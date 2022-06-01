Как провести лето? Составляем список того, что нужно сделать в ближайшие 92 дня
50 способов прожить три месяца с пользой и удовольствием.
В череде наших рутинных дел есть особый период, когда мы позволяем себе немного больше отдыха — летние месяцы. Прежде всего это обусловлено нашим климатом — летом световой день длиннее, температура выше, и вся природа благоволит к расслаблению.
Несмотря на то что большинство из нас продолжат трудиться и учиться в ближайшие 92 дня, мы советуем успеть насладиться теплом. Мы составили список из 50 пунктов, который поможет почувствовать летнее настроение и не забыть о пользе.
Что сделать этим летом
Фото: unsplash.com/@tak_tag
- Посетить кинотеатр под открытым небом
- Устроить пикник
- Отказаться от всех гаджетов на один день
- Сварить варенье
- Выйти на утреннюю пробежку
- Переночевать в палатке
- Ходить босиком
- Устроить detox-день
- Устроить генеральную уборку
- Освоить новый вид спорта
- Поужинать на летней веранде
- Прочитать книгу
- Отправиться на экскурсию по своему же городу
- Провести ночь под открытым небом
- Собрать букет полевых цветов
- Отправиться в мини-путешествие по окрестностям
- Приготовить окрошку
- Снять репортаж о прогулке на телефон
- Выгулять свой самый красивый наряд
- Объесться клубники или черешни
- Объесться арбузами
- Поучаствовать в соревновании или в забеге
- Сходить на свидание
- Поиграть в настольные игры
- Встретить закат на крыше
- Найти рецепт самого вкусного лимонада
- Гулять всю ночь
- Создать свой летний музыкальный плейлист
- Подарить близкому человеку подарок без повода
- Испечь картошку на костре
- Покататься на аттракционах
- Собирать ягоды
- Посетить концерт или театральное представление
- Выкинуть из дома всё ненужное
- Посетить открытый бассейн
- Поиграть в теннис
- Нарисовать свою первую картину
- Сходить на фермерский рынок
- Проснуться без будильника
- Вспомнить одну из детских игр и поиграть с друзьями
- Сделать общую фотографию семьи
- Пройти челлендж для тела: похудеть или набрать мышечную массу
- Пройти один образовательный курс
- Погулять босиком по траве
- Избавиться от одной вредной привычки
- Выработать одну полезную привычку
- Попробовать что-то из водных видов спорта
- Провести уличную тренировку
- Устроить поход с друзьями
- Подвести итоги лета.
Фото: unsplash.com/@nixcreative
Попробуйте осуществить большую часть этого списка – и ваше лето запомнится вам приятными мелочами и ощущением заботы о себе.