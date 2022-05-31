Стильный и небанальный мерч спортивных клубов: игровой формой уже никого не удивишь

Фан-товары давно стали частью самоидентификации клубов и способом рассказать болельщикам о своих ценностях. В последние годы перечень того, что подают под видом мерча, очень сильно расширился. Собрали несколько примеров стильных и даже необычных товаров из фан-шопов по всему миру — чтобы вдохновиться и взять на заметку. Да, так было можно.

Футбольный клуб «Венеция»

В прошедшем сезоне этот клуб вышел в итальянскую Серию А впервые за 19 лет. Но запомнился в том числе и другим — невероятно стильной игровой формой. Новая форма вышла в партнерстве клуба с брендом Kappa в виде действительно качественных и стильных комплектов. Особый шарм клубу придаёт решение отказаться от титульных спонсоров и размещения коммерческих логотипов на форме.

Фото: veneziafc.it

После презентации джерси фан-шоп моментально продал весь мерч, и руководство продолжило движение в сторону стильной продукции.

Фото: veneziafc.it

После партнёрства с Kappa клуб выпустил ещё несколько коллабораций, которые оказались не менее успешными. Одна из них — вышедшая в апреле капсула c местным брендом Lido. В неё вошли женские купальники и мужские плавательные шорты в цветах клуба. Вещи создали из переработанных материалов.

Фото: veneziafc.it

Ещё одной жемчужиной сезона стала мини-коллекция Rain, в которую вошли четыре предмета: зонт, дождевик, панама и шарф. Такие аксессуары найдут своё место в любом гардеробе.

Ретро-шоп НБА

В магазине Национальной баскетбольной ассоциации уже много лет царит показательный порядок: очень широкий ассортимент, позиционирование каждой из команд через её цвета и ценности, постоянные обновления и очень сильный ситуативный маркетинг.

Фото: nbastore.com

К 75-летию ассоциации фан-шоп выкатил целый раздел с ретротоварами для фанатов. Но даже если вы не так сильно погружены в тему, всё-равно придёте в восторг от стиля и качества вещей. Актуальные в этом сезоне бомберы и панамы, ретроджерси и спортивные костюмы благодаря многообразию команд представлены сразу в нескольких вариациях.

«Лос-Анджелес»

Футбольные клубы в Америке только начинают тянуться к величию Национальной баскетбольной лиги, но уже несколько лет активно заимствуют успешные маркетинговые кейсы у коллег из Европы и баскетбольных идолов. Клуб из Лос-Анджелеса укрепляет свои позиции одной из ярчайших линеек в фан-сторе.

Фото: lafcmobileshop.com

К этому лету клуб выпустил отличный лайфстайл-набор: джинсовые куртки, бомберы, хлопковые футболки и даже летние рубашки в гавайском стиле.

Снова Италия, снова футбол

Не упомянуть «Ювентус», собирая подборку стильной фанатской одежды, было бы странно. Последние сезоны туринцев сопровождаются не только стильной игровой формой, но и лаконичными капсулами для болельщиков.

Фото: juventus.com

Кроме огромного выбора в лайфстайл-разделе клуба, где представлено множество отличных повседневных вариантов, на сайте можно найти целую коллекцию домашней утвари, украшений и товаров для фанатов. К последним, кстати, относятся не только флаги и дудки болельщиков, но и складные стулья для стадиона.

Фото: juventus.com

Ещё одна уникальная вещь — лимитированная доска для скейтборда в нескольких дизайнерских вариациях.

Иногда руководство клубов готово находить совсем необычные способы угодить фанатам и стать популярнее во всём спортивном пространстве. В таких случаях о товарах фан-шопа узнают не только фанаты, но и подписчики больших сообществ с мемами.

Фото: fckfanshop.dk / fctokyo.co

Например, про эти гвозди от ФК «Копенгаген» и аккумулятор от ФК «Токио» мы узнали именно оттуда.