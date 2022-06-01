50 способов прожить три месяца с пользой и удовольствием.

Как провести лето? Составляем список того, что нужно сделать в ближайшие 92 дня

В череде наших рутинных дел есть особый период, когда мы позволяем себе немного больше отдыха — летние месяцы. Прежде всего это обусловлено нашим климатом — летом световой день длиннее, температура выше, и вся природа благоволит к расслаблению.

Несмотря на то что большинство из нас продолжат трудиться и учиться в ближайшие 92 дня, мы советуем успеть насладиться теплом. Мы составили список из 50 пунктов, который поможет почувствовать летнее настроение и не забыть о пользе.

Что сделать этим летом

Фото: unsplash.com/@tak_tag

Посетить кинотеатр под открытым небом Устроить пикник Отказаться от всех гаджетов на один день Сварить варенье Выйти на утреннюю пробежку Переночевать в палатке Ходить босиком Устроить detox-день Устроить генеральную уборку Освоить новый вид спорта Поужинать на летней веранде Прочитать книгу Отправиться на экскурсию по своему же городу Провести ночь под открытым небом Собрать букет полевых цветов Отправиться в мини-путешествие по окрестностям Приготовить окрошку Снять репортаж о прогулке на телефон Выгулять свой самый красивый наряд Объесться клубники или черешни Объесться арбузами Поучаствовать в соревновании или в забеге Сходить на свидание Поиграть в настольные игры Встретить закат на крыше Найти рецепт самого вкусного лимонада Гулять всю ночь Создать свой летний музыкальный плейлист Подарить близкому человеку подарок без повода Испечь картошку на костре Покататься на аттракционах Собирать ягоды Посетить концерт или театральное представление Выкинуть из дома всё ненужное Посетить открытый бассейн Поиграть в теннис Нарисовать свою первую картину Сходить на фермерский рынок Проснуться без будильника Вспомнить одну из детских игр и поиграть с друзьями Сделать общую фотографию семьи Пройти челлендж для тела: похудеть или набрать мышечную массу Пройти один образовательный курс Погулять босиком по траве Избавиться от одной вредной привычки Выработать одну полезную привычку Попробовать что-то из водных видов спорта Провести уличную тренировку Устроить поход с друзьями Подвести итоги лета.

Фото: unsplash.com/@nixcreative

Попробуйте осуществить большую часть этого списка – и ваше лето запомнится вам приятными мелочами и ощущением заботы о себе.