыхлитель
Безвредный разрыхлитель можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобятся:
- сухая баночка, в которой будет храниться разрыхлитель;
- мука или кукурузный крахмал — 12 г;
- сода — 5 г;
- лимонная кислота — 3 г.
Добавляем ложку такой смеси непосредственно в муку, замешиваем тесто и, не дожидаясь, пока оно начнёт подниматься, отправляем в духовку.
Газированная минеральная вода
Разрыхлить тесто поможет обычная минеральная вода с газом. Главное, чтобы она была без красителей и ароматизаторов. Минералка подходит для приготовления пресного, заварного и сдобного теста. Содержащийся в газированной воде углекислый газ придаст готовому блюду необходимую текстуру и воздушность.
Фото: unsplash.com/@giorgiotrovato
Тесто получается воздушное, мягкое и долго не черствеет. Можно усилить эффект, добавив щепотку соли и лимонной кислоты.
Рецепт тыквенных ПП-кексов без разрыхлителя
Вам понадобятся:
- цельнозерновая мука или молотая овсянка — 1/2 стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- мёд — 2 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сода — 1/3 ч. л.;
- орехи, сухофрукты, ягоды — по вкусу;
- оливковое масло.
Фото: unsplash.com/@foodess
Натираем тыкву на крупной тёрке (можно нарезать или пропустить через мясорубку). Взбиваем в блендере вместе с яйцом, мёдом, солью и оливковым маслом. Добавляем муку и соду. Всё тщательно перемешиваем. Добавляем сухофрукты и орехи. Раскладываем тесто по формочкам и выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов. Готово!
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