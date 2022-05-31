Стильный и небанальный мерч спортивных клубов: игровой формой уже никого не удивишь

Фан-товары давно стали частью самоидентификации клубов и способом рассказать болельщикам о своих ценностях. В последние годы перечень того, что подают под видом мерча, очень сильно расширился. Собрали несколько примеров стильных и даже необычных товаров из фан-шопов по всему миру — чтобы вдохновиться и взять на заметку. Да, так было можно.
Футбольный клуб «Венеция»
В прошедшем сезоне этот клуб вышел в итальянскую Серию А впервые за 19 лет. Но запомнился в том числе и другим — невероятно стильной игровой формой. Новая форма вышла в партнерстве клуба с брендом Kappa в виде действительно качественных и стильных комплектов. Особый шарм клубу придаёт решение отказаться от титульных спонсоров и размещения коммерческих логотипов на форме.
Фото: veneziafc.it
После презентации джерси фан-шоп моментально продал весь мерч, и руководство продолжило движение в сторону стильной продукции.
Фото: veneziafc.it
После партнёрства с Kappa клуб выпустил ещё несколько коллабораций, которые оказались не менее успешными. Одна из них — вышедшая в апреле капсула c местным брендом Lido. В неё вошли женские купальники и мужские плавательные шорты в цветах клуба. Вещи создали из переработанных материалов.
Фото: veneziafc.it
Ещё одной жемчужиной сезона стала мини-коллекция Rain, в которую вошли четыре предмета: зонт, дождевик, панама и шарф. Такие аксессуары найдут своё место в любом гардеробе.
Ретро-шоп НБА
В магазине Национальной баскетбольной ассоциации уже много лет царит показательный порядок: очень широкий ассортимент, позиционирование каждой из команд через её цвета и ценности, постоянные обновления и очень сильный ситуативный маркетинг.
Фото: nbastore.com
К 75-летию ассоциации фан-шоп выкатил целый раздел с ретротоварами для фанатов. Но даже если вы не так сильно погружены в тему, всё-равно придёте в восторг от стиля и качества вещей. Актуальные в этом сезоне бомберы и панамы, ретроджерси и спортивные костюмы благодаря многообразию команд представлены сразу в нескольких вариациях.
«Лос-Анджелес»
Футбольные клубы в Америке только начинают тянуться к величию Национальной баскетбольной лиги, но уже несколько лет активно заимствуют успешные маркетинговые кейсы у коллег из Европы и баскетбольных идолов. Клуб из Лос-Анджелеса укрепляет свои позиции одной из ярчайших линеек в фан-сторе.
Фото: lafcmobileshop.com
К этому лету клуб выпустил отличный лайфстайл-набор: джинсовые куртки, бомберы, хлопковые футболки и даже летние рубашки в гавайском стиле.
Снова Италия, снова футбол
Не упомянуть «Ювентус», собирая подборку стильной фанатской одежды, было бы странно. Последние сезоны туринцев сопровождаются не только стильной игровой формой, но и лаконичными капсулами для болельщиков.
Фото: juventus.com
Кроме огромного выбора в лайфстайл-разделе клуба, где представлено множество отличных повседневных вариантов, на сайте можно найти целую коллекцию домашней утвари, украшений и товаров для фанатов. К последним, кстати, относятся не только флаги и дудки болельщиков, но и складные стулья для стадиона.
Фото: juventus.com
Ещё одна уникальная вещь — лимитированная доска для скейтборда в нескольких дизайнерских вариациях.
Иногда руководство клубов готово находить совсем необычные способы угодить фанатам и стать популярнее во всём спортивном пространстве. В таких случаях о товарах фан-шопа узнают не только фанаты, но и подписчики больших сообществ с мемами.
Фото: fckfanshop.dk / fctokyo.co
Например, про эти гвозди от ФК «Копенгаген» и аккумулятор от ФК «Токио» мы узнали именно оттуда.