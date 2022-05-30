3 истории, объединившие спорт и музыкальную индустрию

Сегодня в информационном поле то и дело появляются новости о сотрудничестве брендов из совершенно разных сфер, поэтому проекты, созданные на стыке музыки и спорта, уже никого не удивляют, но в этой статье мы хотим рассказать о трёх действительно интересных случаях.

Музыкальный альбом, разработанный для бега

В 2006 году американская группа The Crystal Method в партнёрстве с Nike выпустила альбом под названием Drive. Этот проект создан для любителей бега. Drive: Nike + Original Run стал первым в истории сборником, написанным специально для отдельного вида спорта. Альбом состоит из 10 треков общей продолжительностью 45 минут и выстроен таким образом, чтобы сопроводить бегуна во время полноценной тренировки или марафона.

Фото: unsplash.com/@mroz

К проекту музыканты подошли буквально с научной тонкостью: треки выстроены так, чтобы помочь бегуну на каждом из этапов тренировки с помощью смены ритма.

«Мы не были совсем уверены, как наши сборки и переходы повлияют на спортсменов, но мы протестировали треки на нескольких наших друзьях-бегунах, и им особенно понравились эти моменты».

Кен Джордан, The Crystal Method

Трек, с которого началась эпоха сникерхедов

В 80-х хип-хоп находился на пике популярности — рэп-музыка вышла за пределы улиц и набирала массовую популярность. Уже тогда бренды делали первые попытки к завоеванию аудитории через эту субкультуру, но трек My Adidas стал первым в истории музыки, посвящённым бренду кроссовок.

В 1986 году хип-хоп-группа Run-D.M.C. выпустила третий студийный альбом Raising Hell, который стал кульминацией творчества коллектива и до сих пор считается одним из самых успешных в истории хип-хопа. Одним из треков альбома стал My Adidas.

После выхода песни случился огромный скачок продаж кроссовок adidas Superstar. Более того, трек имел такую популярность, что даже повлиял на манеру произношения названия бренда в обществе — американцы начали ставить ударение на на букву i.

Особенно интересной эта история кажется оттого, что только после выхода альбома компания adidas заключила первый в истории официальный контракт между музыкантами и спортивным брендом. То есть сначала группа просто выпустила трек про любимые кроссовки, который стал ультрапопулярным, а потом ещё получила сделку стоимостью в $ 1 млн.

Самая известная российская песня о спорте (после «Знаешь ли ты», естественно)

В 1998 году сборная Ямайки по футболу впервые в своей истории попала на чемпионат мира. Первый матч команда провела с Хорватией, проиграв его со счётом 3:1, а во втором потерпела сокрушительное поражение от сборной Аргентины. Именно в это время в Париже находился солист группы «Чайф» Владимир Шахрин. Увидев отчаяние ямайских болельщиков и бесконечную радость аргентинских, он сочинил текст будущего хита.

Это песня совсем не про то, что я увидел. Не про бедных ямайцев и не про радостных аргентинцев, а про переживания, который даёт нам спорт.

Владимир Шахрин

В 1999 году композиция стала мегахитом и получила российскую премию «Золотой граммофон», однако это не главная награда — песня актуальна и сегодня. Футбольные болельщики часто переделывают знаменитый хит группы «Чайф» под результаты футбольных матчей.

Стоит сказать, что мундиаль 1998 года подарил нам не только хит группы «Чайф», но и знаменитую La Copa de la Vida Рики Мартина, а также ставшую легендой Top of the world группы Chumbawamba.