Это универсальная обувь, которая будет уместна не только на пляже.

С чем и куда надевать кроксы мужчинам и женщинам? Актуальные варианты для города

Кроксы прочно вошли в нашу жизнь, и на то есть веские причины. Эта обувь не только практична, но и удобна. В ней не потеют стопы, они почти не скользят по ноге, по мокрому полу или земле. Благодаря форме подошвы в них не устают ноги, а из-за многочисленных отверстий и свободных частей в крое ими ещё и обеспечено относительно свободное дыхание кожи ног.

Более того, многие знаменитости и медийные личности начали появляться в них на модных мероприятиях. Даже некоторые американские экс-президенты замечены выходящими из автомобиля именно в кроксах.

Магдалена Острая эксперт по имиджу и стилю, основательница Академии управления имиджем «Респект» Как и с чем носить кроксы? Есть несколько вариантов.

Кроксы вполне вписываются в стилевую концепцию streat-casual, поэтому их вполне уместно надевать:

На шопинг; На пешие прогулки по паркам, развлекательным центрам; На спортивные мероприятия; Для подвижных игр и походов с детьми; В бассейн, на пляж, на яхтенную прогулку и для любого водного отдыха.

В случае с шопингом или водно-пляжным отдыхом кроксы можно сочетать с любой расхожей одеждой, девушкам даже с платьями, как однотонными, так и принтованными. Главное, чтобы крой платья был не обязывающим, а само платье по цвету хорошо сочеталось с кроксами.

Фото: Из личного архива Гилан Картики

Для пеших прогулок и развлечений кроксы будут отлично сочетаться с шортами, бриджами, брюками пикси, рубашками и блузонами навыпуск. При этом аксессуары допустимы самые разные, они также предпочтительны из пластичных материалов, например, сумки и портфели из текстиля, рюкзаки из плотной ткани или искусственных материалов, шляпы, кепи и береты разных фасонов.

Прекрасно будут выглядеть кроксы с джинсами любых фасонов, особенно если они одного цвета – в таком сочетании ноги будут выглядеть стройнее и длиннее. Отлично дополнят джинсы с кроксами любые жилеты и накидки – болеро, облегчённые кардиганы с рукавами и без них.

Фото: crocs.com

Мужчинам, придерживающимся кэжуал или классики, можно надевать кроксы даже с классическими летними брюкам, просто желательно, чтобы кроксы были с ними одного тона, а лучше одного цвета, так комплект смотрится более благородно.

Фото: Из личного архива Шаха Ризана

Для спортивных мероприятий или подвижных игр с детьми или в компаниях можно надеть кроксы со спортивным костюмом или теми же шортами и футболкой. Такой наряд будет не только удобным и уместным, но и весьма привлекательным.